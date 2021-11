Ulkoministeri Pekka Haavisto: Valko-Venäjän ja Puolan rajan pakolaisselkkauksessa on suuri riski konfliktiin

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) näkee, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalle muodostuneessa pakolaiskysymyksessä on suuria riskejä konfliktiin, koska pakolaisten lisäksi rajan molemmin puolin on nyt keskittynyt myös maiden sotilaita.

– Valko-Venäjä käyttää tilannetta häikäilemättömästi hyväksi, ja niiden tietojen mukaan, joita meillä on, heidän pääkaupunkiinsa Minskiin on tullut noin 50 lentoa viikossa arabimaista ja Turkista.

– Ihmiset ovat tulleet laillisesti, mutta heitä pusketaan kohti Puolan, Latvian ja Liettuan rajaa. Ja tämähän on täysin häikäilemätöntä toimintaa, Haavisto sanoi maanantai-illan A-studiossa.

Haaviston mukaan kyseessä pelkästään käännytettyjen joukossa on on jo kymmeniä tuhansia ihmisiä. Minskissä on tuhansia ihmisiä valmiina kulkemaan kohti rajaa. Minskissä heille on ostettu taivalta varten kumisaappaita ja muita varusteita.

Puola vaikeassa välikädessä

Haaviston mukaan esimerkiksi Puolan pitäisi ottaa huomioon yleisinhimilliset seikat, sillä rajan yli pyrkivien joukossa on lapsia, vanhuksia ja sairaita. Kysymys ei kuitenkaan ole hänen mielestään helppo.

– Mitkään pakolaissopimukset eivät ole tarkoitettu tällaista tilannetta varten, että kerätään varta vasten ihmisiä ja lähdetään sitten työntämään heitä yli rajan Valko-Venäjän sotilaiden ja poliisin saattamana.

Haavisto pitää tilannetta, jossa Eurooppaan pitää rakentaa jälleen uusia muureja erittäin karuna. Yksi keino vaikuttaa tilanteeseen ovat pakotteet. Niitä pakolaisvirralla koitetaan juuri saada pois.

Pakotteissa Euroopan unioni ei voi Haaviston mukaan kuitenkaan perääntyä tilanteessa, jossa Valko-Venäjällä on räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia: vankiloissa on 700 toisinajattelijaa ja maa kaappasi taannoin Ryanairin lentokoneen Minskiin.

– Tämä nyt on uusi innovaatio. Kyllähän on niin, että Valko-Venäjän toiminnalle on pantava rajat.

Jotain on saatu aikaakin, Haavisto kertoo. Irakin kanssa on jo sovittu, että he pysäyttävät pakolaisia tuovat lennot. Lennot ovat monelle myös liiketoimintaa ja siihen pyritään nyt vaikuttamaan.

Käsikirjoitusta ei ole laadittu Moskovassa

Venäjällä on Haaviston mukaan Valko-Venäjää tukeva rooli, sillä Venäjä tukee Valko-Venäjän taloutta.

Haavisto uskoo kuitenkin, että käsikirjoitusta nykyisiin tapahtumiin ei ole käsikirjoitettu Venäjällä. Kyseessä on Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan vastaisku EU:lle

– Kun aikaisemmin hän on saanut lännen helpottamaan joitakin sanktioita, niin uskon, että nyt hän on ylittänyt rajan, josta on aika vaikea tulla takaisin.

Kokoomuslaiset kansanedustajat ovat väläytelleet mahdollisuutta, että Suomi ei vastaisuudessa Puolan tavoin käsittelisi lainkaan Valko-Venäjältä tulevien pakolaisten hakemuksia. Haavisto tyrmää ajatuksen.

– Sellainen ajatus, että kokonaan luovuttaisiin pakolaissopimusten määräämistä kriteereistä ja pelisäännöistä ei varmaan tule kysymykseen. Siellä aina voi olla sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat humanitääristä apua ja joiden hengestä ja terveydestä voi olla kysymys. Siihen pitää aina säilyttää mahdollisuus.

Haavisto ei usko, että hallituksesta tämän suuntaista esitystä olisi tulossa, koska hänen mielestään se olisi kansainvälisten sopimusten vastainen.

