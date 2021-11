Herätys: Verotiedot julkistetaan tänään, yhdysvaltalainen yhtiö ostaa Woltin, lämpeneminen voi tehdä Lähi-idästä äärimmäisen kuuman

Verottaja julkaisee tänään henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2020. Koronakriisi heijastui laajasti yhteiskuntaan viime vuonna, mutta vaikutti lopulta yllättävän vähän verokertymään. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön viime vuonna 69 miljardia euroa, mikä on miljardi euroa vuotta 2019 vähemmän.

Verottajan tiedot tulevat julki klo 8, jolloin Yle kertoo heti, ketkä olivat tulolistojen kärjessä. Yle käy läpi myös listalta puuttuvia nimiä ja kertoo niistä aamupäivän aikana.

Suomalainen teknologiayhtiö Wolt vaihtaa omistajaa. Yhtiön ostaa yhdysvaltalainen Doordash, joka toimii samalla ruoan tilaus- ja toimituspalvelualalla kuin Wolt. Kauppahinnaksi on tulossa noin seitsemän miljardia euroa. Wolt arvioi kaupasta maksettavan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.