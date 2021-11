Puolan pääministeri sanoo Vladimir Putinin olevan siirtolaiskriisin takana

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki puhui Puolan parlamentin alahuoneessa tiistaina. Morawieckin mukaan Putin on syyllinen Puolan ja Valko-Venäjän rajan siirtolaiskriisiin.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki puhui Puolan parlamentin alahuoneessa tiistaina. Morawieckin mukaan Putin on syyllinen Puolan ja Valko-Venäjän rajan siirtolaiskriisiin. Kuva: Pawel Supernak / EPA

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla oli tiistaina 2 000 siirtolaista, jotka kärsivät nälästä ja kylmästä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin on määrä tavata tänään Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki Varsovassa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki syyttää Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Valko-Venäjän ja Puolan rajalla käynnissä olevasta siirtolaiskriisistä.

Morawieckin mukaan Putin on järjestellyt siirtolaismassat rajalle. Hän sanoo, että tämä "hyökkäys" uhkaa Euroopan unionin tasapainoa.

– (Aljaksandr) Lukašenka on toimeenpannut tämän hyökkäyksen, mutta sen on järjestänyt Moskova. Sen on järjestänyt Vladimir Putin, Morawiecki sanoi Puolan parlamentille tiistaina.

Hänen mukaansa siirtolaisia "käytetään ihmiskilpinä, joilla yritetään horjuttaa tilannetta Puolassa ja EU:ssa".

Uudet pakotteet työn alla

Saksa syyttää Lukašhenkaa häikäilemättömästä siirtolaisten hyväksikäytöstä ja vaatii Valko-Venäjälle lisää pakotteita EU:lta.

– Lukašhenkan on ymmärrettävä, että hänen laskelmansa eivät toimi. Euroopan unionia ei voi kiristää, Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi.

AFP:n saamien tietojen mukaan EU:ssa työstetään parhaillaan tämänhetkisten pakotteiden laajentamista. Euroopan komission tiedottaja Peter Stano sanoi, että Valko-Venäjä houkuttelee siirtolaisia valheellisin lupauksin pyrkimään EU:hun. Stano kuvaili toimintaa "epäinhimilliseksi ja gangsterimaiseksi".

Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset, ja sen sijaan syyttää Puolaa ihmisoikeusrikkomuksista, koska maa ei päästä siirtolaisia rajan yli.

– Me emme haasta riitaa. En ole hullu. Ymmärrän täysin, mihin sellainen voisi johtaa. Mutta me emme myöskään polvistu, Lukašhenka sanoi Valko-Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Beltalle.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, että länsimaiden asevoimien "seikkailut" Lähi-Idässä ovat syy siirtolaisten liikkeellelähtöön.

– Miksi EU antoi taloudellista tukea Turkille pitääkseen siirtolaiset Turkin maaperällä. Miksi se ei tee samaa Valko-Venäjän kohdalla, Lavrov sanoi.

Yle grafiikka Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Michel tapaa Morawieckin

Puolan rajalle tulleet siirtolaiset kärsivät nälästä ja kylmästä. Valko-Venäjältä on pyrkinyt ihmisiä Puolaan, Liettuaan ja Latviaan jo kuukausien ajan, mutta vasta viime päivinä saadut kuvat suurista ihmisjoukoista ja sotilaista molemmin puolin rajaa, ovat lisänneet puheita uudesta siirtolaiskriisistä.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla oli tiistaina 2 000 siirtolaista.

Euroopan unionin mukaan Valko-Venäjä tuo maahan systemaattisesti ihmisiä, jotka sitten kuljetetaan EU-maiden rajalle vastavetona pakotteille, jotka EU on määrännyt Valko-Venäjälle sen ihmisoikeusloukkausten takia. Esimerkiksi presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastainen oppositio on hiljennetty.

Puolan mukaan siirtolaisten kuljetuksia sen rajalle järjestävät Valko-Venäjän turvallisuuspalveluun yhteyksissä olevat joukot.

Myös sotilasliitto Nato syyttää Valko-Venäjää hybridihyökkäyksestä. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin on määrä tavata tänään Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki Varsovassa.

Lue lisää:

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on Euroopan uusin siirtolaiskriisi – keitä ovat ihmiset rajalla ja miksi he ovat siellä? Katso ja lue vastaukset(9.11.)

“EU yrittää voittaa julmuuskilpailussa Valko-Venäjän”, sanoo tutkija, jonka opeilla Eurooppa löysi ratkaisun edelliseen pakolaiskriisiin(9.11.)

EU syyttää Valko-Venäjää "epäinhimillisestä ja gangsterimaisesta" toiminnasta – Puola lähetti rajalleen 17 000 sotilasta estämään siirtolaisvirtaa(9.11.)