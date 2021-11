Konepaja tarjoaisi heti töitä, mutta osaajia ei löydy mistään – nyt opissa on jo 17-vuotias tähtäimenään varma työpaikka

Konepajan seinustalla oleva automaattinen hybridihitsausasema on tiettävästi ainoa laatuaan Suomessa. Viitisen metriä korkealla koneella voi tehdä nopeasti ja automatisoidusti isoja jauhekaari- ja MIG-hitsauksia.

Koneen hankkiminen oli kaikin tavoin suuri ponnistus lappeenrantalaiselle konepajayritykselle, sillä osaavia työntekijöitä ei tahdo löytyä koneen käyttäjiksi.

– Todella vaikea on löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Meillä on koko ajan ollut hakusessa levyseppiä, levyseppähitsaajia ja jauhekaarihitsaajia, mutta ei heitä löydy, huokaa Refinec Oy:n toimitusjohtaja Hannu Perälä.

Perälän mukaan työntekijäpula on jo niin kova, että se uhkaa yrityksen laajentumismahdollisuuksia.

– Jos meillä olisi riittävästi työntekijöitä, voisimme ottaa isompia kokonaisuuksia. Nyt työntekijäpula rajoittaa toimintaamme, Perälä sanoo.

Hybridihitsausasemaa käyttävä Marko Louhelainen on yksi Refinec Oy:n 15 työntekijästä. Heistä karkeasti puolet työskentelee konepajan puolella, toinen puolikas toimistossa. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Konepajayrittäjä ei ole yksin ongelmansa kanssa. Työvoimapula on akuutti ympäri Suomea.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajärjestön mukaan teknologiateollisuus tarvitsee vuosittain noin 13 000 uutta työntekijää.

Kaakkois-Suomessa on tällä hetkellä pulaa erityisesti hitsaajista ja kaasuleikkaajista.

Opiskelijat apuun

Työntekijäpulaa on yritety ratkaista yrityksissä muun muassa opiskelijoiden avulla. Lappeenrantalainen konepaja Jotex Works hankkii aktiivisesti oppisopimusopiskelijoita.

– Tulin tänne ensimmäiselle harjoitusjaksolle ja tänne jäin. Nämä ovat hyviä hommia ja täällä on tosi mukava yhteisö, kehuu 18-vuotias Alexey Smelkov.

Smelkov opiskelee parhallaan Jotex Worksissa oppisopimuksella levyseppähitsaajaksi.

Smelkov kiinnostui alasta, koska siinä pääsee tekemään fyysistä työtä. Hän ei keksi mitään huonoa sanottavaa metallitöistä.

Alexey Smelkov valmistuu levyseppähitsaajaksi vuoden lopulla. Hän aikoo jatkaa teknisen alan opiskelua vielä korkeakoulussa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Myös 17-vuotias Olli Kaijansinkko on viihtynyt oppisopimusopiskelijana.

– Parempaa tämä on kuin koulussa oleminen.

Nuoret opiskelevat Saimaan ammattiopisto Sampossa, jossa on vuosittain yhteishaussa reilut 60 aloituspaikkaa kone- ja tuotantotekniikan puolella. Sen sijaan ensisijaisia hakijoita eli nuoria, jotka olivat asettaneet hakukohteen ensimmäiseksi toiveeksi, oli tänä keväänä vain noin 30.

Samposta kerrotaan, että aloituspaikat tulevat kuitenkin täyteen toissijaisten hakijoiden ja jatkuvan haun kautta.

Esimerkiksi Etelä-Savossa on pyritty vastaamaan metallialan suureen kysyntään lisäämällä ammattiopiston opiskelupaikkoja.

Orbitaalihitsausautomaattia käyttää Nikolas Goryainov. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Siistiä sisätyötä

Jotex Worksin toimitusjohtaja Outi Pikkusilta on harmissaan, etteivät useammat nuoret näe alan monipuolisia mahdollisuuksia.

– Mielikuvat, että tämä olisi pimeissä halleissa vääntämistä, ovat menneisyydestä. Esimerkiksi levysepäthitsaajien ja koneistajien työ on siistiä sisätyötä, jossa näkee oman kädenjäljen.

Pikkusilta myöntää, että tuotantolaitokset ovat usein suljettuja, eikä niihin pääse helposti tutustumaan. Siksi monilla ei ole käsitystä, mitä niissä oikeasti tehdään.

Koronapandemia on heikentänyt tilannetta entisestään, kun yrityksiin ei ole voitu ottaa vierailijoita.

Jotex Worksin toimitusjohtaja Outi Pikkusillan mukaan heillä olisi tarvetta uusille koneistajille, levysepille, hitsaajille sekä asentajalle. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Oppisopimusopiskelijoiden lisäksi eteläkarjalaiset metallialan yritykset yrittävät taklata työntekijäpulaa yhteisellä rekrytointikampanjalla. Maakuntaan houkutellaan jo alalla olevia ammattilaisia muualta Suomesta.

– Pyrimme korostamaan, että Kaakon kulmalta löytyy metallialan kovaa osaamista. Lisäksi täällä on työpaikkoja myös muilla aloilla ja koko perhellee on hyvät harrastusmahdollisuudet. Kyseessä on siis koko alueen markkinointi, kertoo Wirma yrityspalvelujen projektipäällikkö Boris Karandassov.

Wirma yrityspalvelut on Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö. Toista kertaa järjestettävässä kampanjassa on mukana 11 alueen metalliyritystä. Lisäksi mukana on Saimaan ammattiopisto Sampo, LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto.

