Saako kasvomaskit vähentää verotuksessa? Mitkä verot koskevat kryptovaluuttojen lahjoittamista? Näin veroasiantuntija vastasi yleisön kysymyksiin

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen vastasi kuuntelijoiden lähettämiin verokysymyksiin Yle Radio Suomen Helsingin aamulähetyksessä veropäivän aamuna.

Olisiko mahdollista saada selitys sille, miksi eläkettä verotetaan? Onhan työtulosta jo maksettu vero. Miksi siis maksetaan kahteen kertaan ja usein enemmän kuin työtulosta?

Tähän on monta syytä. Ensimmäinen on, että työvuosien aikana työtuloista on saanut vähentää ne maksetut eläkemaksut. Tämä on yksi periaatteellinen asia eläkkeiden verotuksessa.

Pragmaattisempi näkökulma on, että Suomi on sen verran pieni maa, että täällä täytyy lähtökohtaisesti verottaa kaikkia tuloja, jotta yksittäisten ihmisten verorasitus saadaan pidettyä edes jokseenkin siedettävällä tasolla ja jotta saadaan se potti kasaan, jota yhteisten asioiden ja palvelujen tarjoamiseksi tarvitaan.

Miksi työeläkkeestäni, joka on 2346 euroa, peritään veroa 25 prosenttia? Koskaan en työssäoloaikana maksanut veroja kuin enintään 20,5 prosenttia.

Suurin ero eläkkeen ja palkkatulon verotuksen välillä on, että palkkatulosta saa muutamia automaattisia vähennyksiä, kuten ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa ja työtulovähennys valtionverotuksessa. Eläketulosta vastaavia vähennyksiä ei saa. Sen takia eläketulon veroprosentti kohoaa vähän korkeammaksi kuin palkkatulon veroprosentti.

Täytyy kuitenkin muistaa, että työtulosta joutuu maksamaan myös muita maksuja, eli eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Näitä muita veronluonteisia maksuja ei eläkkeestä joudu maksamaan. Eli jos ne lasketaan palkkatulon veroprosentin päälle, ei olla itse asiassa kovinkaan kaukana siitä, että palkkatulosta ja eläketulosta menee veroja ja veronluonteisia maksuja suunnilleen saman verran.

Paljonko lähiomaiselle saa lahjoittaa verottomasti rahaa? Mikä on maksimisumma ja kuinka usein sen saa lahjoittaa?

Lahjaverotuksessa on viiden tuhannen euron alaraja ja siihen lasketaan aina viimeiseltä kolmelta vuodelta annetut lahjat. Eli kolmen vuoden sisällä yhteensä 5 000 euroa, ja siitä mahdollisesti ylimenevästä osuudesta joutuu maksamaan veroa.

Lahjavero on henkilökohtainen, eli esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat antaa lapselleen saman summan, vaikkapa 4999 euroa verovapaasti.

Sami Varonen vastasi kuuntelijoiden kysymyksiin Yle Radio Suomen Helsingin aamulähetyksessä. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Olen pienituloinen eläkeläinen, ja jouduin tietokoneen hankkimisen vuoksi myymään osan osakkeistani. Myin niitä noin 50 kappaletta, tuottoa tuli noin 2 500 euroa ja veroa meni noin 400 euroa. Jos olisin myynyt niitä vähemmän kerralla, olisinko joutunut maksamaan vähemmän veroja?

Niin kauan kuin Suomessa ollaan, tuo on se verotuksen taso, myit sitten yhden tai kymmenen osaketta. Ne olivat ilmeisesti yli kymmenen vuotta omistettuja osakkeita, jolloin tulosta saa 40 prosenttia vähentää ja lopuista lasketaan se pääomatulovero, joka on todennäköisesti ollut 30 prosenttia. Tästä irti pääsemiseksi ei ole oikein muuta keinoa kuin muuttaa Suomesta pois sellaiselle alueelle, jossa luovutusvoittoja verotetaan kevyemmin.

Myytyjen osakkeiden kappalemäärällä ei ole tässä merkitystä, mutta jos saman vuoden aikana saa luovutushintoja vähemmän kuin tuhat euroa kaikkien mahdollisten osakkeiden ja tavaroiden myynnistä, se on verovapaata tuloa. Eli jos osakkeista saatu myyntitulo olisi ollut vaikkapa 800 euroa ja ei olisi ollut muita luovutuksia samana vuonna, se olisi ollut verovapaata tuloa.

