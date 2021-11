HUSin Markku Mäkijärvi kaipaa hallitukselta selkeyttä koronatoimiin: "Hätäjarrun kriteerit on määriteltävä"

HUSin Mäkijärvi: Hallituksen on päätettävä koronapallottelu

Hallituksen on selvennettävä, kuka on vastuussa koronarajoituksia koskevista päätöksistä, toivoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin virkaa tekevä toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi.

– Kaipaan lisää selkeyttä ministeriöiden ja alueellisten päättäjien rooleihin ja valtuuksiin. Siinä on edelleen liikaa pallottelua, Mäkijärvi sanoo Ylen aamun haastattelussa.

Hallitus otti syyskuun alussa käyttöön uuden koronastrategian, jonka mukaan epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Mäkijärven mukaan strategiaa tulee yhä viilata.

– Me joudumme katsomaan, mitä valtioneuvostossa on linjattu, jotta voimme tehdä päätöksiä. Siinä on liian suuri harmaa alue päätöksenteon kannalta.

Hallitus kokoontuu tänään neuvottelemaan koronarajoitusten jatkosta, koska epidemiatilanne on heikentynyt. Esimerkiksi HUS kertoi eilen, tiistaina, nostavansa valmiustasoaan sairaalahoidon kuormittumisen vuoksi.

Joko on hätäjarrun aika?

Hallitus on valmistellut syksyn aikana niin kutsuttua hätäjarrumekanismia. Hätäjarrusta vedetään, jos epidemiatilanne heikkenee yllättävästi ja vakavasti. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat ottaa sen jälkeen käyttöön laajempia rajoitustoimia.

Hallitus neuvottelee myös hätäjarrun yksityiskohdista iltapäivällä Säätytalolla. Mäkijärvellä on neuvotteluihin selkeät toiveet.

– Hätäjarrumekanismin kriteerit täytyy määritellä. Meillä täytyy olla keino, ettei jouduta Viron tielle vaan reagoimme aikaisemmin, Mäkijärvi sanoo.

– Ravintolarajoituksia kannattaa tämän hetken tiedon perusteella jatkaa, ehkä jopa kiristää.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ehdotti hallitukselle eilen, että ravintoloiden aukioloa rajattaisiin nykyistä enemmän ja anniskelu lopetettaisiin nykyistä aikaisemmin.

Markku Mäkijärvi kommentoi koronatilannetta Ylen aamussa. Katso koko haastattelu Yle Areenasta.

