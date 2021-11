Rokotettujen julkkisten koronatartunnat lietsovat väärää tietoa rokotteiden tehosta

Yhdysvalloissa Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki on kertonut saaneensa positiivisen testituloksen rokotteiden jälkeen.

Yhdysvalloissa Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki on kertonut saaneensa positiivisen testituloksen rokotteiden jälkeen. Kuva: Sarah Silbiger / EPA

Ongelma toistuu jatkuvasti: täyden rokotesarjan saanut julkisuuden henkilö saa koronavirustartunnan, minkä seurauksena sosiaalinen media täytyy väitteistä, joiden mukaan tapaus on osoitus rokotteiden toimimattomuudesta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki, korkeimman oikeuden tuomari Brett Kavanaugh ja yhdysvaltalaiskoomikko Chris Rock ovat kertoneet saaneensa positiivisen testituloksen rokotteiden jälkeen, ja Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Colin Powell kuoli saatuaan koronaviruksen. Paljon julkisuutta saaneet tapaukset ovat saaneet väärän tiedon leviämään.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat painottaneet, että tapaukset, joissa ihminen saa tartunnan rokotuksesta huolimatta, ovat odotettuja eivätkä ne tarkoita, että rokotteet eivät toimisi. Englanniksi tapauksia kutsutaan termillä "breakthrough case". Atlantic Council -ajatushautomon Andy Carvin huomauttaa, että nämä tapaukset herättävät epäilyksiä huolestuneissa ihmisissä, sillä ne vahvistavat jo heidän mielessään olevaa käsitystä.

Kertoessaan tartunnasta Psaki kiitti rokotusta siitä, että tauti on lievä. Silti häntä kutsuttiin Twitterissä "eläväksi todisteeksi rokotteen tehottomuudesta". Vastaavia väitteitä esitettiin Powellin kuoleman jälkeen, vaikka Powellilla oli syöpä ja vieläpä tyypiltään sellainen, jonka asiantuntijat sanovat heikentävän rokotteen tehoa.

Terveenä pysyvät eivät nouse uutisiin

"Breakthrough caseista" uutisoinnin vuoksi väärän tiedon korjaaminen on entistä tärkeämpää, sanoo kansanterveystieteen tutkija Devon Greyson Brittiläisen Kolumbian yliopistosta. Rokotusten edetessä myös yhä useampi rokotettu saa tartunnan, ja joukossa tulee olemaan myös vakavia tautimuotoja.

– Rokote on mieletöntä teknologiaa, mutta se ei ole maaginen voimakenttä, Greyson kuvailee.

Terveyden ja tieteen disinformaation asiantuntija Yotam Ophir New Yorkin osavaltionyliopistoon kuuluvasta Buffalon yliopistosta penää terveysviestijöiltä parempaa kykyä vastata yleisön odotuksiin kertomalla rokotteiden hyödyistä ja haitoista. Toinen ongelma on hänen mukaansa se, että ihmisillä on taipumusta kiinnittää paljon huomiota näkyviin tapauksiin.

– Emme oikein osaa ajatella numeroissa ja tilastoissa, vaan yleensä ajattelemme tarinoissa ja hyvissä kertomuksissa, hän kuvailee.

Ophir muistuttaa, että uutisissa ei kerrota kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat saaneet rokotteen ja pysyneet terveinä.

Kontekstointi vai kiivas vauhti?

Disinformaatioasiantuntija Nina Jankowicz Wilson Center -ajatushautomosta pitää erityisesti Powellin tapausta seuranneita väitteitä pettymyksenä. Väärää tietoa lietsoi hänen mielestään se, että media ei kertonut koko tarinaa.

– Suuressa osassa jutuista, jopa maamme luotetuimmissa uutismedioissa, ei kerrottu ministeri Powellin syövän tilanteesta, hän perustelee.

Carvin sanoo, että kontekstoinnin tarve uutisissa on ristiriidassa nykyisen mediailmaston vaatimusten eli kiivaan vauhdin ja tiiviin kerronnan kanssa. Päätös siitä, mistä tapauksista julkisuuteen kerrotaan, on hänestä mediaeettinen kysymys, joka edellyttää medialta ja toimittajilta luovaa ajattelua.

Ophir penää poliittisen tason muutoksia väärän terveystiedon leviämisen estämiseksi. Nykytilanteessa asiantuntijat ovat hänen mielestään Facebookin ja Twitterin kaltaisten yksityisten korporaatioiden armoilla.

– Nyt me vain sammutamme tulipaloja, ja siinä taistelussa tulee todennäköisesti häviö. Lopulta meidän on löydettävä järjestelmällisempi ratkaisu.