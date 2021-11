47-vuotias Teemu Koskinen teki miljoonatilin myymällä nuorten päihdekuntoutuspaikan – ryhtyi kuntosaliyrittäjäksi

Oman yrityksen myyminen synnytti viime vuonna Kymenlaaksoon liudan uusia miljonäärejä.

Yksi heistä on kouvolalainen Teemu Koskinen, joka myi yhtiökumppaninsa Mikko Rantalaisen kanssa Kouvolassa toimivan lastensuojelualan yrityksen syksyllä 2020 Mehiläinen-konserniin kuuluvalle Familiarille.

– Ei se helppo päätös ollut. Yhteisö oli tosi tärkeä, ja työntekijät, joita olimme palkanneet, Teemu Koskinen sanoo.

Yrityksessä oli noin 80 työntekijää.

Yrittäjäkaksikon myymä Saviston koti Oy on nuorten päihdekuntoutukseen erikoistunut lastensuojelun sijaishuoltopalveluja tarjoava yritys, joka toimii kolmessa toimipisteessä Kouvolassa: Anjalassa, Raussilassa ja Savistolla.

47-vuotiaan Teemu Koskisen tulot olivat viime vuonna yli miljoona euroa, joista suurin osa oli pääomatuloja yrityskaupan johdosta. Koskinen maksoi veroja viime vuonna noin 350 000 euroa.

Kuntosaliyrittäjäksi

Nykyään Teemu Koskinen on osakkaana kuntosaliyrityksessä. Hän kertoo käyneensä salilla 30 vuotta, mutta yrittäjänä toimiminen kuntosalialalla ei ollut ennestään tuttua.

Kuntosaliosakkaaksi hänet houkutteli hyvä porukka.

– Työyhteisö on tosi tärkeä. Sen takia lähden tekemään mitä tahansa, en tekemään rahaa. Ei minua sellainen kiinnosta oikeastaan yhtään.

Kouvolalainen Teemu Koskinen on nykyisin osakkaana Power Gym -yrityksessä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Teemu Koskinen ei enää kaipaa lastensuojelualalle vajaan 20 vuoden työuran ja 15 yrittäjävuoden jälkeen. Hän myöntää, että työ lastensuojelussa kuormitti tunteita. Paine työvoimapulasta kärsivällä alalla on nyt poissa.

Koskinen seuraa yhä lastensuojelualaa vaimonsa kautta, joka edelleen on töissä samassa yhtiössä, jonka Koskinen myi yhtiökumppaninsa kanssa.

– Mielestäni tämä on ollut hyvä päätös. Olen päässyt keskittymään uusiin asioihin.

Koskinen on vastikään perustanut myös uuden yrityksen, joka sekin liittyy hyvinvointiin. Tarkoituksena on kehittää hyvinvointialalle digitaalinen kohtaamisalusta palveluntarjoajien ja asiakkaiden käyttöön. Alustan koodaaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden puolella.

Teemu Koskinen aikoo jatkaa muiden yritysten sijoittajana. Hän on ollut useissa palavereissa, joissa uudet yrittäjät ovat etsineet sijoittajia. Koskisen mielestä on tärkeää, että hän pääsee mukaan yrityksen toimintaan ja kehittämään sitä.

– Semmoinen tyhmän rahan sijoittaminen ei kiinnosta.

Suurimmat tulot yrityskaupoilla

Myös muut kymenlaaksolaiset tekivät yrityskaupoilla miljoonatulot vuonna 2020.

Maakunnan tilastokärkeen 2,4 miljoonan euron tuloillaan nousi kouvolalainen metallialan yrittäjä Matti Hakala, joka myi Metallisorvaamo M. Hakalan Paja-Holding Oy:lle. Veroja Matti Hakala maksoi yli 820 000 euroa.

Osa veronmaksajista oli halunnut kieltää verotietojensa luovuttamisen medialle. Koko Suomessa heitä oli tänä vuonna 2 300 ihmistä. Nimensä poistoa vaatineiden lista on julkinen, ja Yle on julkaissut myös näitä nimiä.

Yle julkaisee suurituloisimpien verotiedot asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi – on tärkeää tietää, miten verotaakka jakautuu ja kenen maksamilla rahoilla yhteiskuntaa rakennetaan ja rahoitetaan. Lue Ylen linjauksesta tarkemmin täältä.

Miljoonatulot ohjelmisto- ja sukellusyrityksillä

Kymenlaaksosta tietojensa poistoa olivat pyytäneet esimerkiksi Juha Tohmo sekä Lasse ja Kari Mustamaa.

Kouvolalainen Juha Tohmo sijoittui Ylen julkaisemalla tulolistalla Kymenlaaksossa toiselle sijalle. Hän tienasi viime vuonna yli kaksi miljoonaa euroa ja maksoi veroja lähes 750 000 euroa. Hän myi Kellokortti.fi -palvelua tuottavan ohjelmistotalo Aacon Oy:n vaasalaiselle Lemonsoftille tammikuussa 2020.

Kolmannella ja neljännellä sijalla olivat veljekset Lasse ja Kari Mustamaa Virolahdelta. Mustamaat myivät perheyrityksensä Insinööritoimisto Sukellus-Kotkan syksyllä 2020 Uponor Infralle.

Lasse Mustamaan tulot olivat viime vuonna yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, joista hän maksoi veroja 600 000 euroa. Kari Mustamaan tulot olivat lähes saman verran: 1,5 miljoonaa euroa, joista kertyi veroja yli 550 000 euroa.

Perherityksen toimitusjohtaja Lasse Mustamaa kertoi reilu vuosi sitten yrityskaupasta kertovassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että osakekauppa lähti liikkeelle, kun heidän omasta lähipiiristään ei löytynyt sopivaa jatkajaa toiminnalle.

Toinen veljeksistä Kari Mustamaa on puolestaan kertonut julkisuudessa aiemmin työstään ammattisukeltajana esimerkiksi MTV Uutisissa (siirryt toiseen palveluun).

Viidentenä Kymenlaakson tulokärjessä oli pitkäaikainen tulokuningas Jukka Saastamoinen. Hän rikastui aiemmin tavarataloketju Robin Hoodin kaupoilla ja on nykyisin kiinteistöalan yrittäjä.

Kotkalainen Jukka Saastamoinen kuittasi viime vuonna 1,3 miljoonan euron tulot. Veroja hän maksoi yli puoli miljoonaa euroa.

