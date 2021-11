Humalassakin on oikeus hyvään hoitoon – Satasairaalan selviämishoitoyksikkö puuttuu myös alkoholin käyttöön

Ravintolan ovelle on tilattu taksin sijaan ambulanssi.

Ravintolan ovelle on tilattu taksin sijaan ambulanssi. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Päivystyspotilaista jopa joka kolmas on humalassa, ja monet päätyvät vastaanotolle toistuvasti. Satasairaalassa Porissa hoitoa tarvitseville päihtyneille on varattu oma rauhallinen huone.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut edelläkävijä päihtyneiden hoidossa päivystyspoliklinikalla.

Jos lääkäri toteaa humalassa olevan potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, häntä ei lähetetä esimerkiksi sydänosastolle häiriköimään muiden potilaiden kauhuksi, vaan erillisen selviämishoitoyksikön sänkyyn. Osasto aloitti toimintansa vuonna 2009.

– Päihtyneiden potilaiden hoito oli aika levotonta muiden potilaiden seassa, päivystyksen ylihoitaja Katriina Peltomaa kertoo.

Selviämishoitoyksikkö ei ole päivystyksen selviämisasema, vaan kyse on hoitoa vaativien humalaisten hoitotilasta. Rauhallisessa huoneessa on neljä vuodepaikkaa. Akuutin hoidon ohella, huurujen haihduttua voidaan keskustella päihteiden käytöstä ja jatkohoitomahdollisuuksista.

Satoja humalassa hoitoon saapuneita potilaita hoidetaan näillä vuoteilla vuosittain. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

– Pystymme keskittymään paremmin potilaaseen. Ettei olisi pyöröovisyndroomaa: hoidetaan vamma, ja hetken päästä sama potilas on taas päivystyksessä, Katriina Peltomaa sanoo.

Juominen voi vähentyä, kun potilas kokee, että hänestä välitetään aidosti. Ilmapiiri parantaa jatkohoidon suunnittelua. Päihteiden käytön taustalla ei ole vain yhtä ongelmaa, ja ratkaisut vaativat monenlaista osaamista.

– Meillä on oma sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalipäivystys, sosiaalityöntekijä ja myös vartija mahdollista saada tänne.

Tänä vuonna yksikössä on ollut runsaat 600 potilasta, pääosin alle 65-vuotiaita. Keskimäärin osastolla on noin 800 hoitopäivää vuodessa ja siellä viivytään reilu vuorokausi.

Tutkitusti toimiva ratkaisu

Päivystysvastaanotolle päihtyneinä saapuvien potilaiden tarkkaa määrää ei tiedä kukaan.

– Yleensä tilastoidaan joku päädiagnoosi, humala ei ole diagnoosi. Sekä kansainvälisesti että Suomessa on arvioitu, että lähes kolmasosa päivystyksen potilaista tulee päihtyneenä. Se on aika iso määrä, sanoo Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisylihoitaja Marita Koivunen.

Selviämishoitoyksikön toimintaa ja vaikutuksia on tutkittu alusta pitäen. Vuosien aikana on valmistunut terveystieteellisiä julkaisuja, ja uusia aiheita on työn alla.

Kaisu-Leena Mäkelä, Katriina Peltomaa, Marita Koivunen ja Tiina Hakala ovat perehtyneet päihtyneiden päivystyspotilaiden hoitoon Porissa. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Yksi suuri kysymys on yksikön vaikuttavuus. Potilastutkimuksessa haastateltiin yli sataa hoidossa ollutta heti selviämisen jälkeen ja myöhemmin tehtiin seurantahaastatteluja. Noin 50 potilasta osallistui tutkimukseen vielä vuoden kuluttua ensitapaamisesta.

– Tulokset olivat hyviä. Moni oli kokenut selviämishoitoyksikön hoidon pysäyttäväksi. Suurimmalla osalla alkoholinkäyttö oli vähentynyt ja elämänlaatu oli itse arvioituna parantunut, Marita Koivunen summaa tutkimustuloksia.

Päivystyksen yhteydessä toimivia päihtyneiden hoitoyksiköitä ei vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan ollut muissa sairaanhoitopiireissä.

