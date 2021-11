Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru: "MOT:n kertomat tapaukset eivät kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) arvioi Ylen MOT-ohjelman tänään paljastamia epäkohtia "ihmisarvoa loukkaaviksi".

– Sivistyneen yhteiskunnan yksi mittari on siinä, miten kohtelemme haavoittuvassa asemassa olevia kanssaihmisiä. Tällaiset MOT:n kertomat tapaukset eivät sivistyneeseen yhteiskuntaan kuulu, Kiuru viestitti Ylelle.

MOT selvitti kehitysvammaisten palveluiden tilannetta ja kävi läpi muun muassa aluehallintovirastojen sekä Valviran tekemät rajoitustoimenpiteisiin liittyvät valvontapäätökset usean vuoden ajalta.

Yhdessä räikeimmistä tapauksista alaikäistä poikaa sidottiin teipillä ja kuormaliinoilla lainvastaisesti vuosien ajan hämeenlinnalaisessa asumispalveluyksikössä.

– MOT:n kuvaama tapaus on paitsi epäinhimillinen, myös laiton, sillä laissa on tarkkaan määritelty, millaisia rajoitustoimenpiteitä on ylipäätään mahdollista käyttää. Tapaus on järkyttävä, ja siihen on suhtauduttava suurella vakavuudella, Kiuru kommentoi.

Yle kysyi perhe- ja peruspalveluministerin kommenttia tapaukseen ja sosiaalihuollon valvontaan alasta vastaavana ministerinä. Kiuru vastasi kiireihinsä vedoten sähköpostitse.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta halutaan laajentaa

Kiurun mukaan MOT:n kertomat tapaukset osoittavat, että valvontaan on kiinnitettävä huomattavasti nykyistä enemmän huomiota.

– Valvontaviranomaiset voivat antaa kehotuksia ja määräyksiä palveluntuottajille. Kun palvelujen tuottamisessa havaitaan näin vakavia puutteita, on viranomaisen valvottava, että toiminnan puutteet korjataan välittömästi, hän kirjoittaa.

– Viranomainen voi velvoittaa toimijaa noudattamaan määräyksiä sakon uhalla tai toiminnan keskeyttämisellä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on Kiurun mukaan parhaillaan käynnissä säädösvalmistelu laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta.

– Kokonaisuuteen on tarkoitus sisällyttää tarkemmat säännökset palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvonnasta ja niiden seurannasta, Kiuru avaa.

– Sosiaalihuoltolaissa säädetään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai saa tietoonsa sen uhan. Nyt valmistelussa olevassa valvontalainsäädännössä on tarkoituksena, että henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus laajenisi koskemaan sosiaalihuollon lisäksi myös terveydenhuoltoa.

Lue lisää:

Päivät teipattuna tuoliin ja yöt kuormaliinoilla kiinni sängyssä – kehitysvammaisen pojan lainvastainen kohtelu ja pahoinpitely hoivakodissa sai jatkua vuosia

Poliisi aloittaa esiselvityksen kehitysvammaisen pojan kaltoinkohtelusta hoivakodissa

Etelä-Suomen avi teki tarkastuksen kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Hämeenlinnassa – yksikön toiminnasta useampi ilmoitus