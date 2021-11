Osa ravintoloista käyttää koronapassia vain kun niille parhaiten sopii, MaRan Timo Lappi ihmettelee terveysviranomaisen tyrmääviä lausuntoja

Ravintola voi ottaa koronapassin käyttöön, jos sen alueella on koronarajoituksia. Kuvituskuvaa Helsingin yöelämästä, kun koronpassi otettiin käyttöön lokakuun puolivälissä.

Ravintola voi ottaa koronapassin käyttöön, jos sen alueella on koronarajoituksia. Kuvituskuvaa Helsingin yöelämästä, kun koronpassi otettiin käyttöön lokakuun puolivälissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on tyytymätön koronapassin käyttöön useissa anniskeluravintoloissa. Rajoitusten ja koronapassin käytöstä vuorotellen piilee vaara tartuntojen leviämiselle.

Salmisen mukaan useat ravintolat pyörittävät toimintaansa viikolla alueellisten rajoitusten mukaan ja viikonloppuna koronapassi otetaan käyttöön. Salmisen mielestä passin hyöty hupenee pandemian torjunnassa, jos anniskelupaikka palvelee asiakkaitaan iltakymmeneen rajoituksilla ja sen jälkeen muutetaan toimintatapaa.

– Jos koronapassi otetaan vasta yöllä käyttöön, se ei kyllä tuota minkäänlaista lisäarvoa. Se pitäisi olla jokotai. Koronapassi ei ole tässä toiminut ihan niin hyvin kuin olimme toivoneet. Sitä käytetään vastoin sen ajatusta, tähdentää Salminen.

THL:n Mika Salmisen mukaan koronapassia käytetään joissakin ravintoloissa vastoin alkuperäistä ajatusta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien liitossa ihmetellään Mika Salmisen ulostuloa ja hänen kovasanaisia lausuntojaan esimerkiksi Uudessa Suomessa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan ravintoloiden toiminta on ollut lainmukaista, ja koronapassin käytöstä on sovittu aluehallintoviraston kanssa.

– Hän käyttää termiä, että se on venkoilua tai härskiä. Se, että korkea terveysvirkamies käyttää tällaista termiä tilanteessa, jossa toimiala on keskustellut valvovan viranomaisen avin kanssa ja todennut, että menettely on lainmukainen. Tuollaisia käsitteitä pitäisi välttää käyttämästä.

MaRan Timo Lapin mukaan ravintoloissa käytetään koronapassia aluehallintoviraston ohjeiden mukaan. Kuva: Mikko Koski / Yle

Lappi: Ehdoton linja voi vähentää passin käyttöä

Salminen valaisee, että koronapassilla voitaisiin vähentää reilusti tartuntoja, jos sitä käytettäisiin oikein. Passi voisi olla alkoholijuomien anniskeluravintolalle kilpailuvaltti.

– “Meidän ravintolassa on turvallista, meillä käytetään koko ajan koronapassia”. Jos tätä käytettäisiin näin koko maassa, niin ihan varmasti meillä olisi vähemmän tautia.

MaRassa ollaan toista mieltä. Timo Lapin mukaan koronatilanne ei heikkene, vaikka koronapassi otetaan käyttöön tiettynä ajankohtana. Hänen mukaansa nykyinen käytäntö on looginen. Pelkästään “jokotai” linjalla voisi Lapin mukaan olla kohtalokkaat seuraukset koronapassin käytölle.

– Jos ravintola ei voisi toimia ikinä kuin koronapassin kanssa, niin se vähentäisi merkittävästi halukkuutta käyttää koronapassia. Se on ihan selvä asia.

