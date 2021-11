Norjan Karasjoella koronan ilmaantuvuusluku jo 1 666 – Lapissa pelätään delta plus -virusmuunnoksen tuloa rajan yli Suomeen

Utsjoella suositellaan välttämään Norjan puolen naapurikunnassa Karasjoella käymistä koronatilanteen vuoksi. Pelkona on delta plus -variantin tulo Utsjoelle. Pohjois-Norjassa sitä on jo.

Utsjoen naapurikunnassa Norjan Karasjoella on tänään löytynyt jälleen 7 uutta koronatartuntaa. Kahden viikon tilanne on 44 tartuntaa ja ilmaantuvuusluku on peräti 1 666.

Helsingin ilmaantuvuusluku on 253.

Karasjoelta pohjoiseen ei tilanne ole juurikaan parempi, Porsangerissa ilmaantuvuusluku on 1 096 ja Hammerfestissa 1 482. Koko Tromssan ja Finnmarkin läänissä ilmaantuvuusluku on 641. Pohjois-Norjan pahentunut koronatilanne on varoittava esimerkki siitä, mitä uusi variantti voi tehdä.

Johtava lääkäri: "Ilman muuta pelkäämme, että se on sitä"

Nyt Suomen rajakunta Karasjoella leviävä virus voi olla hanakasti tarttuva delta plus -muunnos, mutta tätä ei vielä tiedetä. Tromssassa on kuitenkin jo löytynyt kyseistä virusmuunnosta.

Tartuntojen nopean lisääntymisen perusteella pelätään, että kyse on juuri tästä virusvariaatiosta.

– Ilman muuta pelkäämme, että se on sitä, koska puolet sairastuneista on tuplarokotettuja. Toki he ovat lieväoireisia ja hyväkuntoisia, sanoo Utsjoen johtava lääkäri Heidi Eriksen.

Eriksenin mukaan yksi sairastunut on joutunut sairaalahoitoon Karasjoelta.

Utsjoen johtava lääkäri Heidi Eriksen on huolissaan Norjan puolella rajaa nopeasti lisääntyneistä koronatartunnoista. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tarkempaa tietoa Norjan puolella nyt vellovan viruksen tyypistä ei ole vielä myöskään sairaanhoitopiirissa.

–Toki tämmöinen nopea ilmaantuvuuden lisääntyminen voisi viitata siihen, että kyseessä olisi delta plus, mutta varmuutta meillä ei vielä ole, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

LSHP:n alueelta ei ole tiedossa yhtään Covid delta plus -variantin aiheuttamaa tautia.

–Meillä Lapin sairaanhoitopiirin analysoidaan viikoittain positiivisista näytteistä automaattisesti, onko virus delta plus. Viive on tällä hetkellä kuitenkin pari viikkoa. Ainakaan vielä ei ole dokumentoitu delta plussaa. Kaikki viime aikoina löytyneet ovat olleet deltaa, Broas sanoo.

Jos herkästi tarttuva virusvariantti leviää Lappiin, viranomaiset voivat määrät tiukkojakin rajoituksia, jotta epidemian laajempi leviäminen saadaan estettyä.

–Jos joku alue on siirtymässä kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen, eli tauti lähtee valtoimenaan leviämään, niin kunnalla on erilaisia mahdollisuuksia tehdä rajoituksia kokoontumisiin ja niin edespäin. AVI voi tehdä rajoituksia useamman kunnan alueella.

Ihan vähällä ei tiukkoihin rajoituksiin lähdetä.

–Nehän perustuvat pitkälti sairaanhoitopiirin ja kunnan arviointiin ja edellyttävät sitä, että tauti ei ole muutoin rajattavissa. Tällä hetkellä tällaista ei ole näköpiirissä, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Utsjoki: Karasjoella käymistä kannattaa välttää

Utsjoen kunta on reagoinut nopeasti Norjan puolen koronatilanteeseen. Kunta on antanut suosituksen välttää asiointia Karasjoella, jos se ei ole ehdottoman tarpeellista.

Lisäksi Karasjoella oleskelleita rokottamattomia tai osittaisen rokotussuojan saaneita suositellaan käymään Utsjoelle palatessa koronatestissä ja toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluttua paluusta.

Säännöllisesti rajan yli kulkevia suositellaan käymään testissä noin kerran viikossa. Lievissäkin koronavirusinfektioon sopivissa oireissa myös kaksi rokoteannosta saaneiden on hakeuduttava testiin niin pian kuin mahdollista ja oltava omaehtoisessa karanteenissa ennen testin tulosta.

Karigasniemi ja Norjan Karasjoki ovat lähellä toisiaan. Rajaliikennettä on perinteisesti paljon, koska naapurikunnassa käydään töissä, kaupassa ja sukulaisissa. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Karigasniemen ja Karasjoen välillä on runsaasti liikennettä, muun muassa työmatkalaisia. Karigasniemelle on jo lisätty testausmahdollisuuksia.

Eriksenin mukaan tilanne on huolestuttava.

–Kyllä huoli on, että se (koronavirus) voi näyttäytyä täällä Utsjoen kunnan puolella. Karigasniemi ja Karasjoki ovat yhteistä työssäkäynti-, asiointi-, sukulaissuhde- ja kulttuurialuetta, niin kyllä huoli on ihan aiheellinen, Eriksen sanoo.

Jopa etätyösuositus harkinnassa

Tällä hetkellä ainoa koronaan liittyvä suositus Lapin sairaanhoitopiirin alueella on suositus maskin käytöstä julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä.

Norjan puolella Karasjoella on annettu etätyösuositus. Utsjoellakin harkitaan vielä tänään vastaavaa.

– Kunnan koronatyöryhmä kokoontuu ja siellä mietitään, onko tarvetta muihin toimenpiteisiin Lähinnä mietityttää etätyö, että pitääkö meidänkin täällä antaa siitä suositus, Eriksen sanoo.

Karigasniemellä kauppa on merkittävä työnantaja ja tulonlähde. Norjalaiset käyvät Suomen puolella säännöllisesti ostoksilla. Kaupassa etätyötä on liki mahdoton toteuttaa, mutta muualla se voisi tulla kyseeseen.

–Esimerkiksi Utsjoen kirkonkylällä, missä on paljon toimistotyöntekijöitä, se voisi olla ihan toimiva käytäntö, Utsjoen johtava lääkäri Heidi Eriksen sanoo.

