Lomamatka vaati päivien lomakeruljanssin, koronatodistus ei välttämättä riitä – "Sukulaisia oli pyydettävä apuun", sanoo Las Palmasiin matkaaja

"Maailma on auki” kertoo lentoyhtiö Finnairin syksyn mainoslause.

Siltä tosiaan vaikuttaa, kun seuraa Helsinki-Vantaan lentokentän tasaiseen tahtiin liikkuvia väkimassoja. Eurooppaan voi matkustaa melko vapaasti EU:n koronatodistustuksella.

Mutta vaikka maailma on auki, kovin helposti sinne ei välttämättä pääse. Sen tietää Kai Myrberg, joka odottelee lentokentän lähtöaulassa. Myrberg on silminnähden ärtynyt. Hän on lähdössä työmatkalle Liettuaan.

Kaiken piti olla selvää, mutta Myrbergille selvisi vasta ruumaan menevää matkatavaraa viedessään, että Liettuaan täytyy täyttää netissä maahantulolomake.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen kännykkään ilmestyy qr-koodi, jota ilman Liettuaan ei ole menemistä. Myrberg tutki ennen matkaa tarkkaan Finnairin sivuja ja etsi sieltä ohjeita. Niitä ei löytynyt.

– Ei. Katselin näitä maahantulo-ohjeita, mutta en löytänyt mitään kaavaketta. Olen noin 300 kertaa matkustanut työmatkalla, että en minä ihan kokematon ole.

Jos Myrbergolisi matkustanut vain käsimatkatavaroiden kanssa, hänelle ei olisi selvinnyt, että Liettuaan vaaditaan erillisen lomakkeen täyttämistä. Hän ihmettelee myös sitä, miksi kentältäkään ei löytynyt apua.

– Tiskillä tarjottiin Latvian lomaketta. Henkilökunta ei erottanut Latviaa ja Liettuaa toisistaan.

Kaukomaille vaaditaan myös koronatestejä

Matkustuksen vapautuminen näkyy lentojen määrissä. Lentoyhtiö Finnair lentää jo 65 prosenttia pandemiaa edeltävän ajan, vuoden 2019 lennoista.

Eurooppa on auki, muut maanosat avautuvat hitaasti. Finnair aloitti turistilennot esimerkiksiThaimaahan ja Yhdysvaltoihin tällä viikolla. Japaniin ja Kiinaan turisteja ei vielä huolita. Kaukomaille tarvitaan usein lomakkeiden lisäksi myös koronatestejä.

Helpoimmin matkustaminen sujuu, kun on saanut kaksi rokotusta. Rokotukset tai sairastetun koronataudin voi todistaa näyttämällä omakannasta saatavaa koronatodistusta (siirryt toiseen palveluun).

Se ei kuitenkaan välttämättä riitä.

Tämä johtuu siitä, että jokainen maa päättää itse matkustusvaatimuksistaan. Esimerkiksi Espanja vaatii matkustajalta terveyspassin, jota varten on ilmoitettava verkossa esimerkiksi lennon numero, istumapaikka ja lomapaikan hotellin osoite.

Lisätietoja ja terveyslomakkeita vaaditaan myös monissa muissa maissa.

Eri maiden maahantulovaatimukset voivat muuttua nopeastikin koronatilanteen mukaan, ja eri viranomaisten antama ohjeistus on sekavaa ja jopa ristiriitaista. Nopeasti kyhätyt nettisivut eivät välttämättä toimi tai ne ovat vaikeaselkoisia.

Tarja Marttila (vasemmalla) ja Riitta Eloranta olivat lähdössä Las Palmasiin. Espanjan vaatimat lomakkeet saatiin täytettyä verkossa sukulaisten avustuksella. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Lomakkeen täyttämiseen tarvittiin useita päiviä

Kai Myrberg ei ollut ainoa, joka hämmästeli ohjeistusta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Espanjan Las Palmasiin matkaava Tarja Marttila vaikuttaa tuskaiselta. Espanjan terveysministeriön vaatiman lomakkeen täyttämiseen meni useita päiviä. Lomakkeen täyttämisen voi aloittaa hyvissä ajoin, mutta ennen lentoa siihen on lisättävä vielä viime hetken terveystietoja.

