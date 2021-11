Yksityisteiden kunnostamiseen tarkoitettua rahaa on käyttämättä 27 miljoonaa euroa – ja lisääkin on tulossa, mutta silti korjauksia ei tehdä riittävästi

Valtio on varannut yksityisteiden kunnostamiseen tuleville vuosille enemmän rahaa kuin aikoihin: 25 miljoonaa euroa per vuosi seuraavalle 12 vuodelle. Määrä on merkittävä, sillä avustuspotti on ollut aiemmin pienimmillään vain joitakin miljoonia euroja vuodessa.

Tälle vuodelle on varattu vieläkin isompi, liki 30 miljoonan euron potti. Rahaa on vielä tuntuvasti jäljellä, ja viimevuotisiakin avustuksia on käyttämättä.

Suomen Tieyhdistys kannustaa tiekuntia tarttumaan nyt toimeen ja perusparantamaan teitään. Yksityisteiden asiantuntija Simo Takalammi uskoo, että rahan jääminen käyttämättä on huono viesti valtiovallalle.

– Korjattavaa kyllä olisi. Jos tiellä on painaumia, vesi seisoo, ojat ei vedä, siltaa ei ole kunnostettu vuosikausiin, on perusparantaminen syytä suunnitella.

Rahaa on käyttämättä viimeiseltä kolmelta vuodelta yhteensä 27 miljoonaa euroa. Raha ei tee kauppaansa, sillä vaikka tiekunnissakin halutaan teiden pysyvän kunnossa, hinta voi olla liian kova avustuksesta huolimatta.

Tämän Mikkelin Vehkasaareen johtavan sillan uusiminen maksaa noin 175 000 euroa. Valtio maksaa siitä 75 prosenttia ja kaupunki 20. Saarelaiset maksavat 600-700 euroa per pää. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Avustusten hakeminen koetaan vaikeaksi

Tien perusparannus maksaa 10 000-30 000 euroa kilometriä kohden. Valtion avustusta haetaan ely-keskuksesta (siirryt toiseen palveluun). Sitä voi saada perusparantamiseen 50 prosenttia kustannuksista ja siltojen kunnostamiseen 75 prosenttia kustannuksista.

Loput tiekunnan osakkaiden pitää kaivaa omasta pussista, jollei kunnan avustuksia ole käytettävissä. Tieisännöitsijänä Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Merja Öykkönen arvelee, että se jarruttaa intoa kunnostamiseen.

– Meillä on paljon tiekuntia, joissa on vain muutama osakas. Hinta on osakasta kohden silloin aika suuri.

Tieisännöitsijä Merja Öykkönen arvelee, että korona-aika on jarruttanut peruskorjauksia, sillä tiekunnat ovat lykänneet kokouksia. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Öykkönen arvelee, että tiekunnat kokevat myös avustusten hakemisen liian vaikeaksi. Perusparantamisen tai sillan korjaamisen suunnitelman pitää olla yksityiskohtainen ja kustannuslaskelmien tarkkoja. Hoitakunnassa on monesti henkilöitä, joilla ei ole tieasiantuntemusta.

– Suunnitelmia tekemässä pitää olla päteviä henkilöitä, joten jo pelkille suunnitelmille tulee hintaa ennen kuin avustuksia voi edes hakea. Yhdessä tiekunnassani suunnitellaan juuri sillan uusimista ja pelkkä ennakkotyö maksaa noin 25 000 euroa.

Vehkasaaren silta on 50 vuotta vanha. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Öykkösen tiekunnista osa on jo hyödyntänyt valtion avustuksen ja tehnyt peruskorjauksen tielleen.

– Tiet ovat tosi huonossa kunnossa. Peruskorjauksia on pakko tehdä, jotta ne pysyvät liikennöitävinä.

Suomen Tieyhdistyksen Simo Takalammi muistuttaa kuntien avustuksista. Esimerkiksi Mikkelin kaupunki myöntää avustusta valtion avustuksen päälle. Silloin maksuosuus osakasta kohden saadaan kohtuulliseksi.

– Yleensä tiekunnat ottavat lainaa vaikkapa kymmeneksi vuodeksi, jolloin kustannukset vuotta kohden eivät ole pahat, Takalammi sanoo.

Tieasioiden hoitaminen ei innosta, vaikka kyse on omasta omaisuudesta

Osaltaan perusparannusten tekemistä voi jarruttaa se, että tienvarren asukkaiden ja mökkiläisten into tiekunnan asioiden hoitamiseen on vähäinen. Monissa tiekunnissa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Asioita on usein hoitanut vuosikymmeniä sama henkilö, jonka jäädessä pois tehtävistä uusia tulokkaita ei tahdo löytyä.

Takalammi kannustaa ihmisiä mukaan. Korona-aika pakotti tiekunnatkin ottamaan haltuun sähköiset viestintätavat ja videokokoukset, joten mökkiläisetkin voivat olla helpommin hoitokunnissa mukana.

– Kyse on kuitenkin omasta omaisuudesta ja sen hoitamisesta.

Vehkasaarentie Mikkelissä on peruskorjattu tänä vuonna. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on huomattu, että yksityisteiden hoitamisessa kaivataan neuvontaa ja opastusta, ja Traficom on myöntänyt yleishyödyllisille yhteisöille ja esimerkiksi kunnille rahaa yksityisteiden neuvontahankkeisiin (siirryt toiseen palveluun).

Hankkeissa voi esimerkiksi neuvoa miten tiekunta perustetaan, miten hallinto toimii tai miten valtionavustusta haetaan.