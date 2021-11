Ukrainalla on kiire kehittää kaasubisnestä Venäjä-yhteistyön hiipuessa – odottaa EU-mailta pitkän aikavälin kumppanuuksia

Ukraina yrittää houkutella Euroopan maita varastoimaan yhä enemmän kaasua ukrainalaisiin kaasuvarastoihin pahan päivän varalle. Pyrkimykset liittyvät siihen, että Ukrainan on löydettävä uusia, Venäjän maakaasunsiirtomaksut korvaavia tulonlähteitä.

Ukrainan kaasuputkisto, joka on yksi maailman laajimmista, on yhdistetty Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi eräiden EU-maiden kaasunsiirtojärjestelmiin. EU-maista jopa Venäjän kanssa vastikään pitkän kaasuntoimitussopimuksen tehnyt Unkari pitää Ukrainassa kaasuvarastoja.

Jo viime vuonna usea EU-maa hyödynsi kaasun varastointimahdollisuutta ostamalla kaasua tavallista enemmän hintojen ollessa alhaalla. Varastoille on ollut käyttöä viime aikoina kaasun kallistuttua nopeasti ja venäläisen kaasujätti Gazpromin jarruttaessa lisätoimituksia Eurooppaan.

Naftogazin toimitusjohtajan neuvonantajan Myron Wasylykin mukaan oleellista tulorakenteen monipuolistamiseksi on myös se, että putkistoja voidaan käyttää jatkossa muuhunkin. Wasylyk antaa esimerkkinä vedyn ja ammoniakin kuljettamisen.

Tavoitteena energiaomavaraisuus

Wasylykinmukaan vallitsevissa olosuhteissa on tärkeää lisätä kotimaista kaasuntuotantoa ja siten kaasuomavaraisuutta. Noin neljäsosa Ukrainan käyttämästä kaasusta on alun perin venäläistä tuontikaasua. Loput kolme neljäsosaa tuotetaan kotimaassa.

Naftogazin puhemies uskoo Ukrainan saavuttavan energiaomavaraisuuden noin viidessä vuodessa investointien jatkuessa. Ukrainalla on useita lupaavia kaasuesiintymiä, mutta niiden hyödyntäminen on kallista. Osa esiintymistä on kapinallisten hallitsemilla alueilla Itä-Ukrainassa, osa Mustallamerellä lähellä Krimin niemimaata. Myös Venäjän miehittämällä Krimillä on kiinnostavia kaasuesiintymiä.

– Venäjä käyttää sotilasvoimaansa estääkseen Ukrainaa saamasta käyttöön uusia kaasuvarantoja, Wasylyk huomauttaa STT:lle.

Ukraina laskee EU:n varaan

Energialle riittää kysyntää, kun tuotanto jälleen kasvaa koronapandemian helpottaessa. Gazprom ei ole kuitenkaan lisäämässä kaasun virtausta Eurooppaan kysyntää vastaavaksi.

Wasylyk uskoo kaasun hinnan nousevan edelleen, jos EU antaa Gazpromin jatkaa monopolimaista käyttäytymistä Euroopan kaasumarkkinoilla. Gazprom on ollut haluton noudattamaan EU:n kaasudirektiiviä täysimääräisesti.

Ukrainan kaasusektoria on yhdenmukaistettu EU:n toimintatapojen kanssa asteittaisilla muutoksilla vuodesta 2015 alkaen. Toiminta on nyt aiempaa paremmin säänneltyä ja läpinäkyvämpää. Kaasubisnes on kuulunut perinteisesti Ukrainan korruptoituneimpien alojen joukkoon.

Ukraina odottaa EU-mailta pitkän aikavälin kumppanuuksia ja tukea kaasuteollisuutensa monipuolistamisessa. Yhteistyö lännen kanssa on Ukrainalle strateginen kysymys ja vahvistaa myös Euroopan energiaturvallisuutta.

– EU:n on ymmärrettävä, että Ukraina ei aio suostua kaasunsiirron varajärjestelmäksi, jota käytetään ainoastaan silloin, kun Nord Stream -putkistoa huolletaan, Ukrainan kaasun siirtoverkonhaltijan Gas TSO:n asiakasyhteistyön johtaja Andri Prokofjev sanoo STT:lle.

Prokofjev pitää tärkeänä, että myös kaasuntuontikapasiteettia EU-maista Ukrainaan kasvatetaan.

Venäjä säätelee kaasun virtausta Ukrainan läpi

Suuri osa Ukrainan kaasuun liittyvistä tuloista on tullut tähän mennessä venäläisen kaasun siirtomaksuista. Kyse on Ukrainan valtiontalouden kannalta merkittävistä summista.

Venäjän ja Ukrainan välinen kaasunsiirtosopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Ukrainalla on siis jonkinlainen takuu kaasunsiirrosta saatavien tulojen jatkuvuudesta siihen saakka.

Ukrainan kautta virtaavasta kaasusta on tullut Venäjälle tärkeä suurvaltapolitiikan painostuskeino. Venäja on jo vuosikaudet heikentänyt Ukrainalla aiemmin ollutta lähes monopolimaista asemaa kaasunkuljettajana Eurooppaan.

Nyt Ukrainan kaasunvarastointikapasiteetista arviolta alle kaksi kolmasosaaon käytössä.

Vuosia jatkunut vajaakäyttö johtuu siitä, että Venäjä on alkanut suosia järjestelmällisesti Ukrainan kiertäviä vaihtoehtoisia kaasunsiirtoreittejä. Käyttövalmis Nord Stream 2 -kaasuputki vähentää Ukrainan merkitystä kaasunsiirtäjänä entisestään.

Ukrainan itärajaa halkovan putkiston kapasiteetista riittäisi nykyolosuhteissa helposti muillekin toimijoille. Gazprom ei kuitenkaan salli putkiston käyttämistä venäläisille maakaasuntuottajille - putkistosta kiinnostuneista keskiaasialaisista ja muista toimittajista puhumattakaan.

