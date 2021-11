Salaperäinen tubettaja, joka ei paljasta kasvojaan, tienasi viime vuonna 250 000 euroa – katso tästä somevaikuttajien tulokärki

Sosiaalisella medialla tienataan koko ajan suurempia summia. Viime vuonna erityisesti videobloggaajat tekivät isoa tiliä. Kymmenestä parhaiten tienanneesta somevaikuttajasta peräti kuusi tunnetaan ensisijaisesti tubettajana tai striimaajana.

Suurimmat tulot itselleen kääri jälleen TheRelaxingEnd-nimellä Youtube-videoita tekevä Lauri Puttonen.

Miljoonat katselevat, kun tubettaja avaa paketteja tai pelaa

Puttonen oli jo vuonna 2018 Suomen ainoa yli 160 000 euroa tienannut tubettaja. Toissa vuonna hän ylitti 230 000 euron rajapyykin ja viime vuoden verotietojen mukaan hän tienasi noin 249 000 euroa, joista 3 500 oli pääomatuloja.

36-vuotias Puttonen aloitti uransa pelivideoilla, mutta viime vuosina hän on keskittynyt unboxingiin eli pakettien avaamiseen. Hänen Youtube-tilillään on 7,92 miljoonaa seuraajaa ja liki 22 miljoonaa katsojaa on nähnyt videon, jossa hän avaa Minecraft-teemaisen pelikonsolipaketin (siirryt toiseen palveluun).

Lauri Puttonen ei esiinny julkisuudessa kasvoillaan.

Toiseksi eniten somessa tienasi vuonna 1995 syntynyt Beata Rodas. Hänen Youtube-kanavansa Paqpa rikkoo ennakkoluuloja tyttöjen pelaamisesta. Videoilla on 315 000 tilaajaa, joista suurin osa on peruskouluikäisiä.

Vuonna 2020 Rodas tienasi noin 225 000 euroa.

Beata Rodas tuottaa pari videota päivässä ja saattaa vastata fanien viesteihin jopa kolmen tunnin ajan. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Suurin osa kovatuloisten tubettajien tilistä muodostuu tavallisesti markkinointiyhteistyöstä eli tuotteiden ja palveluiden mainostamisesta. Sen lisäksi Youtube maksaa kanavien ylläpitäjille videoilla näytetyistä mainoksista.

Kolmanneksi eniten tienasi White Trash Disease -blogia kirjoittava mediayrittäjä Natalia Salmela. 33-vuotias Salmela tienasi viime vuonna reilut 197 000 euroa, joista pääomatulojen osuus oli lähes 20 000 euroa.

Bloggari Natalia Salmela on puhunut viime viikkoina somessa varhaiskasvatuksen tilasta Helsingissä. Marraskuun alussa hän osallistui lapsensa Benkun kanssa Helsingin kaupunginvaltuuston kokoukseen. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Anssi Huovinen tienaa striimaamalla arkeaan

Sadat tuhannet ihmiset seuraavat Twitchissä, kun Anssi Huovinen pelaa, juo kahvia tai kärsii krapulasta. Hänet tunnetaan paremmin nimimerkillä AndyPyro.

Twitch on suoratoistopalvelu, jossa sisällöntuottajien lähetyksiä voi seurata suorana. Se on alun perin tarkoitettu pelaamisen striimaamiseen, mutta nykyään suosittuja ovat myös arkiseen elämään keskittyneet striimit.

Pääkanavansa lisäksi Huovinen tuottaa sisältöä myös muille somealustoille kuten Youtubeen ja Instagramiin.

Huovinen tienasi somevaikuttajista neljänneksi eniten 181 000 euron tuloilla.

Anssi Huovinen ei suunnittele elämäänsä kovin pitkälle ja se viehättää hänen yleisöään. Reissustriimejä varten hän osti naapuriltaan toisen auton hetken mielijohteesta. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Twitchissä ja Youtubessa elämästään ja pelaamisesta videobloggaamalla tilinsä tekee myös somevaikuttajien tulokärjen viidenneksi yltävä Eetu Pesonen eli Eeddspeaks. Viime vuonna hänen tulonsa olivat lähes 123 000 euroa.