– Oli vaikeaa, kun ei ollut yhtään Suomen kieltä. Stressaavaa. Kyllä siinä sukulaisten apua tarvittiin, Marttila sanoo.

Jos matkalle mielii, vaihtoehtoja ei ole. Ilman tarvittavia asiakirjoja lennolle kun ei pääse. Finnairin mukaan “muutamia matkustajia” jää lennolta joka viikko. Koneeseen ei voida ottaa, koska ilman tarvittavia asiakirjoja perille ei pääse.

Finnairin sivuilla on matkustuskartta, josta voi tarkistaa kunkin maan maahantulovaatimukset. Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist myöntää, että viestinnässsä on toki aina parantamisen varaa.

– Pandemian aika on valitettavasti tuonut tälläisen mutkan matkaan. Kannattaa varata ennen matkaa sen verran aikaa, että selvittää mitkä ovat matkustusvaatimukset, ettei tule siellä matkan aikana ikäviä yllätyksiä.

Eri maiden vaatimat lomakkeet on jokaisen täytettävä itse.

Matkustusvaatimuksista viestitään matkustajille ennen matkalle lähtöä esimerkiksi sähköpostilla. Lähtöaulassa ja lähtöporteilla voidaan vielä yrittää auttaa matkustajia viime tingassa. Jos nettilomakkeen täyttäminen käy nopeasti, se saattaa onnistua viime tipassakin.

Finnair kehottaa myös pyytämään apua sukulaisilta ja tuttavilta, jos lomakkeiden täyttäminen verkossa tuottaa vaikeuksia.

Eri virastoilla erilaisia tietoja

Amsterdamiin työmatkalle suuntaavaa Jouni Harhalaa jännittää hieman, onhan kyseessä ensimmäinen työmatka sen jälkeen, kun maailma avautui. Ennen lähtöä Harhala tutki esimerkiksi Finnairin, THL:n ja Hollanin valtion sivuja. Tieto tuntui olevan kiven alla.

– Kyllä näitä piti kaivaa ihan huolella. Tietoja ei ollut helposti saatavilla. Kaikilla oli vähän erilaista tietoa.

Neuvoja on helpompi saada, jos on varannut valmismatkan. Aurinkomatkojen asiakastyytyväisyydestä vastaava johtaja Heli Lehtinen kertoo, että kyselyjä matkustusvaatimuksista tulee paljon.

– Lähtökohtaisesti, kun matkatoimistosta varaa matkaan, niin halutaankin auttaa. Kaikkeen kysymyksiin ei löydy välttämättä heti vastauksia, mutta niitä yritetään etsiä.

Aurinkomatkoilla on Lehtisen mukaan työntekijöitä, joiden tehtävänä on pysyä kärryillä matkustusvaatimuksista. Muutoksia päivitetään matkanjärjestäjien verkkosivuille.

Kai Myrberg on tehnyt yli 300 työmatkaa ulkomaille. Hän ihmetteli tiedonsaantia lentokentällä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Finnair: Matkalle lähteminen vaatii tarkkuutta

Kaikki matkustajat eivät kuitenkaan osaa kieliä tai osaa käyttää nettiä. Eri maiden nettisivuilta saatava tieto voi olla vaikeaselkoista, eivätkä nopeasti nettiin luotavat lomakkeet aina toimi ensi yrittämällä.

Sekä Aurinkomatkat ja Finnair myöntävät, että matkustaminen vaatii lähtijältä nyt tavallista enemmän tarkkuutta.

Liettuaan työmatkalle suunnannut Kai Myrberg pääsi lopulta lennolle. Kokemus oli kuitenkin turhauttava: pelkästään syntymävuoden ilmoittaminen vaati pitkällisen näpyttelyn. Onneksi hän oli tullut kentälle ajoissa. Myrberg antoikin lähtiessään yhden neuvon.

– Säännöt muuttuvat koko ajan. Tilanne on kaaottinen. Suosittelen kaikille, joiden ei tarvitse matkustaa: pysykää kotona

