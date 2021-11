Lotta Yli-Hukkala-Siira suoritti oikeustieteellisen vuodessa – vastaa nyt somen epäilijöille: "Koen olevani yhtä pätevä kuin kuka tahansa"

Tavallisesti oikeustieteellisestä valmistutaan noin viidessä vuodessa, mutta Lotta Yli-Hukkala-Siira teki sen reilussa vuodessa. Poikkeuksellinen suoritus on kerännyt huomiota, ja moni on myös epäillyt sitä.

"Suomen parhaasta ylioppilaasta tuli vain yhdessä vuodessa oikeustieteen maisteri."

Niin otsikoi Helsingin Sanomat maanantaina. (siirryt toiseen palveluun) Lehti kertoi Helsingin yliopistossa opiskelleesta 21-vuotiaasta Lotta Yli-Hukkala-Siirasta, joka suoritti runsaassa vuodessa 583 opintopistettä ja josta tuli hetkessä oikeustieteen maisteri – suoritus, johon tavallisesti kuluu noin viisi vuotta.

Ja totta uutinen on. Pohjoispohjanmaalaisesta Kempeleen lukiosta kaksi vuotta sitten valmistunut Yli-Hukkala-Siira oli aikoinaan maan paras.

Ainutlaatuinen korkeakoulusuoritus pitää sekin paikkansa: myös Yle on nähnyt Yli-Hukkala-Siiran opintosuoritusotteen.

Tuoreen oikeustieteen maisterin urakka on herättänyt valtavasti keskustelua sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi opiskelijoiden suosimassa viestipalvelu Jodelissa. Myös kenties perheikäisille suunnatulla Vauva.fi:n keskustelupalstalla (siirryt toiseen palveluun) on kymmenien sivujen ja satojen kommenttien mittainen ketju aiheesta.

Suoritus on synnyttänyt monenlaista pohdintaa kanssaihmisissä. Yle poimi viisi yleistä sosiaalisen median kysymystä ja esitti ne lokakuussa valmistuneelle oikeustieteilijälle melko lailla sellaisenaan.

Toimittaja Nadja Mikkonen kysyi somessa vellovat asiat Lotta Yli-Hukkala-Siiralta. Rikosoikeuden professori, opetuksesta vastaava varadekaani Sakari Melander Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta kommentoi, saako oikiksesta liian helpolla opintopisteitä.

Yli-Hukkala-Siira vastasi videopuheluun Saksasta, jossa hän on lomailemassa vaihto-oppilasaikaisen isäntäperheensä luona.

Lotta Yli-Hukkala-Siira, yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työtä. Sinä suoritit yliopistolla 583 opintopistettä, mikä tarkoittaa 15 741:tä tuntia. Vuoteen mahtuu kuitenkin 8 760 tuntia. Taivutitko aika-avaruutta vai omistatko jonkinlaisen ajankääntäjän, jolla sait tunnit mahtumaan reiluun vuoteen?

– Jodelissa on tosiaan spekuloitu, että minulla olisi Harry Potterista tuttu ajankääntäjä. Olisi siistiä, jos minulla olisi sellainen. Olen aina halunnut sellaisen, Yli-Hukkala-Siira aloittaa vastauksensa ja naurahtaa.

– Mutta pari pointtia: tämä 583 on tämänhetkinen kokonaisopintopistemääräni Helsingin yliopistoon. Olen tehnyt joitakin kursseja ennen varsinaista opintojen aloitusta. Kaikki 583 eivät ole tulleet vuoden aikana, ennemmin ehkä puolentoista vuoden aikana.

– Toinen juttu eli vastaako yksi opintopiste 27:ää tuntia työtä. Luulen, että kaikki suomalaiset korkeakouluopiskelijat yhtyvät siihen, että ei missään nimessä vastaa. Ilmeisesti jotkin alat ovat poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti kukaan ei tee yhtä opintopistettä kohti 27:ää tuntia työtä.

Seuraavaa ei Yli-Hukkala-Siiran mukaan kukaan varmaankaan usko, kaikista vähiten Jodel, mutta:

– Minulla on oikeasti ollut vapaa-aikaa tämän vuoden aikana. Välillä on ollut tylsää ja olen miettinyt, mitä nyt tekisin.

Hän kertoo olevansa nopea lukija ja sisäistävänsä lukemansa nopeasti.

– Harvoin piti palata johonkin ja kerrata, miten tämä menikään.

Onko oikeustieteellisessä helppo vaatimustaso, jonka voi vihellellä läpi reilussa vuodessa?

