Tuhansia Valko-Venäjän kautta Puolaan pyrkiviä siirtolaisia on jumissa maiden välisellä rajalla. Alueella on kylmä ja useita ihmisiä on kuollut.

Puola ei päästä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa, eikä Valko-Venäjä ota heitä takaisin alueelleen.