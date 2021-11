Helsingin seudun merialueilta löytyi useita merkittäviä vedenalaisia lajeja – vieraslaji valesinisimpukka tuli Meksikonlahdelta laivojen mukana

Rakkohauru on yksi Itämeren avainlajeista. Lajia löytyi muun muassa Helsingin Lauttasaaren edustalta.

Rakkohauru on yksi Itämeren avainlajeista. Lajia löytyi muun muassa Helsingin Lauttasaaren edustalta. Kuva: Joonas Hoikkala / Metsähallitus

Vedenalaisen meriluonnon kartoittajat ovat löytäneet Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen merialueilta useita harvinaisia ja monimuotoisuuden kannalta merkittäviä lajeja.

Menneen kesän ja alkusyksyn aikana tehdyissä kartoituksissa pääkaupunkiseudun edustalta löytyi muun muassa meriajokasta, rakkohaurua ja näkinpartaisleviä, jotka ovat Itämerelle arvokkaita lajeja.

Kirkkonummen Morsfjärdeniltä löytyi runsaasti punanäkinpartaa ja merinäkinruohoa. Espoon Nuottalahdelta löytyi uutena lajina merihapsikkaa, joka on uusimman uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpidettävä laji.

Metsähallituksen Luontopalvelujen, Helsingin ja Espoon kaupunkien, Luonnonvarakeskuksen sekä Geologian tutkimuskeskuksen toteuttamissa kartoituksissa havaittiin myös rehevöitymisen ja muun ihmisen aiheuttaman toiminnan vaikutuksia.

Valesinisimpukka on vieraslaji, ja sen vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin ei vielä tunneta. Levitessään vieraslajit voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Kuva: Juho Lappalainen / Metsähallitus

Valesinisimpukka tuli valtamerilaivojen mukana

Useilta alueilta löytyi myös valesinisimpukkaa, joka on vieraslaji eikä sen vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin vielä tunneta.

Laji on peräisin Meksikonlahdelta, josta se on levinnyt Eurooppaan todennäköisesti laivojen painolastivesien mukana tai runkoon kiinnittymällä. Valesinisimpukka viihtyy lämpimässä vedessä, ja lajia on aiemmin havaittu esimerkiksi Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden lauhdevesien tuntumassa.

Nyt valesinismpukkalöydöksiä tehtiin Helsingin Isossa Huopalahdessa, Laajalahdessa ja Kirkkonummen Långvikissä sekä Morsfjärdenissä.

Pääkaupunkiseudun lisäksi Meriluonto 2021 -kampanjan kartoituksia tehtiin myös Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla, missä selvitettiin riuttojen ja laguunien tilaa.

Meriluonto 2021 -kampanja on osa VELMU-ohjelmaa, jossa on jo vuosien ajan kerätty tietoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä Suomen merialueilla. Kerätyn aineiston avulla on tunnistettu monimuotoisuuden kannalta keskeisiä alueita.

Voit keskustella aiheesta maanantaina 8.11.2021 kello 23 saakka.