Rauman giäl helpottaa räppäriä, sanoo Samuli Heimo: "Tykkäisin uskoa, että raumalaiset olisivat keskimääräistä lahjakkaampia"

Suomen striimaustilastojen kärjessä on viime aikoina paistatellut joukko raumalaisia artisteja. Yksi heistä on Samuli Heimo, jolle musiikin tekeminen on terapiaa.

Nuoret artistit ovat synnyttäneet todellisen Rauma-buumin musiikkilistoilla. Raumalta on noussut viimeisen puolentoista vuoden aikana useilta artisteilta kappaleita Suomen striimatuimpien joukkoon.

Samuli Heimon, eli koko nimeltään Samuli Horjanheimon kappaleita on kuunneltu Spotifyssä 1,5 miljoonaa kertaa.

Nuori mies itse kuvailee tekevänsä "rap-vivahteikasta hiphop-iskelmää". Uran alku kuitenkin oli enemmän räimettä. 13-vuotiaana seiskaluokkalaisena hän soitti bassoa punk-bändissä, jonka saagan kohokohta oli keikka Euran työväentalolla.

– Rakastan musaa, se helpottaa oloani. Se on tietyn tyyppistä terapiaa, ja saan siitä onnistumisen tunteita. Se fiilis, kun saa omasta mielestään jonkun hyvän biisin kasaan, on oikeasti aika magee.

Horjanheimo sanoo tekevänsä hyvää ja läheistä yhteistyötä taiteilijaminänsä, Samuli Heimon kanssa. Tavoitteena on häpeilemättä menestys, hän ihailee suurella rahalla tuotettuja rokkareita.

– Kyllä se leivottu tuote tuoksuu hyvältä. Haluan kanssa upottaa hampaani siihen kakkuun. Haluan elättää itseni tällä, ihan häikäilemättä myönnän, että se motivoi myös. Se on unelma.

Oman polkunsa raivaaminen huipulle on kiinni itsestä, ja biiseistä, joita saa aikaan.

Tähdet ovat osuneet kohdilleen, kun Rauma on noussut musiikkitaivaan huipulle, arvioi Samuli Horjanheimo.

– Tykkäisin uskoa, että raumalaiset olisivat keskimääräistä lahjakkaampia! Mutta oikeasti siinä on paljon sattumia. Ja tietysti meillä on ollut William, joka on raivannut tien, siinä on ehkä helppo tulla ilmiön jälkijunassa pelikentille.

Jere Sanaksenaho kokoaa yhteen raumalaisen musiikkielämän uusia menestystarinoita.

Raumalaiset rynnivät striimauslistoille

Suomen striimatuimpien artistien joukkoon nousseista raumalaisista tunnetuin on William, Ville Virtanen, jonka Penelope-hittiä on kuunneltu suoratoistopalvelu Spotifyn kautta jo yli 23 miljoonaa kertaa.

Neili, eli Jaana Airikka yhdistelee musiikissaan poppia ja iskelmää. Striimauskertoja hänen kappaleillaan on 300 000.

Jaana Airikka, artistinimeltään Neili, on yksi Raumalta pinnalle ponnistaneista nuorista muusikoista.

Williamin menestyksen myötä myös tuottaja Anselmi Ala-Kaila, eli Aitio on noussut tietoisuuteen.

Hän on toinen ennätyksiä rikkoneen hittikappale Penelopen tuottajista. Aition myllyn läpi kulkevat monien muidenkin nuorten raumalaisartistien kappaleet – niin myös Samuli Heimon.

– Aitio on Penelopen myötä viisinkertaisen platinan tuottanut. Tosi lahkakas jäbä, jolla on tosi hyvä korva. Jos jätkä, jolla on hyvä korva, antaa vinkkiä, että tämä kuulostaa hyvältä, on lopputulema hyvä, toteaa Horjanheimo.

Tuottaja Aitio, eli Anselmi Ala-Kaila takoo hittejä omassa kotistudiossaan. Kuva ja video: Jere Sanaksenaho, Jouni Koutonen / Yle

Saattaa itse kanalikaupungillakin olla vaikutusta raumalaistähtien syntyyn, arvelee Samuli Horjanheimo.

– Onhan Rauma itsessään ihan valtava kuriositeetti! Jos Rauman kieltä miettii, murre helpottaa aika paljon riimittelyä, oikeasti. Tietty intonaatio ja sanojen lyhentely.

