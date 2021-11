Pienissä apteekeissa pelätään kilpailun vievän asiakkaat – “Apteekki on monilla paikkakunnilla ainoa terveyspalvelu”, sanoo apteekkari

Kyse on samanhintaisuusperiaatteesta, jolla on haluttu saada kaikki kansalaiset yhdenvertaiseen asemaan.

Asukkaille apteekki on paikka, jossa neuvoa kysytään monenlaisiin vaivoihin, sanoo Säynätsalon apteekin apteekkari Klaus Lantela .

– Lähiapteekki on monessa pienessä kunnassa niitä harvoja terveyspalveluja, jonne pääsee ilman ajanvarausta. Lääkäripalveluita saattaa olla vain kerran, pari viikossa, sanoo Lantela.

Jos pahin skenaario on apteekin sulkeminen kokonaan, ehtii jo sitä ennen asukkaille syntyä harmia, sanoo Uuraisten apteekin apteekkari Jari Lampila .

Toimitusjohtaja Merja Hirvonen sanoo, että pitkällä aikavälillä liitolla on suuri huoli, kuinka maan kattavasta apteekkiverkostosta voidaan pitää kiinni.

Huoli lääkehoidon onnistumisesta

Apteekkiverkkoakin suurempi huoli Apteekkariliitolle on se, toteutuisivatko lääkehoidot hintakilpailuissa oikein.

– Myös itsehoitolääkkeen valinnan pitäisi aina olla hoidollinen peruste eli mikä lääke on tehokkain hoitamaan juuri kyseistä oiretta, eikä niin, että haettaisiin vain hinnaltaan edullisin lääke, sanoo Hirvonen.

Lääkkeiden hintojen halpenemiseen liittyy myös vaara, että lääkkeiden perusteeton käyttö lisääntyy. Suomalaisten yleisesti käyttämä kipulääke on juuri ibuprofeeni, jolla on Lampilan mukaan vakavia terveyshaittoja, kuten suoliston verenvuotoriskiä, mikäli sitä käytetään turhaan.

– Kipulääkkeiden sivuvaikutuksiin kuolee Suomessakin vuosittain ihmisiä. Syynä on yleisimmin ollut epäsopiva lääke tai epäsopiva lääkeyhdistelmä, sanoo Lampila.

Apteekkiin etävastaanotolle?

Nykyisin asiakkaan maksama vähittäishinta määräytyy, kun tukkuhinta kerrotaan valtioneuvoston asettamalla lääketaksalla. Lääketaksa on degressiivinen eli apteekin saama voitto on sitä pienempi, mitä kalliimmasta lääkkeestä on kyse.