Lähes kaikki tieteen kunniamerkin Brasiliassa saaneet kieltäytyivät tunnustuksesta protestina presidentti Bolsonaron toimintaa kohtaan

Presidentti Jair Bolsonaroa on arvosteltu jyrkästi tiede- ja tutkijapiireissä. Kuva: Sebastiao Moreira / EPA

Brasiliassa kaikkiaan 21 tieteentekijää on päättänyt olla vastaanottamatta heille myönnettyä kunniamitalia sen jälkeen, kun maan presidentti poisti palkittujen listalta kahden tutkijan nimet.

Alan korkea-arvoisin kunniamitali on myönnetty vuodesta 1992 asti tunnustuksena tutkijoiden työstä tieteen ja teknologian eteen Brasiliassa.

Presidentti Jair Bolsonaro nimesi keskiviikkona kaikkiaan 25 kunniamitalin saajaa. Kuitenkin kaksi päivää myöhemmin presidentti yllättäen poisti kahden tunnetun tieteentekijän nimet palkittujen listalta. Toinen heistä on tohtori Marcus Lacerda, joka julkaisi ensimmäisiin kuuluvan tutkimuksen, jonka mukaan klorokiini ei torju covid-19-tautia. Bolsonaro on kannattanut pandemian alusta lähtien klorokiinin käyttöä tautia vastaan.

Lisäksi Bolsonaro poisti palkittujen listalta tohtori Adele Benzakenin nimen. Hän sai potkut maan terveysministeriön HIV/AIDS-osastolta vuonna 2019, kun Bolsonaro astui valtaan. Syynä potkuihin oli se, että Benzakenin johtama osasto oli julkaissut esittelylehtisen transsukupuolisille miehille.

Protestina Bolsonaron toimille palkitut julkaisivat avoimen kirjeen, jossa he ilmoittivat torjuvansa kunniamitalit.

– Kyseessä on taas kerran selvä näyttö siitä, kuinka nykyinen hallitus vainoaa tieteentekijöitä ja hyökkää systemaattisesti tiedettä ja teknologiaa vastaan, kirjeessä todetaan.

Bolsonaroa on arvosteltu jyrkästi tiede- ja tutkijapiireissä, sillä hänen hallintonsa on leikannut tuntuvasti varoja tutkimukselta ja teknologialta. Lisäksi Bolsonaro on levittänyt erityisesti koronasta vääriä tietoja.

Viime viikolla Facebook ja Youtube poistivat videon, jossa Bolsonaro väitti, että rokotuksilla ja hiv-tartunnalla olisi yhteys.

Bolsonaro on aiemminkin levittänyt perättömiä väitteitä koronaviruksesta ja rokotteista. Bolsonaro on myös vähätellyt koronavirusta ja kasvomaskisuosituksia sekä sanonut, ettei aio ottaa koronarokotetta.

