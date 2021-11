Kunnianloukkauskanteet Netflixiä vastaan ovat lisääntyneet selvästi – se saattaa vaikuttaa siihen, mitä voit katsoa jatkossa

Netflix on suoratoistopalveluiden markkinajohtaja ja se on levittänyt viime vuosina runsaasti tosielämään pohjautuvia sarjoja.

Netflix on suoratoistopalveluiden markkinajohtaja ja se on levittänyt viime vuosina runsaasti tosielämään pohjautuvia sarjoja. Kuva: True Images / Alamy/All Over Press

Suoratoistomarkkinoiden markkinajohtajaa Netflixiä vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja. Nyt pohditaan, kenellä on vastuu sarjojen ja elokuvien sisällöistä.

Mitä yhteistä on entisellä neuvostoliittolaisella shakin maailmanmestarilla, oikeustieteen professorilla, wisconsinilaisella etsivällä ja yliopiston lahjomisesta syytetyllä pariskunnalla?

He kaikki ovat haastaneet suoratoistopalvelu Netflixin oikeuteen kunniansa loukkaamisesta. Vahingonkorvausvaatimukset liikkuvat jopa kymmenissä miljoonissa dollareissa. (siirryt toiseen palveluun)

Amerikkalaisen viihdealan julkaisun, Hollywood Reporterin mukaan (siirryt toiseen palveluun)suoratoistopalvelu Netflixiä vastaan on nostettu enemmän oikeusjuttuja kuin mitään suurta uutismediaa vastaan.

Taustalla on, että Netflixillä on yhä enemmän tosielämään pohjautuvia sarjoja. Vuonna 2015 Making a murderer käynnisti true-crime-villityksen (siirryt toiseen palveluun), jolle ei ole loppua näkyvissä.

Nyt Netflix on joutunut oikeuteen Making a murderer -sarjan ohella ainakin seuraavista sarjoista: Operation Varsity blues, Queen's gambit, When they see us ja Jeffrey Epstein: Filthy rich.

Näyttelijä Anya Taylor-Joy Queen's gambit -sarjassa. Entinen neuvostoliittolainen shakkimestari Nona Gaprindashvili nosti syyskuussa Netflixiä vastaan kanteen sarjassa hänestä esitetystä lauseesta "hän ei koskaan pelannut miehiä vastaan", jota hän piti seksistisenä ja vähättelevänä. Kuva: Dom Slike / Alamy / AOP

Taustalla iso periaatekysymys

Oikeusjuttuja mutkistaa vastuukysymys. Onko suoratoistopalvelu vastuussa levittämiensä sarjojen ja elokuvien sisällöistä ja jos on, niin miltä osin? Koskeeko vastuu esimerkiksi vain Netflixin itsensä tuottamia sarjoja, myös toisen osapuolen tekemiä originaalisarjoja vai kaikkia?

Tähän mennessä yhtiö on Financial Timesin mukaan joutunut oikeuteen sarjoista, (siirryt toiseen palveluun) jotka on esitetty pelkästään sen palvelussa, mutta jotka Netflix on joko ostanut muilta yhtiöitä tai tuottanut yhteistyössä toisen yhtiön kanssa.

Onko Netflix siis julkaisija vai levittäjä?

Hollywood Reporterin haastattelema asiantuntija, Kalifornian yliopiston oikeustieteen professori Eugene Volokh on epäileväinen. Volokh opettaa opiskelijoille Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä, joka käsittelee sananvapautta ja lehdistönvapautta. Hänen mukaansa asiaa voisi verrata siihen, onko kirjakauppa vastuussa myymiensä kirjojen sisällöstä:

– Kyllä kirjakauppaketjun voisi haastaa oikeuteen, mutta heillä olisi puolustuksenaan, että he ovat levittäjiä, eivät julkaisijoita. Se heijastaa sitä todellisuutta, ettei kirjakaupan omistajan voi odottaa lukevan kaikkea myymäänsä.

Tilanne on jo toinen, jos kauppiasta on varoitettu myytävän sisällön loukkaavan jonkun kunniaa ja kauppias silti levittää sisältöä. Volokhin mukaan olisi vaikeaa vastuuttaa levittäjää, jos tämä ei tahallaan levitä herjaavaa materiaalia. Tämän on myös Yhdysvaltain korkein oikeus todennut ennakkopäätöksessään vuonna 1964.

Jos vastuu olisi levittäjällä, varovaiset levittäjät liukuisivat itsesensuuriin.

Netflix vetosi levittäjän rajattuun vastuuseen ainakin vuonna 2019, kun wisconsinilainen etsivä väitti Netflixin Making a murderer -sarjan esittävän, että hän on väärentänyt todisteita.

Netflix voi vedota nettijulkaisuja koskevaan lakiin

Toisaalta wisconsinilaisen etsivän jutun tuomari muistutti, että Netflix on ottanut työntekijöilleen vastaan palkintoja kyseisen sarjan käsikirjoituksesta ja editoinnista – jolloin Netflixin rooli pelkkänä muiden tuotannon levittäjänä on asetettavissa kyseenalaiseksi. Oikeusjuttu on yhä kesken ja tuomiota odotetaan aikaisintaan ensi vuonna.

Netflix ei vielä ole saanut langettavia päätöksiä sarjoistaan, oikeusjuttuja on vireillä lukuisia. Kuva: Iconic Cornwall / Alamy / AOP

Lisäksi kunnianloukkauksen tahallisuuden astettakin voidaan ruotia. Miten tuomitaan, jos suoratoistopalvelu paitsi levittää myös mainostaa sarjaa, jonka oikeus on todennut sisältävän kunnianloukkauksen? Netflix mainostaa sarjojaan ja suosittelee niitä katsojille algoritmiensa avulla.

Santa Claran oikeustieteen professori Eric Goldman puolestaan arvioi Hollywood Reporterille, että Netflix voi vedota myös lakiin tiedotusvälineiden säädyllisyydestä. Sen pykälä 230 katsoo, ettei nettipalvelun tarjoajaa voida pitää toisen sisällöntuottajan tuottamien tietojen julkaisijana. Netflix ei ole kyseiseen lakiin vedonnut, mutta Goldmanin mukaan voisi niin tehdä, siinä missä esimerkiksi Youtubekin.

Vielä on vaikea ennustaa, johtavatko lisääntyvät oikeusjutut itsesensuuriin. Netflixiä vastaan nostetut kunnianloukkauskanteet eivät ainakaan vielä ole ratkenneet Netflixin tappioksi.

Oikeusjuttujen määrän sen sijaan voi ennustaa kasvavan, true crimen ja ylipäätään suoratoistobisneksen laajenemisen vuoksi.

Suoratoistoliiketoiminnan arvo oli vuonna 2020 (siirryt toiseen palveluun)maailmanlaajuisesti yli 43 miljardia euroa ja sen ennustetaan kasvavan huimaa viidenneksen vuosivauhtia. Netflix on saanut paljon kovia kilpailijoita, mutta se on edelleen maailman suosituin (siirryt toiseen palveluun) suoratoistopalvelu yli 200 miljoonalla tilaajallaan.

Mitä mieltä olet levittäjän vastuusta? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon klo 23:een saakka.

