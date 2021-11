Juha Veijosen tähdittämässä elokuvassa vilahtaa näyttelijöiden lisäksi oikeita kunnanjohtajia – kaksi maalaiskuntaa laittoi indie-elokuvaan euroja ja saa vastineeksi näkyvyyttä

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevissa Lappajärven ja Alajärven kunnissa kuvataan parhaillaan pitkää elokuvaa Toinen mies. Sen päärooleissa nähdään paitsi koko maan tuntema näyttelijä Juha Veijonen ja Heikki Kinnunen, myös kaksi tuiki tuntematonta kunnanjohtajaa.

Tällainen on elokuvan tarina:

Toinen mies on independent -elokuva, eikä sille ollut saatavissa Elokuvasäätiön tukea. Elokuvan tuottaa ja ohjaa Tony Heino. Hänen kynästään on syntynyt myös käsikirjoitus. Kyseessä on miehen ensimmäinen pitkä elokuva.

– Fiktio on ollut aina se mitä olen halunnut tehdä. Mainos- ja dokumenttituotannolla olen pystynyt hankkimaan elantoa, mutta draama on ollut se, miksi olen hankkinut kameran ja tietokoneen. Käsikirjoituksia olen kirjoittanut pienestä pitäen.

Elokuvalle ei ole haettu Suomen elokuvasäätiön tukea. Rahoitus on hankittu muilla konstein, muun muassa kuntien kanssa tehtävällä markkinointiyhteistyöllä. Kokonaisbudjettia Tony Heino ei kuitenkaan halua kertoa.

– En halua että ihmiset luokittelevat elokuvan budjetin perusteella.

Elokuvan ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Tony Heino valmistutuu kuvauksiin toisen tuottajan Kai Heinon kanssa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kyseessä on koronan kärjistämä kolmiodraama, joka sijoittuu osin Helsinkiin, osin Järviseudulle, Alajärven ja Lappajärven maisemiin.

Budjetti kiinnostaa sikälikin, että rooleissa nähdään koko joukko nimekkäitä näyttelijöitä, kuten Juha Veijonen, Heikki Kinnunen, Saija Lentonen, Jarkko Nyman, Jouko Ahola, Kari-Pekka Toivonen ja Anu Sinisalo.

– Rehellisesti sanottuna, jos pelkästään rahalla palkkaisi, se ei olisi mahdollista. Iso merkitys oli sillä, että kaikki näyttelijät tykkäsivät käsikirjoituksesta, sanoo Tony Heino.

Järviseutu tarjosi puitteet korona-alan draamaelokuvalle - näkyvyydestä toivotaan vetoa kuntamarkkinointiin. Toimittajana Birgitta Vuorela.

Juha Veijonen lähti mukaan intoa hihkuen

Yhden elokuvan avainrooleista näyttelee Juha Veijonen. Hän on yksityisetsivä, joka ei piittaa turhasta byrokratiasta toimeksiannon saatuaan.

– Kun Toni Heino ja hänen veljensä Kaitsu ottivat yhteyttä ja pyysin käsikirjoituksen, niin ei tarvinnut kauaa miettiä, kun olin jo että jee, jee, jee!

Etelä-Pohjanmaa on Veijoselle tuttu maakunta muun muassa Kauhavalla kuvatun Häjyt-elokuvan kautta. Hän iloitsee siitä, että tuotantoja tuodaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, eikä tyydytä lavastamaan maaseutumiljöötä studion liepeille.

– Lokaatio on tärkeä. Jos tarina kertoo, että se tapahtuu jossakin, niin sillä on iso merkitys, että se on siellä myös kuvattu.

Näyttelijä Juha Veijonen innostui käsikirjoituksesta heti. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kunnanisät hotellin respana ja taksikuskina

Järviseudun maisemat ovat Tony Heinolle tuttuja töiden kautta ennestään. Siksi oli luontevaa että hän lähti Nordborn Productions - yhtiönsä kautta kartoittamaan kuvauspaikkoja seudulta.

Onnekasta kyllä, Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasaran mielessä ajatus oli muhinut jo pitkään.

– Oli onnenkantamoinen, että tuottaja otti yhteyttä. On tullut mietittyä itsekin, että elokuvan keinoin tuotaisiin näitä meidän kuntia esille.

Lappajärven ja Alajärven kunnanhallitukset päättivät kumpikin rahoittaa elokuvaa 6 700 eurolla. Rahoituksella on katettu muun muassa majoituksia ja kuljetuksia. Vimpeli jättäytyi joukosta tiukkaan markkinointibudjettiin vedoten.

Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara (vas) ja Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen vilahtavat elokuvassa pienissä rooleissa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Yhteistyö poiki myös kuntien henkilöstölle pieniä rooleja. Muun muassa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen vilahtaa taksikuskina ja Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara palvelee Veijosen näyttelemään yksityisetsivää hotelli Kivitippun respassa.

Sami Alasaran sydän on aina sykkinyt näyttelijän työlle ja kokemustakin on niin teatterinäyttömöltä kuin tv- tuotannoistakin.

– Kiva että pääsee sukeltamaan tällekin puolelle. Vähän erilaista kuin kunnanjohtajan arki, naurahtaa Alasara.

Raha ei sanele taiteen ehtoja

Taiteen ja sponsoroinnin yhteensovittaminen ei ole mutkatonta, vaikka elokuvatuotantojen yhteistyö kuntien kanssa on tavallista. Tony Heino kertoo, että neuvotteluja käytiin pitkään. Järviseudun kunnista löytyi yhteistyöhalua ja kykyä.

– Pystytään tekemään asioita ja viemään niitä talkoohengessä eteenpäin. On paljon paikkakuntia, jotka eivät ole niin ystävällisiä.

Kuvaaja Jan Aleks valmistautuu kuvauksiin. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Sekä Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, että Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara uskovat, että euroilla saadaan enemmän näkyvyyttä kuin sillä, jos sama raha olisi pistetty perinteiseen markkinointiin.

Mitä sillä sitten saa?

– Halutaan tietenkin rahoille vastinetta niin, että ne kunnat sitten näkyisivät todellakin. Jotain on kirjattu ylöskin, mutta lähinnä on keskusteltu, kertoo Sami Alasara.

Vaatimuksia siitä, mihin taidetta tulisi sponsoroinnin takia taivuttaa, ei ole tullut, sanoo Tony Heino.

– Me nähdään aika samalla tavalla tämä. Jos yhteistyö olisi ollut jotenkin vaikeaa ja olisi kauheasti vaatimuksia, en olisi ollut valmis niihin taipumaan enkä olisi tänne tullut.

Toinen mies -elokuvan on määrä tulla ensi-iltaan huhtikuussa.

