Elinluovutus voidaan nyt tehdä menehtyneeltä verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen – pilottivaiheessa tehdään munuaisensiirtoja

Useissa maissa on otettu käyttöön elinluovutus verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen eli Donation After Circulatory Determination of Death (DCDD) -toiminta. Nyt DCDD-toiminta on käynnistynyt myös Suomessa.

Dialyysihoitoa saavia potilaita on Suomessa noin 2000. Vain osaa heistä voidaan auttaa munuaisensiirrolla. Kuvituskuva. Kuva: Mirva Ekman / Yle