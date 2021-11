Keskusta ja vihreät kiistelevät susista ja pelastuskoulutuksesta – Tutkija: Hallituksen sisällä yleistä epäluottamusta

Keskusta ja vihreät ovat joutuneet Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallituksessa törmäyskurssille jo useita kertoja. Tuoreimmat kiistat puhkesivat tällä viikolla susien metsästyksestä ja pelastuskoulutuksesta.

Vihreät ärsyyntyivät maanantaina, kun keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esitti sudenmetsästyksen aloittamista Suomessa.

Vihreät pitävät esitystä pöyristyttävänä, koska Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää vielä suojelutasoa, joka säilyttäisi sudet Suomessa.

Vain pari päivää susikiistan jälkeen närkästyjinä olivat keskustalaiset. Kyse oli vihreän sisäministerin Maria Ohisalon päätöksestä, että lakkautusuhan alla ollut pelastuskoulu pysyy sittenkin Helsingissä.

– Ministeri Ohisalon päätös oli yllätys, koska hän on itsekin aiemmin viestittänyt hallituksen linjausten mukaisesti, että koulutus keskitetään Kuopioon, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen arvosteli sunnuntaina Ylen haastattelussa.

Hallituspuolueiden erimielisyydet ovat näkyneet myös siinä, että eri ministeriöt ovat lähettäneet lausuntokierrokselle riitaisia lakiesityksiä, joista hallitus ei ole saanut vielä sopua aikaan. Näin on tehty ainakin turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisen, maanomistajille maksettavien lunastuskorvausten sekä mittavan kaavoitus- ja rakennuslain kanssa.

Keskustan puoluesihteerin mukaan se on poikkeuksellista.

– Perinteinen tapa toimia on hallituksessa ollut, että hallituspuolueiden kesken on linjat sovittu jo ennen lausuntokierrokselle laittamista, Pirkkalainen sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että tapa ei ole täysin uusi, vaan samalla tavalla on menetelty hallituksissa ennenkin.

– Aika paljon tulee myös viestiä, että jos kaikki on naulattu loppuun, niin lausunnonantajat kokevat, että mitä merkitystä heidän lausunnoillaan on, Mikkonen perusteli Ylen haastattelussa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) odottaisi vielä lisää tietoa susikannan koosta. Arkistokuvassa Mikkonen (kuvassa vasemmalla) elokuun lopulla Evon retkeilyalueella yhdessä kansanedustaja Saara Hyrkön (vihr.) kanssa.

Tutkija: Epäluottamus lisää hallituskriisin uhkaa

Politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan näyttää selvältä, että hallituksen sisällä on epäluottamusta, joka ei liity vain yksittäisiin kysymyksiin, vaan on yleistynyt. Hän sanoo, että hallituksen ristiriidat näyttävät ennemmin säännönmukaisilta kuin poikkeuksellisilta.

– Se tuo hallituksen työskentelyyn jatkuvasti epävakautta ja totta kai lisää todennäköisyyttä hallituskriiseille.

Vihreiden Mikkonen pitää luonnollisena, että puolueiden erilaiset näkemykset iskevät yhteen myös hallituksen sisällä.

– Tietysti hallituksessa, jossa on monta puoluetta ja vähän erilaisia painotuksia, tulee aina tilanteita, joissa koetaan, että nyt ei mennyt ihan niin kuin me olisimme halunneet, Mikkonen kuvailee hallitustyön arkea.

Myös keskustan Pirkkalainen luottaa vielä hallitusyhteistyöhön.

– Hallituksen tulevaisuus on hyvä, jos hallitus pystyy pitäytymään yhdessä sovituissa asioissa ja noudattamaan sellaisia työskentelytapoja, jotka antavat hallituksesta ja kaikista hallituspuolueista yhdessä luotettavan kuvan ulospäin, hän muotoilee.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen moittii, että sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) päätös myöntää pysyvä toimilupa Helsingin pelastuskoululle tuli hallituskumppanille yllätyksenä. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Susikysymys kiristää puolueiden välejä

Susikysymys on hiertänyt keskustan ja vihreiden välejä jo pitkään. Uusi vaihe oli, kun ministeri Leppä lähetti alkuviikolla asetuksen sudenmetsästyksestä lausuntokierrokselle.

Keskustalaiset riemuitsivat, että puolueen pitkään ajama tavoite suden kannanhoidollisen metsästyksen palauttamisesta etenee. Tarkoitus on säädellä susikannan kasvua ja ehkäistä vahinkoja.

Ympäristöministeri Mikkonen pitää ongelmallisena, että sudenmetsästä ollaan sallimassa kesken selvitystä riittävästä susikannan koosta. Mikkonen huomautti Ylen haastattelussa, että hallitus on sitoutunut tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon.

Keskustan Pirkkalainen sen sijaan tulkitsi Ylelle, että koko hallitus on sitoutunut suurpetopolitiikan harjoittamiseen "monipuolisella keinovalikoimalla", johon lukeutuu myös kanta-arvioihin ja hoitosuunnitelmiin perustuvan metsästyksen harjoittaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö joutui perjantaina korjaamaan asetusmuistiota (siirryt toiseen palveluun), kun Luke oli havainnut virheen asetuksen perustana käytetyissä laskelmissaan.

Mikkosen mukaan Luken virhe kertoo siitä, että susiselvitystä on nyt on yritetty tehdä kiireellä. Sen on ollut tarkoitus valmistua vasta vuoden päästä.

– Se kertoo siitä, että nyt pitää antaa tutkijoille rauha tehdä tämä työ loppuun ennen kuin ruvetaan antamaan mitään asetuksia metsästyksestä, Mikkonen linjaa.

Mikkonen kiistää, että susikiistaa seurannut Ohisalon pelastuskoulupäätös olisi ollut vastatoimi Lepän linjaukselle.

– Nämä kaikki asiat ovat tietysti omiaan. Toisaalta joillain asioilla on selkeä vastuuministeri, joka pystyy tekemään asioiden osalta omia päätöksiään, Mikkonen sanoo.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma selittää hallituksen vaikeaa tilannetta puoluekentän sirpaloitumisella, tämän ajan vaikeilla poliittisilla kysymyksillä sekä keskustan ja vihreiden kannatusmurheilla. Kuva: Tapio Rissanen / Yle

Tutkija: Ideologiset erot eivät aina johda julkiseen kiistelyyn

Vuorelma kyseenalaistaa keskustan ja vihreiden julkisen kiistelyn selittämisen sillä, että puolueiden ideologiset linjaukset ovat niin kaukana toisistaan.

– Jos katsotaan poliittista historiaa, niin eihän puolueiden ideologinen kaukana olo ole tarkoittanut, että tulee jatkuvasta tapauksia, joissa asetutaan toisiaan vastaan ja se tulee julkisuuteen, Vuorelma sanoo.

– Meillä on ollut usein vaikka sinipunahallituksia, joissa on pystytty sopimaan asioista yhdessä.

Vuorelma selittää hallituksen vaikeaa tilannetta sillä, että puoluekenttä on sirpaloitunut, tämän ajan poliittiset kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, ovat vaikeita ratkaista, ja keskustalla ja vihreillä on hallituksessa pahin huoli odotuksia alhaisemmasta kannatuksesta.

– Tämän hallituksen määräävä piirre on ollut, että erimielisyydet ovat tulleet julkisuuteen. On osoitettu omille kannattajille, että tehdään kaikki mahdollinen, Vuorelma sanoo.

Voit keskustella tästä artikkelista 8.11.2021 klo 23 saakka.