– Sen jälkeen muutamia samansuuntaisia järjestelyjä on tullut, niissä sosiaalipäivystys on tullut mukaan. Se lisää mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen.

Hoitajilla voi olla asenneongelmia

Hoitohenkilökunnalle päihtyneet, terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen mukaan hyvään hoitoon oikeutetut asiakkaat, ovat haaste.

Pahimmillaan kyse on väkivallasta tai ainakin sen uhasta, jota hillitään kouluttamalla hoitajia ennakointiin ja hankkimalla vartijoita apuun.

Päivystyksessä Käypä hoito -suosituksen toteamukset alkoholiongelman seulomisesta jäävät helposti kiireisemmän avun jalkoihin.

– Päivystys voi olla se ainoa tai ensimmäinen paikka, jossa ihminen kohtaa terveydenhuollon ammattilaisen. Ammattilaisella on tietyllä tavalla velvollisuus ja mahdollisuus ottaa alkoholinkäyttö puheeksi. Puheeksi ottamisella voi olla iso vaikutus ja merkitys henkilön elämään, Marita Koivunen sanoo.

Näillä ohjeilla saavutaan Satasairaalan päivystykseen. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Satasairaalan psykiatrisen osaston osastonhoitaja Tiina Hakala on tutkinut väitöskirjassaan hoitohenkilökunnan asenteita päihtyneinä hoidossa oleviin potilaisiin. Asenteet vaihtelevat laidasta laitaan, on positiivisia, neutraaleja, mutta myös negatiivisia.

Räyhähenkisten kanssa on vaikea solmia hyvää hoitosuhdetta.

– Negatiiviset asenteet saattavat korostua, jos potilaat käyttävät usein päivystyksen palveluja, ja he harvoin sitoutuvat hoitoon. Koetaan turhautumista, että onnistutaanko näiden potilaiden hoidossa yleensäkään.

– Positiivisesti suhtautuvat yrittävät nähdä sen ihmisen alkoholin käytön takana. Pitäisi olla syyllistämättä ja suhtautua neutraalisti.

Asenteisiin voi vaikuttaa koulutuksen avulla. Kaikilla hoitajilla ei ole tietoa päihdepotilaiden kohtaamisesta ja siitä miten alkoholinkäyttö otetaan puheeksi.

– Kun annetaan niitä välineitä, se helpottaa myös potilaiden hoitamista. Pitäisi pystyä antamaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa riskikäyttäjille, jotka vielä itse pystyvät vaikuttamaan päihteiden käyttöön, Tiina Hakala sanoo.

Kokemus ei riitä, jos ei ole tietoa

Voisi helposti kuvitella, että mitä kokeneempi hoitaja on, sitä paremmin humalaisten päivystyskohtelu sujuu.

– Tutkimustietoon perustuen pitkällä kokemuksella ei ole niin suurta merkitystä kuin jos on saanut koulutusta tästä aihealueesta, Satasairaalan hoitotyön klinikkaopettaja Kaisu-Leena Mäkelä sanoo.

Mäkelä tekee väitöstutkimusta hoitajien osaamisesta ja koulutustarpeesta.

Vaikka päivystysvastaanotoilla käy päihtyneitä, ei sairaahoitajien peruskoulutuksessa asiaan ole aiemmin juuri kiinnitetty huomiota, joten täydennyskoulutukselle on tarvetta.

– On paljon asioita mitä voisi opettaa, lähtien turvallisuudesta, kohtaamisesta ja siitä miten keskustellaan, mitä tapoja varhaiseen puuttumiseen on, Kaisu-Leena Mäkelä luettelee.

Koulutusta tarvitaan Mäkelän mukaan myös siksi, että tiedetään miten voidaan järjestää jatkohoitoa.

Tutkimusaineistoa riittää, koska alkoholipitoiset juomat maistuvat satakuntalaisille. Nuorten ja aikuisten elintavat ovat maan keskitasoa huonommat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporteista ilmenee, että erityishaaste on nimenomaan päihteiden käyttö. Esimerkiksi alkoholikuolemia on enemmän kuin Varsinais-Suomen tai Vaasan alueilla.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 13.11. kello 23.

