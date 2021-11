15-vuotias pakotettiin aseella uhaten autoon ja kehotettiin haukkumaan itseään videolle – taustalla kiista tupakkakauppa-alueista Helsingissä

Helsingin poliisilaitoksen esitutkinta 20. syyskuuta Helsingissä tapahtuneista epäillystä törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta etenee. 15-vuotias poika pakotettiin autoon Itäkeskuksessa aseella uhaten, ja häneltä vietiin omaisuutta.

Poliisilla on ollut pidätettynä kolme nuorta miestä rikoksista epäiltyinä. Poliisi sai tiedon yhdestä epäillystä julkaistun valvontakameran kuvan avulla ja selvitti tämän jälkeen kahden muun epäillyn henkilöllisyyden.

Kaksi pidätetyistä on 18-vuotiaita ja yksi on 19-vuotias. Poliisi epäilee, että he toteuttivat teot yksissä tuumin.

Poliisin saamien tietojen mukaan tapahtumien taustalla oli Snapchat-sovelluksessa sovittu kaupankäynti tupakasta. Kun epäillyt saapuivat kauppapaikalle, he pakottivat asianomistajan autoonsa. Miehet pitivät hänestä kiinni ja uhkasivat aseella.

Epäillyt olivat viitanneet paikan olevan niin sanotusti heidän reviiriään.

– He olivat tiedustelleet, miksi asianomistaja myi tupakkaa heidän alueellaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Uhri oli autossa noin 20 minuuttia kestäneen ajelun ajan. Epäillyt anastivat häneltä erilaista omaisuutta ja tupakat, joista käytiin kauppaa. Uhkailu aseella jatkui autossa.

– Lisäksi uhria nöyryytettiin esimerkiksi niin, että häntä käskettiin haukkumaan itseään. Osa tapahtumista kuvattiin videopuheluun, sanoo Forss.

Epäiltyjen käyttämän aseen epäillään olleen kuulapyssy. Poliisi ei ole saanut asetta vielä haltuunsa tarkempia tutkimuksia varten. Poliisilla on hallussa video, jossa epäillyt käsittelevät tuntomerkkeihin sopivaa asetta autossa tapahtumapäivänä.

