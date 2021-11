Laitonta työvoimaa, veropetoksia, väärennöksiä – ruuantuotannon huijari pääsee vähällä, eivätkä suomalaiset tiedä, ettei ruokaa aina testata

– Nähdään, että on tapahtunut eläinsuojelurikos, ja samalla valvojat katselevat ympärilleen ja havaitsevat, että tilalla kuolee myös huomattava määrä eläimiä. Jos paikka on sellainen, missä teurastetaan, niin mitä näille teurastetuille eläimille tapahtuu. Haudataanko niitä vai onko kyse teurastusjätteen tai kuolleitten eläinten epäasiallisesta hautauksesta.

Tuomiot ovat lieviä

Suomalaiset kuluttajat luulevat sen sijaan Nummelan mielestä vielä turhan usein, että kaikki ruoka kaupassa on tutkittu ja tarkastettu. Valvonta on kuitenkin kuitenkin satunnaista – joka erää ei tutkita. Esimerkiksi Ruokavirastossa tutkitaan kotimaisten elintarvikkeiden raaka-aineita ja analyysejä tehdään tuotantomäärien mukaan.

Pikkurikkeet kuitataan huomautuksella

Rikoshyödyn tunnistaminen on monimutkaista

Joulukuun alussa tulee käräjille juttu, jossa ulkomaalaista saksanhirveä on myyty suomalaisena porona ja hirvenä. Lihaa oli käsitelty myös tiloissa, joissa se ei ollut luvallista. Tämä on yksi monista Suomessa viime vuosina esiin tulleista elintarvikeketjun rikoksista.

Ruokavirastoon tulee ilmiantoja harvakseltaan

Lyhyen marjasesongin aikana huijareiden kiinnisaaminen on hankalaa, mutta tapauksia paljastuu silloin tällöin. Maailmalla vastaavia isotooppikirjastoja tehdään vuosittain esimerkiksi viineistä, sillä arvoviinien väärentäminen on rahakasta puuhaa.

Lihaan liittyviä huijauksia on kuitenkin paljastunut maailmalla: hevosenlihaa on myyty nautana. Lihaan liittyvät epäselvyydet ovat muutenkin yleisiä. Niissä tuotteen alkuperä häivytetään tai muutetaan, myyntiin tuleva liha voi olla pilaantunutta, tai tavallista lihaa myydään luomuna.

Kilpajuoksua huijareiden kanssa

– Suomessa elintarvikeketjun rikoksia on ollut vuosikausia. Niitä on pienessä mittakaavassa mennyt esitutkintaviranomaisille tutkittavaksi. Me pyrimme nyt kaikin tavoin kehittämään tätä toimintaa, koska laajuus on nyt tiedossamme ja me tunnemme ilmiön.