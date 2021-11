Maahanmuuttoviraston ylijohtaja: Suomeen tullut parikymmentä turvapaikanhakijaa Valko-Venäjän reittiä

Siirtolaiskriisi on kuumentunut Puolassa, kun Valko-Venäjä puskee tuhansien ihmisten joukkoa kohti rajaa. Kokoomuksesta vaaditaan mahdollisuutta sulkea Suomen raja tilapäisesti turvapaikanhaulta.

Suomeen on tullut parisenkymmentä pääosin irakilaista turvapaikanhakijaa Valko-Venäjän reittiä syksyn rajakriisin aikana, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa siirtolaisten usuttamisesta EU-maiden rajoille. Valko-Venäjän Puolan vastaiselle rajalle on kerääntynyt eilisestä alkaen suuria määriä siirtolaisia. Myös Liettuan ja Latvian Valko-Venäjän vastaisella rajalla tilanne on ollut kireä.

Tiedossa ei ole, ovatko Suomeen tulleet turvapaikanhakijat kulkeneet Valko-Venäjältä rajan yli Baltiaan vai Puolaan.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen sanoo Ylelle, että virasto seuraa tilannetta Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilla tiukasti. Viranomaiset varautuvat myös siihen, että hakijavirrat kääntyisivät Suomen suuntaan. Kähkönen ei pidä hakijamäärän huomattavaa, äkillistä kasvua tällä hetkellä kovin todennäköisenä.

– Varaudumme toki mahdollisiin poikkeustilanteisiin, se on normaalia toimintaa. Meillä on suunnitelmia laajenevaa maahantuloa varten, Kähkönen sanoo.

Valko-Venäjältä tulleet siirtolaiset ovat Kähkösen mukaan jatkaneet enimmäkseen Saksan suuntaan, ja Keski-Eurooppa houkuttelee turvapaikanhakijoita huomattavasti Suomea enemmän. Liikettä Suomen suuntaan Kähkönen kuvaa hyvin maltilliseksi.

Turvapaikanhakijoita on Kähkösen mukaan tullut ylipäätään Suomeen tänä vuonna vähän. Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia on jätetty tammi–lokakuussa vajaa tuhat.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen ei pidä kovin todennäköisenä, että Suomeen tulevien siirtolaisten määrä nousisi lähiaikoina huomattavasti ja äkillisesti. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kokoomuksesta väläytetään rajasulkua

Useat eduskuntapuolueet peräsivät tiistaina toimia tilanteen takia.

Keskustan eduskuntaryhmä vaati tiedotteessaan, että hallituksen on varauduttava estämään siirtolaisten laajamittainen maahantulo Suomeen.

Oppositiopuolue kokoomuksesta esitetään puolestaan kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle, että Suomen tulisi säätää lakiin mahdollisuus sulkea raja tilapäisesti turvapaikanhaulta, kuten Liettua on tehnyt Valko-Venäjän-rajallaan.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomella on hybridiuhkan varalle lainsäädäntöä, jonka avulla raja voidaan tarvittaessa sulkea väliaikaisesti, jos rajaan kohdistuu valtiollisesti ohjattua massamaahanmuuttoa tai muuta hybridivaikuttamista.

Perussuomalaiset vaatii, että turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja hakemukset hylättävä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) korostaa, että Suomen allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten mukaan turvapaikanhakijoille on kuitenkin varattava mahdollisuus turvapaikkahakemuksen jättämiseen ainakin yhdellä rajanylityspaikalla.

Maahanmuuttovirasto varautunut kymmeniin tuhansiin turvapaikanhakijoihin

Ylijohtaja Kähkösen mukaan Maahanmuuttovirastossa on ylipäätään valmistauduttu turvapaikanhakijoiden määrän nousuun, niin Baltian maiden ja Puolan suunnasta kuin myös itärajan yli.

– Meillä on taustalla kokemuksia siitä, että vuonna 2015 Suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita, jonkin verran myös pohjoisesta rajan yli, Kähkönen muistuttaa.

Kähkönen painottaa, että rajaturvallisuus on itärajalla varsin vakaa, eikä ongelmia ole havaittu.

Vuosina 2015–16 Suomeen tuli kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita, jotka majoitettiin vastaanottokeskuksiin. Kähkösen mukaan varautuminen on nyt paremmalla tolalla, ja Maahanmuuttovirasto pystyisi lisäämään kapasiteettia nopeasti tuhansilla paikoilla.

Virasto on varautunut vuoden 2015 kaltaiseen, kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden tuloon, ja suunnitelmia on Kähkösen mukaan tehty isommistakin määristä, mutta hän ei erittele lukuja tarkemmin.

