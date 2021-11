Ähtärin kaupunginjohtaja: Pandojen palauttaminen Kiinaan mahdollista – eläinpuistoa ei päästetä konkurssiin

Ähtärin eläinpuisto on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Kaupungin omistama yhtiö hakee kiivaasti rahoitusratkaisua, mutta ensi kesään mennessä pandojen kohtalo on oltava selvillä.

Ähtäriin vuonna 2018 saapuneet Lumi- ja Pyry-pandat ovat olleet yleisön suosikkeja, mutta niiden ylläpito nielee vuosittain noin miljoona euroa. Nyt eläinpuisto on taloudellisissa vaikeuksissa, sillä viime vuonna koronarajoitukset veivät kävijöitä.

Valtion vuonna 2020 lupaamasta 1,5 miljoonan euron tuesta maa- ja metsätalousministeriö maksoi vain 200 000 euroa tämän vuoden heinäkuussa.

Eläinpuisto on miltei kokonaan Ähtärin kaupungin omistama. Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki toimi vielä kesällä vt. toimitusjohtajana, kun varsinainen toimitusjohtaja oli sairausvapaalla.

Pienimäen mukaan eläinpuiston taloudellinen tilanne on vakava. Valtion myöntämän tuen jääminen vajaaksi ei ole ainoa syy talousongelmiin, mutta pandojen tilanteen kannalta sillä on on merkitystä.

Ähtärin eläinpuiston pandoja Lumia ja Pyryä uhkaa palautus Kiinaan mahdollisesti jo vuodenvaihteen jälkeen, mikäli puisto ei saa taloudellista tukea. Asiasta kertoi perjantaina MTV:n uutiset (siirryt toiseen palveluun).

MTV:n uutisten näkemän sähköpostiviestin mukaan eläinpuiston taloudellinen tilanne on pandojen laadukkaan ylläpitämisen takaamiseksi vakavasti uhattuna.

Eläinpuistolla on jo pidempään ollut taloudellisia vaikeuksia. Pandojen palauttaminen oli viimeksi otsikoissa kesällä 2020.

Ähtärin eläinpuistossa vierailee normaalivuosina noin 150 000 kävijää. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Kaupunki omistaa eläinpuiston

Eläinpuiston osakkeista 99,6 prosenttia on Ähtärin kaupungin omistuksessa. Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo parin vuoden kuluttua 50 vuotta täyttävän yhtiön olleen aiemminkin vaikeuksissa. Aikaa rahoituksen järjestämiseen on enintään ensi kesään, mutta jos vaihtoehtoina on pandojen palautus Kiinaan tai yhtiön konkurssi, niin ratkaisu on selvä.

– Jos sinne asti joudutaan menemään eikä asiaa saada aiemmin ratkottua, vaikka kaikki kivet on käännetty – ei tässä ole minulla roolissani kuin yksi vaihtoehto, ja se on se, että yhtiötähän ei konkurssiin asti päästetä.

Eli pandat voivat lähteä takaisin Kiinaan?

– Kyllä se on yksi valitettavasti todellinen vaihtoehto, jos tämä joudutaan lopullisesti ratkomaan ja muuta ei olla saatu ratkaisun avaimiksi, Jarmo Pienimäki kommentoi lauantaina Yle Uutisille.

Isopanda syö bambua Ähtärissä. Kanadasta jouduttiin palauttamaan pandoja Kiinaan, kun bambua ei saatu koronarajoitusten takia toimitettua eläimille. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kaupunki on lähestynyt yksityisiä rahoittajia, mutta Pienimäen mukaan kymmenistä neuvotteluista huolimatta apua taloudelliseen ahdinkoon ei ole niistä löytynyt.

Pienimäki arvelee, että valtion kesällä 2020 neljännessä lisätalousarviossa myöntämän 1,5 miljoonan euron koronatuen saamisen esteenä ovat Euroopan unionin valtiontukisäädökset. Asiaa selviteltiin maa- ja metsätalousministeriössä vuoden verran, mutta tuloksena oli, ettei osakeyhtiöpohjaiselle eläinpuistolle voitu myöntää kuin 200 000 euroa.

Korkeasaaren eläintarhan taustalla on säätiö, jolloin tukea on voitu myöntää helpommin.

