Saimaan kanavan 95 miljoonan euron remonttiin aikalisä – Väyläviraston mukaan kilpailutuksen keskeytys ei liity puukuljetusten keskeytymiseen kanavassa

Väyläviraston mukaan uusi kilpailutus on määrä aloittaa mahdollisimman pian.

Väylävirasto on päättänyt keskeyttää Saimaan kanavan kehittämisurakan kilpailutuksen. Viraston mukaan kilpailutus keskeytetään teknisten ja hallinnollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

– Hankinnan aikana on ilmennyt odottamattomia ongelmia, joiden selvittämiseen otetaan nyt lisäaikaa, Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa selvitettävät asiat liittyvät Saimaan kanavan vuokra-alueella toimimiseen.

Vuokra-alue on Venäjän puolella sijaitseva maakaistale, jonka Suomi on vuokrannut Venäjän valtiolta. Vuokrajärjestely on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.

Liikanen korostaa, että urakan keskeyttäminen liity Venäjän päätökseen lopettaa puukuljetukset Saimaan kanavassa.

– Se ei ole syy keskeyttämiseen, vaan syyt johtuvat hankkeesta, hän kertoo Ylelle.

Uusi kilpailutus mahdollisimman pian

Saimaan kanavan urakassa pidennetään sulkuja ja nostetaan kanavan vedenpintaa.

Noin 95 miljoonan euron arvoinen urakka toteutetaan allianssimallilla, eli eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

Kilpailutus oli ennen keskeyttämistä jo pitkällä: Liikasen mukaan tarkoituksena oli valita urakoitsija ennen joulua.

– Ensimmäisen vaiheen tarjoukset olisivat tulleet sisään lähipäivinä, Liikanen kertoo.

Väylävirasto pyrkii aloittamaan uuden kilpailutuksen on mahdollisimman pian, mutta kanavahankkeen valmistuminen tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulusta jonkin verran.

Liikasen mukaan vielä ei pystytä arvioimaan, kuinka paljon hanke viivästyy. Alun perin kanavaurakan piti valmistua kesällä 2024.

Väylävirasto keskeyttää vuosittain kymmenkunta hankintaa eri syistä.

