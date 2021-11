Koronatilanne pahenee Kymenlaaksossa, yhdeksän potilasta sairaalahoidossa – koronaryhmä suosittelee etätöiden jatkamista

Koronatilanne kehittyy yhä huonompaan suuntaan Kymenlaaksossa.

Sairaalahoitoa koronan takia tarvitsee tällä hetkellä yhdeksän potilasta. Määrä on poikkeuksellisen suuri Kymenlaaksossa.

Koronan vuoksi sairaalassa ollaan yleensä pitkiä jaksoja, mikä kuormittaa terveydenhuoltoa. Kymsoten mukaan pian voidaan joudutaan pohtimaan kiireettömän hoidon peruuttamista.

Tartuntoja on edelleen eniten rokottamattomilla ihmisillä, mutta sairastuneiden joukossa on nyt myös yli 60-vuotiaita, joiden rokotuksen teho on jo hiipunut. He ovat saaneet toisen rokotusannoksen kesäkuussa tai sitä aiemmin.

– Yli 60-vuotiaiden on erittäin tärkeä hakeutua kolmanteen rokotukseen, kun toisesta annoksesta on kulunut kuusi kuukautta, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa Kymsoten tiedotteessa.

Johtajaylilääkäri: 80 prosentin rokotuskattavuus ei riitä

12 vuotta täyttäneiden koronarokotuskattavuus on Kymenlaaksossa nyt 81 prosenttia.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan koronapassi on hieman lisännyt nuorempien ikäluokkien kuten 20–30-vuotiaiden hakeutumista koronarokotuksiin.

– Nykyinen rokotuskattavuus ei kuitenkaan ole vielä riittävä hillitsemään epidemiaa alueella, Mäntymaa sanoo tiedotteessa.

Mäntymaan mukaan Kymenlaaksossakin on esimerkkejä tapauksista, joissa yksittäinen rokottamaton ja maskia käyttämätön henkilö on tartuttanut muita ja altistanut suuriakin määriä muita henkilöitä esimerkiksi kouluissa ja ikääntyneiden ihmisten joukossa.

Tartunnanjäljityksessä ruuhkaa

Kymsoten tartunnanjäljitys ruuhkautui viime viikonloppuna. Tämän vuoksi työntekijöitä on lisätty.

Tartunnanjäljitys pystyy edelleen ottamaan yhteyttä koronatartunnan saaneisiin saman päivän aikana, mutta altistuneiden kohdalla viive yhteydenottoon voi olla 2–3 päivää.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kehottaa myös rokotettuja hakeutumaan koronavirustestiin, jos on epäilys koronatartunnasta. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Kymenlaaksossa koronatartuntoja on erityisesti Kouvolassa ja Kotkassa, mutta tartuntoja esiintyy koko alueella.

– Erityisesti rokottamattomilla on nyt erittäin suuri riski saada koronatartunta, mutta myös rokotettujen on tärkeä ottaa huonontunut epidemiatilanne tosissaan, Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

Kymsote vetoaa työnantajiin

Kymenlaakson alueellinen koronaryhmä ei asettanut keskiviikkona uusia suosituksia, mutta suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttöä erityisesti ruuhkaisissa sisä- ja ulkotiloissa.

Vaikka valtakunnallinen etätyösuositus on päättynyt, Kymenlaakson koronaryhmä suosittelee etätyötä edelleen sellaisilla työpaikoilla, joissa se on mahdollista.

Kymsote vetoaa alueen työnantajiin, että he antaisivat työntekijöiden olla sairastuessaan omalla ilmoituksella pois töistä 3–7 päivää eivätkä vaatisi poissaoloon lääkärintodistusta.

Tällä Kymsote haluaa välttää terveydenhuollon kuormittumista. Kymsote huomauttaa, että odottelu terveydenhuollon vastaanotolla lisää tartuntariskiä.