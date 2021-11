Raisa Omaheimon kolumni: Jouduin kerran vahingossa kaappiin ja siellä oli tunkkaista ja ahdasta

Olen joutunut kerran elämässäni vahingossa kaappiin.

Seurustelin ensimmäistä kertaa elämässäni naisen kanssa, ja olin juuri aloittanut uudessa työpaikassa. Uusi työ ja työyhteisö jännittivät minua. Olin paljon nuorempi kuin nyt, ja pelkäsin miten pärjäisin. Työsuhteen alussa juttelimme työkavereiden kanssa kahvitauolla viikonlopun tapahtumista. Kerroin että minä ja heila olimme tehneet jotain, en enää edes muista että mitä. "Millä alalla sun poikaystäväsi on", minulta kysyttiin. Jäädyin. Minun piti tehdä salamannopeasti valinta siitä, kerronko tämän puolen itsestäni. Onko tämä riittävän turvallista, uskallanko, mitenköhän minuun suhtauduttaisiin jos kertoisin? Menin puihin, vastasin vain kysymykseen, eikä korjannut väärinsukupuolittamista. Näin humpsahdin muutamassa sekunnissa kaappiin, ja minulle syntyi poikaystävä. Kaapin ovi pysyi kiinni ja mielikuvituspoikaystävä jäi elämään, koska viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta oli vaikeampaa oikaista oletusta heterosuhteestani. Jos olisin oikaissut käsitteen, tekisin näkyväksi että olen antanut työyhteisöni olettaa ihmissuhteeni väärin näin pitkään, ja minun vikanihan se olisi.

Kaapissa oli tunkkaista ja ahdasta, ja päätin etten halua joutua sellaiseen enää koskaan.

Emmi Nuorgam kirjoitti hiljan oivaltavasti pikkulapsiin kohdistetusta heteronormista: aikuisilla on tapana olettaa jokainen pikkulapsi heteroksi. Samansukupuoliset leikkikaverit ovat kavereita, vastakkaista olevat taas söpöjä pikkuisia poika- ja tyttöystäviä.

Sama hetero-oletus vaivaa myös aikuisten ja teinienkin maailmaa.

Kun teiniltä kysytään sukujuhlissa tyttö- tai poikaystävästä, hän joutuu saman salamavalinnan eteen kuin kolmekymppinen minä uuden työpaikan kahvihuoneessa. Noissa tilanteissa jokainen meistä oikaisijoista joutuu kelaamaan pikavauhdilla vastapuolen mahdolliset reaktiot läpi, ne kun voivat olla ihan mitä tahansa. Vastassa voi olla kiusallinen hiljaisuus tai vielä kiusallisempi "no mutta voidaan me silti edelleen halata!"

Työskennellessäni lehtorina ammattikorkeakoulussa nuorten aikuisten kanssa, pyrin pitämään kielenkäyttöni sukupuolineutraalina. Jos opiskelija kertoi lomamatkasta kumppanin kanssa, jatkoin keskustelua sukupuolineutraaleita termejä käyttäen. Näin opiskelijat saivat itse valita, minkä verran itsestään ja elämästään halusivat minun ja luokan kanssa jakaa. Kenenkään tarvinnut peruuttaa kaappiin vain koska kysymys tuli niin yllättäen.

Ei kannata olettaa että kaikki kollegat olisivat heteroita.

Meitä muiksi kuin heteroiksi identifioituvia on paljon! Eri arvioiden mukaan 5-15 prosenttia suomalaisista on osa meitä (siirryt toiseen palveluun). Laskennallisesti tämä tarkoittaa sitä, että 100 hengen työpaikalla on viidestä viiteentoista seksuaalivähemmistön edustajaa, kahdenkymmenen hengen organisaatiossa yhdestä kolmeen. Eli vaikka työpaikalla ei vielä Pride-kuulumisia vaihdettaisi, ei kannata olettaa että kaikki kollegat olisivat heteroita.

Seksuaalivähemmistöjen lisäksi sukupuolivähemmistöillä on oikeus tulla nähdyksi oikein. Jos puhuttelee ihmisiä joita ei tunne, ei ole fiksua olettaa sukupuolta, ja niputtaa vaikkapa koko ryhmää tytöiksi tai pojiksi.

Osa ihmisistä on avoimia kaikista identiteeteistään. Kaikille tämä ei ole mahdollista. Monet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajat ovat kohdanneet elämässään pilkkaa, syrjintää, vihaa tai jopa väkivaltaa (siirryt toiseen palveluun). Oman suuntautumisen kertominen ei siis ole kaikille kevyt asia.

Onneksi suomen kieli on mahtavan monipuolista! Meillä on romanttisen rakkauden kohteelle valtava määrä sukupuolineutraaleja termejä: puoliso, kumppani, heila, siippa, partneri, avopuoliso, avokki… Olettamaton, sukupuolineutraali kielenkäyttö ei ole keneltäkään pois, mutta voi tehdä monien ihmisten elämästä helpompaa. Pienellä huomioimisella voi estää tuuppaamasta ketään kaapin perukoille.

Ehkä mummot tiesivät tämänkin asian parhaiten! Kun mummo kysyy "noh, onko sinulle kaveria löytynyt", on se todella normeista vapaa tapa kysyä seurustelukuulumisia.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija.

Kolumnista voi keskustella 12.11. klo 23.00 saakka.