Miksi pääomatulojen verotus on alempi kuin suurimman osan palkkatyötä tekevien? Ei kuulosta aivan oikeudenmukaiselta, että kun raha tekee “itsestään” rahaa, siitä ei tarvitse maksaa yhtä paljon veroa kun jos saman rahan tekee työllä.

Tämä on hyvä kysymys ja samalla tilaisuus pieneen myytin murtamiseen. Jos katsotaan, kuinka suurilla ansiotuloilla veroprosentti kipuaa sinne pääomatulojen veroprosentin tasolle eli 30 prosenttiin, siihen tarvitaan 85 000 euron vuotuiset ansiotulot. Noin 90 prosentilla suomalaisista ansiotulon saajista vuotuiset ansiotulot jäävät alle 55 000 euron. Eli itse asiassa pääomatulosta ei makseta vähempää veroa kuin mitä suurin osa suomalaisista maksaa ansiotulosta veroa, vaan itse asiassa aika paljon enemmän.

Kun täytät 58 vuotta, työtuloveroon lisätään 0,5 prosentin “rangaistusvero”. Miksi? Halutaanko yli 58-vuotiaat pois työelämästä?

Nämä ovat poliittisia kysymyksiä, minkälaiset veroasteikot meillä on. Taustalla on monia niihin vaikuttavia tekijöitä. Verohallinnon näkökulmasta meillä ei ole mitään tarkoitusta rankaista yhtään minkään ikäisiä työn tekemisestä. Lähtökohta on, että sellaiset taulukot jotka Arkadianmäellä säädetään, me laitetaan sitten toimeen.

Sain kryptovaluuttaa (digitaalinen valuutta, esim. Bitcoin) lahjaksi. Nostin rahat saman tien omalle pankkitilille. Mitkä verot tätä asiaa koskevat?

Jos saat jotain lahjana, ensin maksat siitä lahjaveron. Lahjaverossa sovelletusta arvosta tulee hankintameno tuloverotukseen. Eli jos heti myyt ne samalla hinnalla, se jää lahjaveron piiriin, mutta jos välissä ehtii tulla arvonnousua, siinä voi tulla luovutusvoittoveroa maksettavaksi. Tai tietysti myös tappiota.

Kelpaako liikennesakko vähennykseksi tuloverotuksessa?

Ei kelpaa. Olisi kovin erikoista, jos sakot ja sanktion luontoiset maksut voisi tuloverotuksessa vähentää, eli osan niistä voisi laittaa valtion piikkiin.

Saako kasvomaskit vähentää matkakuluina ja paljonko summa on per päivä?

Saa, tästä on annettu erillinen ohjeistus jo viime vuoden elokuussa. Jos käytät kodin ja työpaikan välisellä matkalla maskia ja työnantaja ei anna maskeja siihen tarkoitukseen, niistä saa matkakuluina vähentää kaksi euroa per matkustuspäivä.

Miksi kirkosta jo eronneiden pitää maksaa kirkollisveroa koko vuosi loppuun, vaikka eroaisi jo tammi-helmikuussa? Kyllä semmoisia tietokoneita on, jotka saisivat verottamisen stoppaamaan.

Se vaatisi tietokoneelta aika paljon. Meidän tuloverotus on verovuosikohtaista. Siitä on todella vaikeasti erotettavissa, kuinka suuri osuus on vaikka tammi-helmikuun tuloja ja kuinka suuri osuus muiden kuukausien.

Toki esimerkiksi palkat me saadaan nykyään tulorekisteristä, mutta vähennysten kohdistuminen, kohdistuuko ne alkuvuonna vai loppuvuonna maksettuihin tuloihin, käytännössä sen kontrolloiminen olisi mahdotonta. Ja sen vuoksi on säädetty,että sekä kunnallis- että kirkollisvero maksetaan aina koko vuodelta sen mukaan, mikä oli tilanne edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Näin vältytään myös monenlaisilta epäselvyyksiltä ja riidoilta.

Lisätietoa verotukseen liittyvistä asioista saa myös Verohallinnon verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun)sekä palvelunumeroista (siirryt toiseen palveluun).