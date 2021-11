Opiskelijajuhlien ylilyönnit päätyivät taas otsikoihin – yhteydenotot häirinnästä ovat lisääntyneet, kertoo Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa HYY:ssä on havaittu, että häirintää koskevat yhteydenotot häirintäyhdyshenkilöille ovat lisääntyneet tänä syksynä.

Opiskelija voi ottaa häirintäyhdyshenkilöön yhteyttä, jos hän on kokenut tai epäilee kokeneensa esimerkiksi kiusaamista tai syrjintää ylioppilaskunnan tapahtumissa, kuten juhlissa. Opiskelijabileissä tapahtuneet ylilyönnit ovat puhuttaneet viime päivinä.

HYY:n häirintäyhdyshenkilö Topias Tolonen kertoo, että yhteydenottojen määrä on noussut tänä syksynä verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Hankalimpaan korona-aikaan yhteydenottoja tuli vähemmän.

– Niistä ei pidetä kirjaa, mutta oma tuntumani on, että määrissä on kasvua. Aiemmin saimme keskimäärin ehkä yhden yhteydenoton viikossa, mutta nyt niitä tulee aika ajoin kaksi tai kolmekin viikossa, hän sanoo.

Tolosen mukaan tavallisesti noin puolet yhteydenotoista koskee opiskelijabileissä tapahtuneita asioita, kuten seksuaalista häirintää, ja puolet esimerkiksi opiskelijoiden välisiä konflikteja tai kiusaamista.

Tänä syksynä juhlintaan liittyviä yhteydenottoja on hänen käsityksensä mukaan tullut kuitenkin enemmän.

– Bileissä käytetään alkoholia ja harkintakyky huononee. Pitkän pandemiakauden jälkeen ihmisillä voi olla sosiaaliset taidot hieman hukassa tai saattaa olla patoutunutta bile-energiaa, joka purkautuu huonolla tavalla.

Tolonen huomauttaa, että osaltaan yhteydenottojen lisääntyminen saattaa johtua siitä, että ihmiset ottavat heihin matalammalla kynnyksellä yhteyttä.

– En kuitenkaan usko, että se yksin nostaisi volyymiä näin, hän toteaa.

"Opiskelijakulttuuri on muuttumassa"

Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:ssa tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:ssa samanlaista nousua häirintäyhdyshenkilöille tulevissa yhteydenotoissa ei ole näkynyt. Toisaalta nekään eivät kirjaa ylös yhteydenottoja, sillä ne ovat luottamuksellisia.

– Minä en tiedä yhteydenotoista, joita toinen häirintäyhdyshenkilöistämme saa, ja päinvastoin, kertoo METKA:n häirintäyhdyshenkilö Janne Levänen.

Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun), että lauantaina Malmin työväentalolla järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:n (AOK) vuosijuhlat, joita vietettiin juhlasitsien muodossa. Osallistujien kertomusten mukaan sitsisääntöjen rikkojia piiskattiin vyöllä.

AOK:n hallitus vahvisti Ilta-Sanomille, että juhlassa tapahtui ylilyöntejä. Tapahtumat järkyttivät osallistujia ja aiheuttivat keskustelua esimerkiksi anonyymissä keskustelufoorumi Jodelissa.

– Opiskelijakulttuuri on muuttumassa, ja opiskelijat tunnistavat paremmin häiritsevää käytöstä ja haluavat puuttua siihen. Heillä on yhteinen halu kehittää toimintaa paremmaksi, mikä on hienoa, häirintäyhdyshenkilö Janne Levänen sanoo.

Hänen mukaansa tarkoitus on, että jokaisessa tapahtumassa olisi paikalla myös vähintään kaksi häirintäyhdyshenkilöä.

– Kokonaisuus ei ole vielä valmis, mutta tämä on pyrkimys, hän sanoo.

Tavoitteena ennaltaehkäisy

METKAn häirintäyhdyshenkilöille tulee vuodessa noin 5–20 yhteydenottoa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt ovat puolestaan tänä syksynä saaneet alle 10 yhteydenottoa.

– Yhteydenottoja tulee jäseniltä ja järjestöiltä, jotka haluavat esimerkiksi keskustella jostakin tapahtuneesta tai kysyä neuvoja tai koulutusta. Jos opiskelija kertoo jostakin ikävästä tai ahdistavasta tilanteesta, me kerromme hänelle, mitä vaihtoehtoja on asian selvittämiseksi, kertoo AYY:n häirintäyhdyshenkilö Lauri Jurvanen.

Jos opiskelija ei halua, että asia viedään eteenpäin, silloin se pysyy hänen ja häirintäyhdyshenkilön välisenä. Joissain tapauksissa, kuten seksuaalisessa häirinnässä, henkilöä kannustetaan ottamaan yhteyttä poliisiin.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät voi antaa jäsenille rangaistuksia, joten heidän toiminnan lähtökohtana on keskusteluyhteyden luominen ja häirinnän ennaltaehkäisy.

– Meillä on tavoitteena suunnitella turvallisemman tilan ohjeet, joiden avulla saataisiin vielä helpommin esille tieto siitä, mikä on hyväksyttävää käytöstä ja mikä ei. Pyrimme siihen, että opiskelijakulttuurista saataisiin turvallista kaikille, sanoo METKA:n häirintäyhdyshenkilö Janne Levänen.

AYY:n häirintäyhdyshenkilö Lauri Jurvanen huomauttaa, että järjestöissä ihmisten vaihtuvuus on suhteellisen tiheää.

– Siksi aina hallitusten vaihtuessa koulutamme toimijoita, jotta hyvät käytännöt ja kulttuuri siirtyisivät eteenpäin, hän sanoo.

Voit keskustella tästä aiheesta keskiviikkoon 10.11.2021 kello 23:00 saakka.

Lue seuraavaksi:

Opiskelijan epäillään joutuneen huumatuksi Vaasassa opiskelijajuhlissa – poliisi: "Vaikea todistaa, onko joku huumattu vai ei"

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden sitseistä nousi rasismijupakka (Juttu vuodelta 2018)

Korona-aika romutti opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, eikä paluu kampuksille tuonutkaan helpotusta – mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvoi