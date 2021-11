Rakennetaanko Helsinkiin liki 200 miljoonan autotunneli? Vastustajat osoittavat mieltään, kaupunginhallituksen päätös ehkä jo tänään

Helsingin kaupunginhallituksen on tarkoitus päättää Sörnäistentunnelin rakentamisesta. Tunnelia ovat kannattaneet kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja RKP. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat vastustaneet suunnitelmia.

Helsingissä Sörnaistentunnelin rakentamista vastustavat kokoontuvat mielenilmaukseen Helsingin kaupungintalolle maanantaina iltapäivällä kello 15.30 eli ennen kaupunginhallituksen kokousta. Mielenosoituksen järjestäjiä ovat Greenpeace, Elokapina ja Climate Move Helsinki.

Mielenosoittajien mukaan tunnelin rakentaminen on ristiriidassa valtakunnallisten hiilineutraalisuustavoitteiden kanssa. Myös Helsingin kaupunki on luvannut olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tunnelipäätös suuntaisi vastustajien mielestä liikkumista autoiluun, ei joukkoliikenteeseen tai kevyeen liikenteeseen.

– Olemme huolestuneita siitä, että Helsingin kaupunki aikoo tehdä kalliin autotunnelin, joka lisää autoilua ja vähentää joukkoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä, sanoo Olli Tiainen Greenpeacesta.

– On arvioitu, että toteutuessaan tunneli lisää henkilöautoilla tehtävää matkailua 1 900:lla vuorokaudessa. Vastaavasti joukkoliikenteen käyttö vähenee 1 000 matkaa vuorokaudessa ja pyörä- ja jalankulkijoita on 600 vähemmän vuorokaudessa, sanoo Elina Kauppila Elokapinasta. Kauppila on myös vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Helsingissä.

Molemmat pitävät tunnelia myös kalliina. Sen kokonaishinnaksi on arvioitu tässä vaiheessa 180 miljoonaa euroa.

– Arviot menevät usein alakanttiin. Lisäksi jatkuvia huoltokustannuksia tulisi päälle noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavalla rahasummalla saisi esimerkiksi kaikille kaupunkilaisille hyvät polkupyörät, Kauppila sanoo.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden päästöistä 25 prosenttia tulee liikenteestä, Kauppila muistuttaa.

Esityslistan mukaan kaupunginhallitus puoltaa tunnelia

Esityslistan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Helsingin kaupunginhallitus puoltaa rakentamista ja esittää kaupunginvaltuustolle Sörnäistentunnelin hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen toteuttamista vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin Sörnäistentunnelin pohjoinen betonitunneliosuus sekä siihen liittyvien ajoramppien maanalaiset rakenteet Kalasatamasta Pasilaan. Tavoitteena olisi rakentaa tämä osuus raitiotien ja Hermannin rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2022–2024.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa elokuun 2021 kustannustason mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan toisessa vaiheessa toteutettavan Sörnäistentunnelin loppuosan suunnittelua ja valmistelua jatketaan. Toisen osuuden kustannusarvio tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

Kaupungin mukaan jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tunnelin suuaukkojen suunnitteluun ja niiden sopivuuteen kaupunkiympäristöön. Tavoitteena on huomioida jalankulun ja pyöräilyn viihtyisyys ja sujuvuus. Esimerkiksi Sörnäisten rantatien ylikulkusillat suunnitellaan erityisesti pyöräliikenteen näkökulmasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa tunnelia kannattivat kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja RKP. Vastaan äänestivät vihreät ja vasemmistoliitto.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 9.11.2021 kello 23 saakka.

