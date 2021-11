Kalajoen valtavan metsäpalon syynä huolimattomuus? – Epäilty on kiistänyt osallisuutensa

Esitutkinta Kalajoella kesällä riehuneesta metsäpalosta on valmistunut. Palon epäillään saaneen alkunsa huolimattomuudesta.

Palo syttyi Mutkalammin tuulipuiston työmaalla, Susinevan suoalueella.

– Yhtä ihmistä epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisi ei epäile teon olleen tahallinen, vaan kyseessä on huolimattomuus, tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikomisario Ilkka Piispanen sanoo.

Epäiltyjä on yksi. Hän on kiistänyt osallisuutensa asiaan. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Esitutkinta tehtiin yleisvaaran tuottamuksesta.

Yli kaksi viikkoa riehuneessa palossa tuhoutui heinä-elokuussa 227 hehtaaria metsää Raution kylässä. Suurin osa palaneesta metsästä oli Kalajoen seurakunnan.

Seurakunta suunnittelee suuren metsäpaloalueen suojelemista.

Alustava suunnitelma on suojella 140 hehtaaria kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Loppu paloalueesta jäisi metsätalouskäyttöön.

Palo oli tämän vuosikymmenen toiseksi suurin Suomessa.

