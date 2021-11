Rap-keikka päättyi paniikkiin ja yleisön musertumiseen – ainakin 8 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui Astroworld Festivalilla Yhdysvalloissa

Suomi rojahti lamaan tasan 30 vuotta sitten – Osaavatko poliitikot ja pankkiirit hoitaa uusinta talouskriisiä yhtään paremmin?

Koronan aiheuttamaa talouskriisiä on pehmennetty valtion vel­kaan­tu­mi­sel­la. Se on ollut viisasta, mutta velkalääkkeen käytöllä on rajansa, sanovat laman nähneet ta­lous­asian­tun­ti­jat.