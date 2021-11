Pauli ajaa jokkista, Emma on ääniharava ja Kristiinasta tulee äiti – uusi sarja näyttää, millaista on parikymppisten nuorten elämä lakeuksilla

Vähän päälle parikymppiset Emma, Kristiina, Lauri ja Pauli ovat LAKEUSlife seurantadokumentin päähenkilöt. Heidän elämäänsä Kauhavan Alahärmässä, Kortesjärvellä ja Uudenkaarlepyyn Jepualla seurattiin reilun vuoden ajan.

Vuoden aikana tapahtuu suuria asioita, kuten ammattiin valmistuminen, ensimmäisen lapsen saaminen ja pääsy Kauhavan kaupunginvaltuustoon.

– Meistä kaikista on saatu meidän oma persoona ja tarina luotua, Emma sanoo.

Emma on kesän 2021 kuntavaaleissa demareiden ääniharava ja koko Kauhavan kaupungin äänikuningatar. Politiikassa päämääränä on päästä kansanedustajaksi ennen kuin täyttää 30 vuotta.

Emman poikaystävä Pauli työskentelee kuorma-autonkuljettajana perheyrityksessä ja tekee moottoriurheiluaiheisia sisältöjä YouTube kanavalleen jokkiksesta, eli jokamiehenluokasta. Tavoite on kasvattaa kanavan tilaajamäärää.

Aidot tunteet tulevat Kristiinan mukaan pintaan moneen kertaan. Hänen mukana päästään näkemään ja kuulemaan äitiyden ensi metrejä. Äitiys muuttaa myös työtä somesisältöjen tuottajana.

– Jos ohjelmassa joku itkee, niin se on todennäköisesti minä. Toivottavasti ihmiset voivat niihin samaistua, Kristiina pohtii.

Lauri valmistelee agrologin opinnäytetyötään. Lapsuuden haaveammattiin valmistumista viivästyttää työ peheyrityksessä metsäkoneenkuljettajana. Lisäksi mielessä on oman tuvan suunnittelu. TV-sarjan kuvaukset jännittivät aluksi.

– Tietysti jossain kohtaa kuvauksia rupesi jo tympäisemäänkin, mutta kyllä nyt kun näki lopputuloksen niin tyytyväinen voi olla.

Traileri: LAKEUSlife

Kaikki alkoi Yle Creator Weekiltä

Sarjan ohjaaja Helena Ruohotie kertoo, että alkusysäys sarjan tekemiseen tuli Paulin osallistuttua parisen vuotta sitten Yle Kioskin nuorten medialeirille, jossa etsittiin tulevaisuuden mediantekijöitä. Ylen kehitystiimi kiinnostui hänestä.

Paulin ympärille kehiteltiin demoa ja haettiin muitakin ihmisiä koekuvauksia varten. Päähenkilöt löytyivät Paulin lähipiiristä.

– Mielestäni sarjasta tuli päähenkilöiden näköinen. Mukana on huumoria ja välillä vakavampaakin aihetta, sellaisia pohdintoja mitä parikymppisten elämään kuuluukin. Lisäksi ajattelen, että sarja tekee kunniaa pohjalaiselle maisemalle ja luonteenlaadulle, Ruohotie kertoo.

Somekonkareille hyppy seurantadokumentin tekemiseen tuntui luontevalta, vaikka kameroiden päästäminen kotiin oli pienen kynnyksen takana. Myös kuntapolitiikassa mukana olevalle Emmalle

– Eri tunteet tulevat näkyviin politiikassakin, mutta se että oman kodin ovet on auki ja näyttää sitä oikeaa arkea kotona on poikkeavaa.

Sarjan vastaanotto hieman jännittää, mutta mukana on myös itseluottamusta.

– Tietysti jännittää, mutta parhamme olemme tehneet ja se toivottavasti riittää, Kristiina sanoo.

– Jännittää, tämä on uusi ja iso juttu, mutta nyt on helpompi hengittää kun on nähnyt valmiin sarjan ja tietää mitä odottaa, Emma lisää.

Pauli hyväksyy sen, että sarja tulee todennäköisesti jakamaan katsojien mielipiteitä.

– Mielestäni Pohjanmaa ja lakeus tuotu sarjassa hienosti esille. Meidän päähenkilöiden erilaiset tarinat käydään läpi. Sarjassa on ihan meidän normi arkea, mitään showta ei esitetä, Pauli miettii.

Lauria ei enää jännitä, koska on ylpeä siitä mitä on saanut tehtyä.

– Jos joku ei siitä tykkää, niin se ei ole meidän vika.

Pääset katsomaan tiistaina 9.11. julkaistua sarjaa Yle Areenasta tästä linkistä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun keskiviikkoon 10.11. kello 23:een saakka.