Suomen nuorin verhoilijamestari oppi työn salat vanhoilta mestareilta – kierrätysbuumin ansiosta ala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä

Verhoilijat ovat huolissaan alan tulevaisuudesta. Töitä riittäisi, mutta osaavista tekijöistä on pulaa. Ammatti vaatii monipuolisia kädentaitoja, joita harvalla verhoilijalla heti alkuun on.

Lahtelainen Saida Blomberg on Suomen nuorin verhoilijamestari.

Tittelistä puuttuu pari kirjallista koetta, mutta tärkein, erikoisammattitutkintoon vaadittava mestarinäyte on valmis ja hyväksytty. Se on Möhköfantiksi ammattipiireissä kutsuttu, 1940-luvulta peräisin oleva keltainen nojatuoli.

Tuolin saa puoliso lahjaksi.

– Minulla on ollut tavoite, että talossa pitää olla yksi laiskanlinna. Nyt se on tehty.

Vuonna 2014 verhoilijaksi valmistunut Blomberg kertoo päätyneensä alalle vähän sattumalta.

– Työttömänä ollessani mietin, mitä tekisin. Laitoin paperit jälkihaussa verhoilijalinjalle. Pääsin sisään toiselta varasijalta.

Nyt nuori yrittäjä työllistää itsensä lisäksi kolme muuta työntekijää.

– Noin puolet töistä tehdään teollisuuden tarpeisiin, puolet on perinteistä verhoilua yksityisille, Saida Blomberg arvioi.

Vanhojen huonekalujen pehmusteista saattaa löytyä vaihdettaessa monenlaisia täytteitä: säkkikangaspusseja, lumppuja, olkea, puulastua, suikaloitua sanomalehtipaperia... Kuva: Tuija Veirto / Yle

Ympäristötietoisuuden kasvu tuo töitä

Kierrätysajattelun voimistuessa huonekaluja, autoja ja veneitä uudistetaan verhoilemalla entistä enemmän. Osaavista tekijöistä on pulaa, kertoo Suomen verhoilijamestarien liiton puheenjohtaja Terhi Strengell. Hän on erikoistunut ajoneuvoverhoiluun.

– Kasvava huolenaihe on, ettei töille riitä kohta tekijöitä. Varsinkin perinteisen verhoilun taitajista on pulaa.

Verhoilijoilta vaaditaan monipuolisia kädentaitoja. Työ opitaan pitkälti tekemisen kautta, ja laadukas jälki poikii jatkotilauksia.

– Ensimmäiset kolme vuotta on tällä alalla hyvä laskuri. Jos sen ajan pystyy pitämään itsensä leivässä, yleensä jatkaa eteenpäin. Valitettavasti moni kuitenkin lopettaa ja menee muihin töihin.

Saida Blombergin intohimo ovat vanhat huonekalut. Niitä on kertynyt hyllykaupalla verhoilua odottamaan. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Strengellin mukaan ammattikoulutuksen uudistuksen myötä tuntimääriä verhoilijoiden opetuksesta on vähennetty ja valmistumisaikaa nopeutettu. Korona on vaikeuttanut tilannetta entisestään.

– Verhoilua ei opi etänä. Viereen tarvitaan opettaja tai ammattilainen, joka kertoo mitä ja miten tehdään. Vaatii lukuisia eri työvaiheiden toistoja, jotta tarvittavat tekniikat opitaan.

Tilanne on samankaltainen monella muullakin yksinyrittäjyyteen perustuvalla alalla. Opiskelijoita on vaikea ottaa opastettavaksi ilman, että oma yritystoiminta kärsii.

– Jos ajatellaan, että opiskelijoiden opetusta siirretään koulusta yrityksiin, niin olisi hyvä maksaa siitä korvausta yrittäjälle. Muuten se ei onnistu, Strengell sanoo.

Vanhojen mestareiden jalanjäljissä

Mentorit ovat olleet tärkeitä Saida Blombergin uralle. Kouluaikana hän pääsi kokeneen verhoilijamestarin yritykseen harjoittelijaksi. Tämän jäätyä eläkkeelle, Blomberg osti yrityksen ja jatkoi työtä.

– On vaikea yhtälö, jos tyhjästä pitää nyhjäistä. Itselläni on käynyt hyvin, kun on ollut vanhoja mestareita mentoroimassa ja tukemassa. Olen päässyt kulkemaan osin heidän jalanjäljissään.

Nuori verhoilijamestari antaa nyt itsekin hyvän kiertää.

– Minulla käy melko paljon opiskelijoita harjoittelussa. Ehkä siten voin antaa oman panokseni alalle, jotta mahdollisimman moni heistä löytäisi tämän ammatin, tulisi alalle ja jaksaisi käydä koulussa.

Verhoilijamestarin näyttötyönä valmistuneen laiskanlinnan saa lahjaksi oma puoliso. Toiveena oli keltainen väri. Kuva: Tuija Veirto / Yle