– En sano, että tutkinto on läpsyttelyä tai käsien heiluttelua, mutten myöskään sano, että se olisi ultimaattisen vaativa. Olen sitä mieltä, että suurimmalla osalla kursseista on onnistuttu asettamaan vaatimustaso aika hyvin. Toisaalta joukossa on myös niitä kursseja, joista pääsee läpi suurin piirtein sillä, että muistaa opiskelijanumeronsa sinne päin. Ja toisaalta on kursseja, joissa tuntuu, että emme ole mitään tohtorikoulutettavia: että tämä ei kuulu tähän oppimäärään.

Eikö oikiksessa pidä olla läsnä laisinkaan? Tentitkö kaiken vai miten sait ängettyä mahdolliset läsnäolopakot tutkintoon mukaan?

Yli-Hukkala-Siira sanoo, että hänellä oli joitakin läsnäoloa vaatineita opintoja, mutta hän sai järjestettyä kaiken niin, etteivät opinnot menneet päällekkäin.

Myös koronaviruspandemia vaikutti siihen, miten opinnot toteutettiin.

– Siitä en ole varma, miten ne tulevat koronan jälkeisessä ajassa toteutumaan.

Hän kertoo olleensa välillä läsnä, vaikka ei olisi ollut pakko. Vaikkapa jollakin mielenkiintoisella luennolla.

– Jotenkin kaikki vain sujui.

Yhtä asiaa somekeskusteluissa on erityisesti arvuuteltu: voiko näin nopeasti opiskelemalla saada laadukkaan tutkinnon?

– Minä olen sitä mieltä, että voi, Yli-Hukkala-Siira vastaa.

– Jos olisin käynyt tämän tutkinnon 15 vuodessa, tuskin kukaan kysyisi tätä minulta. Vaikka se olisi relevantti kysymys: muistatko vielä, mitä opit 15 vuotta sitten?

– En tietenkään ole kasvatustieteen tai oppimisen asiantuntija. Voihan olla, että minulla on oppimisen laatu jossain kärsinyt. Mutta itse koen olevani yhtä pätevä juristi kuin kuka tahansa tutkinnon viidessä, kuudessa, seitsemässä tai kahdeksassa vuodessa suorittanutkin. Olen opetellut asiat, jotka on pitänyt opetella. Koen myös oppineeni sen, mikä on ollut tavoitteena.

Oletko opiskellut avoimessa yliopistossa tai salaa aiemmin vai opiskelitko oikeasti kaiken reilussa vuodessa?

– Minulla oli sopimusoikeus sekä kuluttaja- ja immateriaalioikeus tehtynä ennen opintojen alkua. Ne kuuluvat oikeusnotaarin pakollisiin kursseihin, ja sisällytin ne tutkintooni. Lisäksi minulla oli kaikennäköistä sälää tehtynä. En sisällyttänyt niitä tutkintoon, koska opiskelin omaksi ilokseni vaikkapa taloustiedettä tai mitä tahansa yhteiskunnallista muutosta.

– Eli suurimman osan, näitä kahta kurssia lukuun ottamatta, tein tästä tutkinnosta vuoden aikana. En opiskellut mitään salaa, ei minulla ollut sellaista projektia.

Lopuksi: Lotta Yli-Hukkala-Siira, miltä tuntuu, kun suurin piirtein puoli Suomea – tai ainakin sosiaalista mediaa – puhuu juuri sinun tutkinnostasi ja opiskelukyvyistäsi?

– On se ollut todella hämmentävää. Kaikki, mitä minulle on sanottu omalla nimellä ja niin, että on tiedetty, että kuulen tämän, on ollut positiivista. Mutta se vähän häiritsee, että Jodelissa joku on sanonut minusta asian X, joka ei missään nimessä pidä paikkaansa, ja seuraavaksi näen, kuinka aikuiset ihmiset viittaavat siihen Twitterissä. En ole kuitenkaan mikään julkisuuden henkilö, josta voi sanoa mitä tahansa missä vain.

Sekin huomiossa on hieman häirinnyt Yli-Hukkala-Siiraa, että osa on harmitellut hänen tilannettaan ja arvellut, ettei hän ole ehtinyt viettää normaalia opiskelijaelämää.

– Siihen haluan tarkentaa, että opiskelen tällä hetkellä valtiotieteellisessä politiikkaa ja viestintää ja vietän nimenomaan opiskelijaelämää ja myös tykkään siitä. Uskoakseni paljon enemmän kuin oikiksen opiskelijaelämästä. Kyllä minulla on hyvin hauskaa opiskelijaelämää tämän kaiken rinnalla.

Niin – vuodessa itsensä oikeustieteen maisteriksi lukenut Kempeleen lukion kasvatti opiskelee siis jo kokonaan toista korkeakoulututkintoa.

Sitä Yli-Hukkala-Siira ei ryhdy arvailemaan, milloin hän tuon tutkinnon saa valmiiksi.

– Nyt kun pääsee reissaamaan ja tekemään kaikkea kivaa, voi tehdä sitäkin tässä välillä.