Tulokärkeen mahtuu myös lifestylebloggaajia

Kuudenneksi eniten somella tienasi Sara Vanninen, joka aloitti muotiin ja hyvinvointiin keskittyvän Sara Tickle -bloginsa jo vuonna 2009.

Nykyään Vanninen pyörittää markkinointiin ja viestintään keskittyvää osakeyhtiötä, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli 286 000 euroa. Sara Vannisen henkilökohtaiset tulot olivat liki 113 000 euroa.

Bloggaaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Sara Vanninen aloitti maalausharrastuksen koronan saavuttua Suomeen keväällä 2020. Kuva: Matti Myller / Yle

Niin ikään osakeyhtiön kautta toimintansa järjestää nykyään tulolistan seitsemäs alun perin Salattujen elämien näyttelijänä tunnettu somevaikuttaja Sara Parikka. Hänen henkilökohtaiset tulonsa olivat lähes 102 000 euroa. Parikan johtaman SP Lifestyle -yhtiön liikevaihto oli 357 000 ja tilikauden tulos 184 000 euroa.

Tulolistauksen kahdeksanneksi yltää tubettaja-juontaja Eric Savolainen eli @Officiallakko. Hänen ansiotulonsa olivat liki 91 000 euroa. Savolaisen johtaman Lakko-yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 199 000 ja tulos 81 000 euroa.

Eric Savolainen on yksi monista somevaikuttajista, joka on kertonut intensiivisen työn vaikuttavan negatiivisesti hänen mielenterveyteensä. Kuva: Timo Korhonen / AOP

Turkulainen tubettaja Justus Jokinen on somevaikuttajien tulolistauksen yhdeksäs 83 000 euron tuloillaan. Hänet tunnetaan pelaamiseen keskittyvästä Laeppavika-kanavasta Youtubessa ja Twitchissä.

Muotibloggaaja Alexa Dagmar tienasi viime vuonna reilut 76 000 euroa, mikä tekee hänestä kymmenenneksi eniten tienanneen somevaikuttajan.

Viestintätoimisto Manifeston julkaisemassa Somevaikuttaja 2020 (siirryt toiseen palveluun) -barometrissä todetaan, että somevaikuttajat hyödyntävät yhä enemmän podcasteja sisältöjensä esille tuomisessa. Kymmenen kärkeen tulojensa perusteella mahtuneista somevaikuttajista Sara Parikka ja Alexa Dagmar tunnetaan myös podcastjuontajina.

Yhtiöittäminen selittää kymmenen kärjestä pudonneiden vaikuttajien tulojen muutokset

Somevaikuttajien eniten tienaavan kymmenen tulokärjestä putosi viime vuonna tubettajat Janne Naakka, Tuure Boelius,Miisa Rotola-Pukkila ja Sita Salminen.

Eniten laskivat Naag-nimellä muoti- ja lifestylesisältöä tuottavan Janne Naakan tulot. Toissa vuonna hän tienasi reilut 131 000 euroa ja viime vuonna tulot putosivat vajaaseen 44 000 euroon. Osa tulojen muutoksista voi selittyä yritysjärjestelyillä. Naakka perusti viime vuonna osakeyhtiön, jonka liikevaihto oli 54 000 euroa.

Miisa Rotola-Pukkilan tulot laskivat reilusta 119 000 eurosta vajaaseen 33 000 euroon. Pudotusta selittää niin ikään Rotola-Pukkilan toiminnan yhtiöittäminen. Hänen nimimerkkiään Mmiisas kantava yritys vaihtoi viime vuonna 205 000 euroa tuloksen yltäessä 102 000 euroon.

Myös ASMR-artistina tunnetun Sita Salmisen tulojen vajoamisen taustalla lienee myös omaa nimeä kantava yritys. Vuonna 2019 Salminen tienasi liki 96 000 euroa ja 2020 reilut 31 000. Viime vuonna hänen yrityksensä liikevaihto oli 177 000 ja tulos 116 000 euroa.

Poplaulajan uraan panostavan Tuure Boeliuksen tulot putosivat merkittävästi. Vuonna 2019 hän tienasi liki 126 000 euroa ja viime vuonna reilut 69 000. Boelius on muiden kymmenen kärjestä pudonneiden tapaan perustanut yhtiön liiketoiminnalleen. Yhtiön taloustietoja ei ole julkisesti saatavilla.

