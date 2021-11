Valtuuston johtaminen ja eduskuntatyö jäävät varjoon, kun on pääministerin ystävä – Ilmari Nurminen: "Se herättää ihmisissä jonkinlaista mustasukkaisuutta"

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen saattaa parhaillaan elää urallaan hetkeä, joka muuttaa kaiken.

Kotimaakunnassa Pirkanmaalla hän on ollut tuttu kasvo yli vuosikymmenen ajan. Vammalan ja Sastamalan valtuustoissa istunut ja nyt Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuijaa käyttelevä nuori mies on myös toisen kauden kansanedustaja.

Valtakunnallisesti kiinnostavinta hänessä on kuitenkin viime aikoina tuntunut olevan lenkkikaveri ja usein somekuvissa kahviseurana nähty ystävä, pääministeri Sanna Marin.

Yhtäkkiä haastattelupyyntöjä tulvii ja kysyntää olisi television kevyitä viihdeohjelmia myöten. Suurimpaan osaan kutsuista Nurminen vastaa ei.

– Mediassa on ollut viime aikoina tarve selvittää kuka olen, ja tietysti oma tehtäväni on yrittää tuoda tavoitteitani ja arvojani esille. Ei kuitenkaan ole pelkästään itsestä kiinni, miten asiat käännetään, kansanedustaja pohtii kahvilan pöydässä.

Nurmisen kohdalla asioiden kääntyminen on toistaiseksi tarkoittanut esimerkiksi sitä, että juorulehden kannessa on lukenut “kansanedustajan” sijasta “Bile-Ilmari”. Suuren yleisön katseet osuivat kohdalle viimeistään siinä vaiheessa, kun tieto hallituksen mahdollisista kulttuurileikkaussuunnitelmista nostatti äläkän.

Netti täyttyi meemikuvista, joissa edellisviikonlopun illanvietossa Kesärannassa muusikoille skoolasi myös eduskunnan musiikkiverkoston nokkamies Nurminen.

– En osannut arvata, että asiasta tulisi kohu. Kyseessä oli tavallinen keskustelutilaisuus, jossa kaikki tehtiin avoimesti ja kuvat otettiin kaikkien nähtäväksi. Jälkeenpäin tulee tietysti katsottua eri tavalla, mutta siinä tilanteessa ajatus oli täysin vilpitön. Asia kaatui tilaisuuteen osallistujien niskaan, siitä jäi itselle huonoin mieli.

Nurminen on seurannut Ylen Politiikka-Suomea ja konkaripäättäjien tarinoita uran varrelle osuneista kohuista. “Politiikassa tapahtuu ja välillä vyöryy, ja silloin täytyy vaan kylmähermoisesti olla ja mennä eteenpäin. Ohjelmasta näkee, että kaikki aina järjestyy, ja että osin kohut eivät ole itsestä kiinni.”

Nurminen on seurannut Ylen Politiikka-Suomea ja konkaripäättäjien tarinoita uran varrelle osuneista kohuista. “Politiikassa tapahtuu ja välillä vyöryy, ja silloin täytyy vaan kylmähermoisesti olla ja mennä eteenpäin. Ohjelmasta näkee, että kaikki aina järjestyy, ja että osin kohut eivät ole itsestä kiinni.” Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Politiikassa sillä, miltä asiat näyttävät, on usein enemmän väliä kuin sillä, miten asiat ovat. Twitterissä ilmoille heitetty epäilys, onko musiikkiverkostoa olemassakaan, jää elämään. Iloinen illanvietto yhdistyy seuraavalla viikolla julkisuuteen vuotaneisiin leikkausneuvotteluihin.

Lopulta käsillä on tyypillinen esimerkki tapahtumaketjusta, joka ei enää ole asianosaisten hallittavissa. Nurminen kertoo kaiken oleellisen olevan jo sanottu ja antaa kohteliaasti ymmärtää, että haastattelussa voisi siirtyä seuraavaan puheenaiheeseen.

Mutta entä jos tässä nimenomaisessa mylläkässä onkin kyseessä uran huippuhetki, eikä kukaan enää kohta ole kiinnostunut?

– En kyllä ole ajatellut tuota vaan toivonut, että menisi jo ohi. Ei tule ikävä, mies nauraa.

Kohut roihuavat ja hiipuvat omalla painollaan, mutta toiset uran suuntaa muuttavista päätöksistä ovat poliitikon omissa käsissä. Nurminen on edennyt tehtävissään määrätietoisesti.

Hän kuvailee itseään tyypilliseksi “joka paikassa istujaksi”: oppilaskunnan puheenjohtajuuden kautta nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi, siitä seurakuntavaltuustoon, yliopiston edustajistoon ja lopulta kaupunginvaltuutetuksi ja kansanedustajaksi.

Kirjojen siirtäminen Sastamalasta Tampereelle viime kunnallisvaalien alla oli pohdinnan paikka. Vaikka kilometrit tai henkinen etäisyys eivät suurilta tuntuneetkaan, Nurmisen lähtö näkyi ennustetusti lovena puolueen vaalituloksessa vanhalla kotipaikkakunnalla.

Ja sitten on kampanjaväki. Nuoren miehen taustalla on alusta saakka toiminut uskollinen joukko, joka koostuu voittopuolisesti ehdokastaan reippaasti vanhemmista naisista.

– He ovat ihan mahtavia ja pysyneet mukana alusta saakka. Kun lähdin Tampereelle, kirjoitin heille pitkän kirjeen lähtöni syistä ja julkaisin sen paikallislehdessäkin.

Vammalan ja Sastamalan valtuustoissa uransa aloittanut Ilmari Nurminen on nykyään virallisesti tamperelainen. "En silti oikeastaan koe lähteneeni mistään pois."

Vammalan ja Sastamalan valtuustoissa uransa aloittanut Ilmari Nurminen on nykyään virallisesti tamperelainen. "En silti oikeastaan koe lähteneeni mistään pois." Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Kirjojen siirtäminen kunnallisvaalien alla jännitti myös tuloksen takia, mutta eduskuntavaalit olivat antaneet osviittaa siitä, että äänestäjiä löytyisi Tampereeltakin. Lopulta Nurmisen äänipotti oli puolueen kolmanneksi suurin, heti pääministerin ja pormestari Lauri Lylyn jälkeen.

Kokoomuksen ja demareiden kärkisijat vaihtoivat jälleen kerran paikkaa. Kokoomus voitti pormestarinpaikan, ja valtuuston puheenjohtajan paikalle palasi SDP. Edellinen nuijaa koputellut demari oli Sanna Marin, ja kun kunnallisjärjestö päätyi nyt ehdottamaan paikalle Nurmista, moni tulkitsi roolin ystävän perinnöksi.

– Minua ehdotettiin yksimielisesti, eikä Sanna tiennyt valinnastani ennalta. Soitin hänelle vasta kun minua oli ehdotettu.

