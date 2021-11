HUS varautuu koronatilanteen vaikeutumiseen ja on nostanut valmiustilaansa tehostettuun valmiuteen

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi on tehnyt päätöksen HUSin siirtymisestä valmiustilaan 2 eli tehostettuun valmiuteen koronavirusepidemiatilanteen vuoksi. Arkistokuva.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS on nostanut tiistaina alkuillasta valmiustilaansa toiseen asteeseen (siirryt toiseen palveluun) eli tehostettuun valmiuteen. Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi on tehnyt päätöksen HUSin siirtymisestä tehostettuun valmiuteen koronavirusepidemiatilanteen vuoksi.

Pandemiatilanteen vaikeuduttua muualla Suomessa ja lähialueilla, sairaanhoitopiiri katsoo tarpeelliseksi tehostaa kriisijohtamiskyvykkyyttä myös kansallisella tasolla.

Aiemmin tänään pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ehdotti hallitukselle, että ravintoloiden aukioloa rajattaisiin nykyistä enemmän ja anniskelu lopetettaisiin nykyistä aikaisemmin. Perusteena on, että pääkaupunkiseudun tautitilanne on huonontunut, rokotuskattavuuden nousu hidastunut ja erikoissairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt.

HUSissa on käytössä kolmiportainen valmiusjärjestelmä. Ohjeen mukaan toisen asteen valmiustilassa sairaanhoitopiirin toiminnan edellytyksiin kohdistuu joko alueellisesti tai toiminnallisesti poikkeuksellisen vakavia tai pitkäkestoisia häiriöitä, jotka uhkaavat sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa palveluja yhdellä tai useammalla sairaanhoitoalueella.

Sairaanhoitopiiri joutuu myös toteuttamaan useiden sairaaloiden ja kliinisten tulosyksiköiden toimintaa koskevia merkittäviä poikkeusratkaisuja kuten esimerkiksi toimintojen siirtämisiä tai resurssien uudelleen järjestelyjä. Tarve poikkeuksellisille johtamis-, päätöksenteko- ja viestintäratkaisuille tilanteen hallitsemiseksi on ilmeinen.

HUSin valmiusjohtamisesta vastaa toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti johtajaylilääkäri. Toimitusjohtaja pidättää itsellään oikeuden ratkaista yksittäistapauksessa valmiusohjeessa valmiusjohdon tehtäväksi annetun asian. Johtajaylilääkäri raportoi toimitusjohtajalle valmiusjohdon toiminnasta.

HUS laski valmiustilansa tasolle yksi eli varautumisvalmiuteen kesäkuussa. (siirryt toiseen palveluun)

