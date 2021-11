Business Finland: Startupin menestys on kiinni hyvästä tiimistä – Woltin kannoilla on kymmeniä kovia suomalaisyrityksiä

Business Finland pitää tekonologiayhtiö Woltin tiistaista yrityskauppaa merkittävänä. Business Finland arvioi, että Woltin lisäksi kovan menestyksen kynnyksellä on kymmeniä muita suomalaisyrityksiä. Suomi on ollut viime vuosina kiinnostava kohde pääomasijoittajille.

Kun teknologiayhtiö Woltin yrityskauppa tuli julki myöhään tiistai-iltana, se sai aikaan onnittelujen vyöryn. Myös innovaatiorahoitusta jakavassa Business Finlandissa kauppaa pidetään merkittävänä.

– Erinomainen tiimi ja liikeidea, suuri markkina sekä rahoitus, summaa Woltin menestyksen avaimia ICT-toimialasta vastaava johtaja Marjo Ilmari Business Finlandista.

– Wolt on ensin hankkinut kasvunsa tueksi parhaat kotimaiset pääomasijoittajat ja sen jälkeen maailmalta parhaat sijoittajat. Se on kerännyt merkittäviä sijoituksia, jolloin nopea kansainvälinen kasvu on ollut mahdollista.

Uusia menestyjiä nousee useilta aloilta

Uusia startup-yrityksiä syntyy tällä hetkellä etenkin ohjelmistoalalla, mutta myös muualla. Business Finlandin mukaan menestyvien startupien taustalla on muutama yhteinen tekijä.

– Näissä on aina mukana huipputiimi, jolla on todella kovan luokan osaamista joltain tietyltä alueelta. Aika paljon on myös sarjayrittäjiä. Lisäksi löytyy uskallusta hakea riittävän kokoisia pääomasijoituksia, jotta kasvu on mahdollista, sanoo Marjo Ilmari.

Ilmarin mukaan suomalaisissa startupeissa on tällä hetkellä kymmeniä potentiaalisia todella kovia menestyjiä.

– Ohjelmistoalalta esimerkiksi Aiven, joka kehittää tietokantapalveluja sekä ohjelmistoyritykset Relex ja Unikie. Myös paljon terveysteknologia-alan yrityksiä, kuten älysormuksia kehittävä Oura tai virtuaalitodellisuuspuolelta laseja kehittävä Varjo.

Kaikki eivät kuitenkaan aina menesty ja sekin on hyväksyttävä.

– Isossa mittakaavassa menestyviä on lopulta aika harvassa. Ehkä noin kymmenesosa startup-yrittäjistä onnistuu erittäin hyvin ja rakentaa kansainvälisesti menestyvän yrityksen. Epäonnistumisia tulee ja niistä voi sitten käyttää oppeja uudessa yrityksessä, Ilmari toteaa.

– Tällainen Woltin kaltainen menestystarina on hieno asia Suomen kannalta. Se toimii esikuvana uusille sukupolville ja yritysten perustajille.

Johtaja Marjo Ilmari Business Finlandista

Suomi on houkutteleva kohde pääomasijoittajille

Business Finlandin mukaan suomalaisiin startup-yrityksiin tuli viime vuonna pääomasijoituksia lähes miljardi euroa. Päälle tulevat Business Finlandin avustukset ja lainat, mikä tekee Suomesta houkuttelevan kohteen myös ulkomaisille sijoittajille.

– Suomi näyttää tosi potentiaaliselta koko Euroopan mittakaavassa. Suomalaiset startupit keräävät eniten Euroopassa pääomasijoituksia kansantalouden kokoon nähden. Jo kolme vuotta peräkkäin on ollut näin, Ilmari sanoo.

Ilmarin mukaan Suomen vahvuus on erityisesti digiosaamisessa, joka mahdollistaa esimerkiksi yrityksen idean kansainvälisen monistamisen ja tätä kautta nopean kasvun.

Kansainvälinen menestys on mahdollista myös muutoin kuin myymällä yritys ulkomaille.

– Kyllä minä näen, että monet suomalaiset startup-yrittäjät asettavat rimansa entistä korkeammalle. Ne tähtäävät listautumisiin ja miettivät myös sitä, miten voivat kasvaa omien yritysostojen kautta.

Esimerkiksi itse ajaviin autoihin ohjelmistoja tekevä Unikie on suunnannut Eurooppaan juuri yrityskauppojen avulla.

Johtaja Marjo Ilmari Business Finlandista

