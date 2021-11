Wolt-kauppa tuo verojen jättipotin, yli 600 miljoonaa euroa – ministerit riemuitsevat

Uutinen suomalaisen ruokakuljetuksia järjestävän Woltin seitsemän miljardin euron yrityskaupoista herätti tuoreeltaan positiivisia reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) riemuitsee teknologiayhtiö Woltin myynnistä. Saarikko onnittelee miljardikaupan osapuolia Twitterissä.

– Hienoa, että suomalaista osaamista arvostetaan maailmalla. Woltin pääkonttori pysyy Suomessa ja toimintaa kehitetään. Iso hyöty maallemme, myös verotuloina.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) onnitteli Woltia muhkeista kaupoista Twitterissä.

– Huikeaa, suomalainen teknologiayhtiö Wolt myydään noin seitsemällä miljardilla eurolla! Paljon onnea Miki Kuusi ja koko porukka!

Kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) on niin ikään ottanut uutisen ilolla vastaan.

– Woltin yrityskaupat kertoo suomalaisesta start up-hengestä ja osoittaa, että ahkeruudella voi menestyä. Onnea Miki Kuusi ja koko Wolt-yhteisö!

Wolt on itse arvioinut kaupasta maksettavan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

Kauppa poikii paljon hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle

Radion Ykkössaamussa vieraillut Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas arvioi, että miljardikauppa on loogista jatkumoa Woltin yritystarinaan.

– Oli ehkä luonteva polku Woltin kehityskulussa, että se päätyy osaksi isompaa. Näin useimmille Suomesta kasvavaan lähteville teknologiayrityksille käy.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Kullaksen mukaan kauppa voi poikia paljon hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle.

– Olennaisempaa kuin se, onko Miki Kuusi ensi vuonna verotilastojen kärjessä on se, mitä kaikkea muuta tästä kaupasta ja yritteliäisyydestä syntyy. Mä olen varma, että siitä syntyy vielä paljon uusia yrityksiä, uutta menestystä Suomelle. Uskon, että Wolt ei jää ainoaksi, vaan kasvuputkessa on tulossa lisää hyviä uutisia. Jos ei ensi vuonna, niin lähivuosina.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkisen talouden erikoistutkija Ohto Kanninen etsii Wolt-kauppaan ajallista perspektiiviä Nokian tarinasta.

– Kun Nokia romahti, niin se oli iso menetys ja katastrofi Suomelle. Se tuli samaan aikaan finanssikriisin kanssa. Silloin toivottiin, että raunioista nousisi parempaa, kauniimpaa ja hienompaa, mahdollisesti useita voimakkaita yrityksiä sen sijaan, että meillä on kaikki munat yhdessä korissa, Kanninen sanoo radion Ykkösaamussa.

Kanninen arvioi, että ennustus on toteutunut nyt ainakin osittain.

– Nyt on mainittu Supercell ja Wolt huippuveronmaksajina. Ilmeisesti suomalainen yhteiskunta on sen verran joustava ja moderni ja luova ja rakentava, että se on tuottanut menestystarinoita. Ehkä tätä ennustettiinkin!

