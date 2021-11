Äärioikeistoon linkittyvä esitutkinta on valmistunut – poliisien rikosepäilyjä siirtyy syyteharkintaan

Esitutkinta äärioikeistoon linkittyvässä rikoskokonaisuudessa on valmistunut ja asia on siirretty syyteharkintaan. Syyttäjän harkittavaksi on viety epäiltyjä virkarikoksia sekä ampuma-aserikoksia.

Keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos ovat alkusyksystä 2020 lähtien tutkineet kokonaisuutta, jossa tutkinnan keskiössä oli turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä koostunut, äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautunut ryhmä.

Esitutkinnassa ryhmän jäsenten toimintaa tutkittiin epäiltynä törkeänä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna, mutta tämän nimikkeen osalta syyttäjät tekivät tutkinnanjohtajien esityksistä rajoittamispäätökset jo aiemmin.

Toiminnan kohteena maahanmuuttajat

Tutkinnassa havaittiin syyttäjän tekemien päätösten mukaan, että rasistisella ryhmällä oli hierarkia sekä toimintaperiaatteet ja se harjoitteli säännöllisesti. Ryhmän ”toiminnan kohteena” olivat syyttäjän ratkaisun mukaan maahanmuuttajat.

Ryhmän jäsenillä oli runsaasti ampuma-aseita. Ryhmäläiset myös valmistivat polttopulloja ja kätkivät niitä maastoon.

Keskusrikospoliisin johtamassa esitutkintaosuudessa yhtä henkilöä epäillään ampuma-aserikoksesta ja yhtä henkilöä ampuma-aserikkomuksesta. Epäily liittyy tapaan, jolla luvallisia ampuma-aseita on säilytetty.

Lisäksi kolmen henkilön osalta epäillään yllytystä virkasalaisuuden rikkomiseen.

Yhden poliisissa työskentelevän henkilön osalta epäillään virkasalaisuuden rikkomista. Ylen tietojen mukaan kysessä on Helsingin poliisilaitoksen vartija.

Poliiseja epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta

Rikoksista epäiltyjä poliiseja on työskennellyt Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksilla.

Kattavan esitutkintakokonaisuuden perusteella syyttäjän tutkinnanjohdossa olevassa osassa kolmea poliisimiestä epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Ylen tietojen mukaan ainakin yksi heistä työskentelee Helsingin poliisilaitoksella.

Yhtä heistä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Poliisien epäillään luovuttaneen salaiseksi luokiteltua tietoa ainakin ryhmän käyttöön.

Helsinkiläinen ylikonstaapeli kävi viestinvaihtoa Äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja potentiaalisesti väkivaltaisesta yhteenotosta maahanmuuttajien kanssa. Ylikonstaapeli antoi hänelle neuvoja tätä varten.

Tämän lisäksi yhden poliisimiehen osalta syyttäjä on rajoittanut esitutkinnan virkavelvollisuuden rikkomisen ja kavalluksen osalta. Ylen tietojen mukaan mies työskentee Sisä-Suomen poliisilaitoksella. Yhden osalta esitutkintaa ei aloitettu tehdyn esiselvityksen jälkeen.

Tutkinnanjohtajat: kyse poikkeuksellisista rikosepäilyistä

Kaikkiaan esitutkinnan tai esiselvitysten kohteena oli yhteensä kuusi poliisia.

– Esitutkinnassa on ollut kyse poikkeuksellisista rikosepäilyistä, koska epäiltyinä oli myös poliiseja. Tutkinnan aikana tehtiin laajaa yhteistyötä poliisin eri yksiköiden, Syyttäjälaitoksen ja Suojelupoliisin kesken, ja jokainen viranomainen suhtautui asian tutkintaan sen vaatimalla vakavuudella. Asiassa suoritettiin kattava esitutkinta ja siihen perustuvat virkamiesoikeudelliset toimet. Tehokkaalla yhteistyöllä saatiin kerrytettyä ilmiötason tietoa äärioikeistosta sekä tehtyä toimia mahdollisten rikosten ennalta estämiseksi, sanovat tutkinnanjohtajat rikoskomisario Sanna Springare Keskusrikospoliisista ja aluesyyttäjä Heikki Stenius Länsi-Suomen syyttäjäalueelta.

Kokonaisuus on siirtynyt epäiltyjen virkarikosten ja ampuma-aserikosten osalta syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Poliiseja irtisanottiin jo aiemmin

Helsingin poliisilaitos irtisanoi vanhemman rikoskonstaapelin ja rikosylikonstaapelin poliisit sopimattoman käytöksen vuoksi jo ennen poliisitutkinnan valmistumista. Poliisilaitos katsoi, että äärioikeistolaisten viestien lähettäminen ja asiattomat keskustelut vaaransivat luottamuksen heidän toimintaansa.

Lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitos irtisanoi vanhemman konstaapelin, joka osallistui sopimattomaan viestittelyyn ja vuoti poliisin rekisteristä tietoja sivulliselle. Mies myös luovutti kiikaritähtäimen toimitettavaksi sota-alueelle Ukrainaan.

Miestä vastaan ei nostettu syytettä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kannellut syyttäjän päätöksestä valtakunnansyyttäjälle.

Poliisin ja äärioikeiston kytkökset tulivat esiin poliisin salaamista perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritystutkinnan kuulustelupöytäkirjoista.

