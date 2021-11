Länsi-Pohja siirtyy epidemian leviämisvaiheeseen, ravintoloihin esitetään rajoituksia – muualla Lapissa tilanne on rauhallinen

Länsi-Pohjan pandemiatyöryhmä totesi keskiviikkona, että alueen epidemiatilanne on nyt leviämisvaiheessa. Tilanne halutaan saada kuriin, koska tartuntojen lisääntyessä riskinä on sairaanhoidon ylikuormittuminen. Riskiä lisää myös suuri rokottamattomien määrä.

Koronatilanne on pahentunut Länsi-Pohjassa viime viikkoina merkittävästi ja alueella siirrytään epidemian leviämisvaiheeseen. Myös rajoituksia on tulossa.

Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla 84 koronatartuntaa ja kuluvalla viikolla tautitapauksia on jo 27. Vaikka tartunnanjäljitys toimii alueella edelleen hyvin, viidennes viime viikon tartuntojen lähteistä jäi selvittämättä.

Ilmaantuvuus Länsi-Pohjan alueella nyt noin 220 sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntoja on todettu myös kaksi kertaa rokotetuilla.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä muutamia koronapotilaita, mutta tehohoitoon ei ole jouduttu turvautumaan. Koronapotilaita on hoidossa myös terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Epidemiatilanne on vaikeutunut alueella viime viikkoina nopeasti. Tartunnanjäljitys on jo ylikuormittunut, ja jos tilanne edelleen pahenee, vaarana on myös sairaalahoidon ylikuormittuminen.

THL tiedotti keskiviikkona, että Suomessa on nyt saavutettu kahden koronarokoteannoksen osalta 80 prosentin rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneillä.

Lapin sairaanhoitopiirit jäävät valtakunnallisesta kattavuudesta hivenen alle, Länsi-Pohjassa täyden rokoteannoksen on saanut 78,8, ja Lapin sairaanhoitopiirissä 79,7 prosenttia yli 12 vuotiaista.

Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto

Pandemiatyöryhmän mukaan Länsi-Pohjan alueella on todettu ravintolalähtöisiä tartuntaketjuja, jotka ovat johtaneet myös sairaalahoitoon.

Alueen kuntia edustava työryhmä vetoaa nyt valtioneuvostoon ja esittää koko alueelle ravintolarajoituksia. Koronapassilla esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa olisi mahdollista asioida rajoituksista huolimatta.

– Esitys valtioneuvostolle on lähdössä tänään. On tietysti hieman vaikea vielä ennakoida, kuinka pian se ottaa tähän kantaa, sanoo vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva.

Kunnille pandemiatyöryhmä suosittelee, että ne rajoittaisivat yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin osallistumista. Kunnat päättävät itse varsinaisista kokoontumisrajoituksista. Ne tulevat voimaan, kun ne on käsitelty kuntien päätöksenteossa.

Länsi-Pohjan tilanne eroaa muusta Lapista

Muualla Lapissa on viime aikoina todettu vain muutamia yksittäisiä tartuntoja.

Kummassakaan sairaanhoitopiirissä ei ole ollut käytössä kokoontumis- eikä muitakaan rajoituksia, ainoastaan suosituksia koronaturvallisuustoimista, kuten maskin käytöstä ja turvaväleistä.

Taudin leviämiselle ei löydy syytä myöskään Ruotsista, sillä rajalla koronatodistukset Suomeen tulevilta tarkastetaan ja Norrbottenissa taudin ilmaantuvuus on reilusti Länsi-Pohjaa pienempi.

Lisäksi taudin sairastaneita on länsinaapurissa enemmän kuin rajaseudulla Suomessa.

