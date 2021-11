Amir Bedir tienaa, kun tuntemattomat käyvät hänen Hyundaillaan Kolilla – autojen vertaisvuokraus on yhä harvinaista suuressa osassa Suomea

Amir Bedir laittoi 16 vuotta vanhan henkilöautonsa poikimaan rahaa viime vuonna. Vertaisvuokrauspalvelun kautta käyttäjiä on välillä ollut jonoksi asti.

Autojen vertaisvuokraus on edelleen vähäistä Suomessa. Yksittäisille autonomistajille se on kuitenkin hyvä kulujen kattaja. Liikenteen sähköistyminen voi lisätä vertaisvuokrauksen suosiota.

Verot, katsasmaksut, huollot, arvon alenema.

Joensuulainen Amir Bedir, 32, tietää, että hänen autonsa syö rahaa, vaikka sillä ei ajaisi metriäkään. Siksi Bedir on jo runsaan vuoden ajan vuokrannut vanhaa Hyundai Getziään internetin vertaisvuokrauspalvelussa.

Asiakkaita on riittänyt, koska kilpailu on vähissä.

– Joensuussa on ihmeen vähän vertaisvuokrausta. Kun aloitin, meitä oli kolme, nyt ehkä kymmenkunta, Bedir sanoo.

Bedir luovuttaa autonsa sitä tarvitsevalle runsaan parin kympin päivähinnalla, jos ei satu sitä itse tarvitsemaan. Kesällä auto oli vuokrauksen ansiosta enemmän liikkeellä kuin parkissa kotipihassa.

– Tällä on käyty Kolilla ja tehty mökkireissuja. Asiakkailla ei ole enimmäkseen ollut omaa autoa. Minulle on tullut hyvä mieli, että olen sellaisen voinut tarjota, Bedir kertoo.

Tampereen yliopiston uudistuvan liikenteen professorin Heikki Liimataisen mukaan vertaisvuokraus on suurimmassa osassa Suomea yhä miltei olematonta.

– Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja parissa muussa isossa kaupungissa on jo vakiintuneita vuokraajia. Muualla asiaa ei vieläkään kunnolla tunneta, Liimatainen sanoo.

Pakut kiihdyttävät kysyntää

Liimatainen arvioi koko Suomessa olevan tällä hetkellä noin tuhat yksityisomisteista autoa, jotka on listattu vertaisvuokrattavaksi. Vuokrausta tarjoaa kourallinen yrityksiä, muiden muassa tanskalainen Gomore ja suomalainen Bloxcar.

Vertaisvuokrausyritykset mainostavat palveluitaan etenkin pääkaupunkiseudulla. Siellä kysyntä on suurinta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

– Vertaisvuokraus on ilmiönä yhtä suuri kuin yhteiskäyttöautot. Myös ne ovat vaihtoehto auton omistamiselle, Liimatainen toteaa.

Bloxcarin markkinointivastaava Konsta Lehikoinen kertoo vertaisvuokrauksen saavan parhaiten jalansijaa paikkakunnilla, joilla tarjolle laitetaan ensimmäisten joukossa pakettiauto.

– Pakut ovat suosituimpia ja uusilla alueilla ehdottomasti merkittävimpiä vuokra-autoja. Olemme markkinapaikka, jossa vuokraaja ja vuokralainen voivat kohdata, samalla tavalla kuin Airbnb asuntojen puolella, Lehikoinen kertoo.

Lehikoisen mukaan Bloxcar tavoittelee lähivuosina automääränsä vuosittaista tuplaamista. Myös viime vuonna Suomeen tullut Gomore on kertonut kovista kasvutavoitteista.

Professori Liimatainen sanoo liikenteen sähköistymisen antavan yritysten koville tavoitteille jonkin verran selkänojaa.

– Nyrkkisääntö on, että auton kuluista noin 60 prosenttia on kiinteitä kuluja. Sähköautojen kohdalla osuus on suurempi, koska autot ovat kalliimpia ja toisaalta ajaminen edullisempaa, Liimatainen pyörittelee.

– Se voi olla ajuri, joka nostaa vertaisvuokrauksen suosiota kaikkialla Suomessa.

Mahdolliset kolhut huolettavat

Tällä hetkellä vertaisvuokrauspalveluissa näyttävät pärjäävän autot, joiden vuokrahinta on huokea. Esimerkiksi Amir Bedirin vuoden 2005 Hyundai on ollut etenkin lomakuukausina kovassa käytössä, mutta Simo Kettusen, 24, tuoretta Teslaa on vuokrannut harva.

Joensuulainen Simo Kettunen kattaa uuden Teslansa kuluja vuokraamalla sitä. Ajoittain hän ajaa autollaan myös taksikeikkoja. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

– Voisi kai sanoa, että vuokraus on minulle harrastus. Saan katettua kuluja muutamilla kympeillä kuussa, Kettunen kommentoi.

Joensuulainen Kettunen pyytää Teslastaan Bloxcarissa 140 euron päivähintaa. Vuokrauksesta jää hänelle käteen noin 90 euroa, kun siitä vähennetään palveluntarjoajan 30 prosentin osuus. Tulo lasketaan verotuksessa pääomatuloksi.

Teslaa vuokraaville Kettunen on asettanut mahdollisten kolhujen varalta tuhannen euron omavastuusumman. Toisin sanoen vuokraaja sitoutuu maksamaan autolle aiheuttamiaan vahinkoja omasta pussistaan tuohon summaan saakka. Lopusta vastaa auton vakuutus.

Heikki Liimatainen uskoo kolhujen pelon olevan yksi syy vertaisvuokrauksen vähäisyydelle Suomessa.

– Suomessa on myös vahva kulttuuri auton omistamisesta – ei vuokraamisesta, Liimatainen lisää.

Opiskelija-asuntoyhtiö Kuopaksessa kokemukset yhteiskäyttöautosta ovat olleet hyviä. Kuvaus: Toni Pitkänen / Yle, editointi: Antti-Petteri Karhunen / Yle.

Aiheesta voi keskustella 10.11.2021 kello 23:een saakka.

