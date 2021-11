Biokaasu olisi nopea keino hillitä liikennepäästöjä, mutta EU:ssa sille ei lämmetä – kaasutankkaukseen päästäneen lähivuosina myös Lapissa

Suomessa kaasuautoilua halutaan yhä edistää, vaikka EU:n suhtautuminen on penseää.

Liikenneministeriö esittää, että kaasuautojen käyttövoimaveroon tulisi helpotusta. Lisäksi kaasun jakeluverkko voi laajeta vihdoin myös Oulun yläpuoliseen Suomeen, kun Meri-Lappiin on vireillä kaksi suunnitelmaa kaasun tuottamiseksi.

Jakeluverkon laajenemista pidetään tervetulleena.

– Olen niin monta kertaa kuullut ihmisten sanottavan, että muuten hankkisin kaasuauton, mutta sillä ei pääse Lappiin. Ihmiset valitsevat sen vuoksi bensa-auton, vaikka ajavat 95 prosenttia ajoista muualla kuin Lapissa, sanoo Kaasuautoilijat ry:n puheenjohtaja Jani Hautaluoma.

Tornioon suunnitellaan biokaasulaitosta. Jäkälän jätteen biokaasulla henkilöautot kulkisivat jopa 20 miljoonaa kilometriä vuodessa. 10 miljoonan euron arvoisen laitoksen kaasu riittäisi kahdelle tai kolmelle tankkauspisteelle.

Myös Tornion LNG-terminaalista on tarkoitus toimittaa tankkausasemille tiivistettyä biokaasua (LBG), joka tulisi laivalla tuotantolaitoksista Euroopasta.

Lue myös: Jo 12 000 suomalaisen alla hyrisee biokaasulla kulkeva auto – tankkauspisteiden määrä nousee vauhdilla, mutta Lappiin kaasuautolla ei pääse vieläkään