Suomi haluaa kestävän matkailun ykkösmaaksi, mutta asiantuntijat pitävät sitä viherpesuna: "Matkailun haitat ylittävät sen hyödyt"

Lokakuun lopun iltapäiväaurinko ei enää lämmitä, mutta puiden latvojen välistä lammen pintaan osuvat säteet houkuttelevat vangitsemaan hetken kameralle. Häränsilmän suppalampi on pienen pieni luontokeidas lähellä Lahden keskustaa. #thisisfinland #visitfinland.

Suomea on myyty maailmalle aina puhtaalla luonnolla, rauhalla ja hiljaisuudella. Nyt luontokuvien rinnalle on noussut uusi muotisana, kestävyys.

Suomi haluaa ottaa kaiken irti kestävän matkailun megatrendistä. Matkailun kestävä kasvu on työ- ja elinkeinoministeriön laatiman Suomen matkailustrategian (siirryt toiseen palveluun) ytimessä. Srategia ulottuu tämän vuosikymmenen loppupuolelle.

Strategiaa toteuttavan Business Finlandin mukaan kestävyys matkailussa tarkoittaa muun muassa vähähiilisyyteen pyrkimistä, luonnon monimuotoisuuden haalimista, paikallisten kulttuurien kunnioittamista ja taloudellisesta kilpailukyvystä huolehtimista.

Kestävän elämäntavan asiantuntijoiden mukaan kestävyys ja pyrkimys lisätä matkailun määrää on kuitenkin hankala, ellei mahdoton yhdistelmä.

– Kyllä siinä aika haastava yhteensovittaminen on. Miettisin, onko matkailu ylipäätään se asia, mihin meidän kannattaa niukkoja resurssejamme käyttää, sanoo Lassi Linnanen, ympäristötalouden ja -johtamisen professori LUT-yliopistosta.

Oli kestävä kasvu realistista tai ei, esimerkiksi Lahden seutu haluaa siitä osansa. Visit Lahti on mukana Business Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun). Sen tarkoitus on kasvattaa koko Suomesta kestävän matkailun mallimaa.

– Kyse on arvomaailmasta. Siitä, että ymmärrämme luonnon hyödyntämisen matkailussa niin, että se on kestävää, muotoilee Lahden seudun matkailun ykkösnainen, Lahti Regionin toimitusjohtaja Raija Forsman.