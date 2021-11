Saksa kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin Puolan ulkorajan turvaamiseksi

Saksan sisäministeri peräänkuuluttaa EU:lta toimia Puolan auttamiseksi maan rajatilanteen kanssa. Puola sanoi maanantaina torjuneensa satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa siirtolaisten usuttamisesta EU-maiden rajoille.

Saksan virkaa tekevä sisäministeri Horst Seehofer kertoi saksalaislehti Bildille (siirryt toiseen palveluun), että unionin tulisi auttaa Puolan hallintoa turvaamaan maan ulkorajaa. Seehoferin mukaan tehtävä kuuluisi Euroopan komissiolle, jonka puoleen hän kertookin vetoavansa.

Seehofer kertoi Bildille tukevansa Puolan päätöstä rakentaa raja-aita ja painottaa maan pyrkivän turvaamaan EU:n ulkorajoja.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaatii maanataina jäsenmaita asettamaan uusia pakotteita Valko-Venäjää vastaan.

Pakotteet saattavat koskea myös kolmansien maiden lentoyhtiöitä. Valko-Venäjälle on lennätetty siirtolaisia kymmenillä koneilla muun muassa Lähi-idästä.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi maanantai-illan A-studiossa, että yksi keino vaikuttaa tilanteeseen on pyrkiä vaikuttamaan lentoyhtiöihin, jotka kuljettavat siirtolaisia Minskiin.

– Jotain on saatu aikaakin. Irakin kanssa on jo sovittu, että he pysäyttävät pakolaisia tuovat lennot. Lennot ovat monelle myös liiketoimintaa ja siihen pyritään nyt vaikuttamaan. Haavisto sanoi.

