Siirtolaiskriisi kuumenee Puolassa – Valko-Venäjä puskee satojen ihmisten joukkoa kohti rajaa

Puolan mukaan Valko-Venäjä yrittää aiheuttaa selkkauksen maiden välisellä rajalla siirtolaisten avulla.

Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla näkyy, että sadat siirtolaiset ovat kävelemässä Valko-Venäjällä kohti Puolan rajaa. Aseistetut sotilaspukuiset miehet saattavat karavaania.

Valko-Venäjän rajakomitea on julkaissut tiedotteen, jossa se vahvistaa, että suuri joukko pakolaisia on matkalla valtatietä pitkin kohti Puolan rajaa. Komitea sanoi, että Puolan asenne on "epäinhimillinen".

Rajakomitean tiedottaja sanoi venäläiselle uutistoimisto Tassille, että karavaaniin kuuluu noin tuhat pakolaista.

Videoita on julkaissut muun muassa maanpaossa toimiva valkovenäläinen oppositiomedia Nexta.

Nextan mukaan suurin osa siirtolaisista on irakilaisia kurdeja. Nexta kertoo, että Valko-Venäjän sotilaat ohjasivat siirtolaiset tieltä metsään.

Puolan viranomaiset ovat myös julkaisseet helikopterista kuvatun videon siirtolaisjoukosta.

– Valko-Venäjä haluaa aiheuttaa suuren välikohtauksen, johon mieluiten liittyisi ammuskelua ja uhreja. Mediatietojen mukaan he valmistelevat provokaatiota, yritystä ylittää raja suurella joukolla Kuznica Bialostockan lähellä, Puolan varaulkoministeri Piotr Wawrzyk sanoi Puolan radiolle.

Wawrzyk sanoo Puolan television mukaan, että Puola vaatii selvennystä asiaan Valko-Venäjältä. Hänen mukaansa Puola tiedottaa EU- ja Nato-liittolaisiaan rajan tapahtumista, jotta maat voivat yhdessä vastata tilanteeseen.

Puolan varaulkoministeri Maciej Wasik tviittasi, että Puolan viranomaiset ovat valmiita kaikkiin skenaarioihin.

Puolan turvallisuuspalvelun tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi Twitterissä, että siirtolaisjoukko on aseistettujen valkovenäläisten tiukassa kontrollissa. Zarynin mukaan valkovenäläiset päättävät, mihin suuntaan joukko kulkee.

EU syyttää Valko-Venäjää hybridisodankäynnistä

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjää tuhansien Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevien siirtolaisten ohjaamisesta EU:n alueelle.

EU:n mukaan kyseessä on hybridisodan muoto, jonka tarkoituksena on kostaa länsimaille, koska ne ovat asettaneet pakotteita Valko-Venäjälle ihmisoikeusrikkomusten takia.

Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan hallinto on kiistänyt yrittävänsä aiheuttaa siirtolaiskriisin. Se on syyttänyt länsimaita rajanylityksistä ja siirtolaisten huonosta kohtelusta rajalla.

Ihmisoikeusjärjestöt syyttävät Puolaa siitä, että se rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun se työntää siirtolaiset takaisin Valko-Venäjälle eikä hyväksy heidän turvapaikkahakemuksiaan. Puolan sanoo toimiensa olevan laillisia.